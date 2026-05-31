Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
GĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Ở làng tôi, mỗi lần nhắc đến chị Ngần, mọi người thường bày tỏ sự thương cảm xót xa. Thương vì chị hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng cuộc đời gặp nhiều biến cố.
Chị Ngần là người nơi khác về đây làm dâu. Ngày trước, chị là trẻ mồ côi mẹ, bố lấy vợ mới nên phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng. Nghe nói, cuộc sống của chị cũng chẳng hề dễ dàng hay nói đúng hơn là chịu nhiều tủi nhục.
Học hết cấp 3, chị đi làm công nhân để phụ bố và dì nuôi 2 em. Gần 30 tuổi, chị mới nghĩ đến chuyện hạnh phúc cả đời. Chị bén duyên với anh Quyền xóm tôi – một người đàn ông thật thà, chất phác, yêu thương vợ con.
Cứ ngỡ đoạn đường về sau của chị sẽ gặp nhiều may mắn, ai ngờ, chỉ vài năm sau ngày cưới, một vụ tai nạn giao thông đã cướp mất chồng chị - người đàn ông trụ cột của gia đình. Khi đó, con gái chị mới chập chững vào mẫu giáo.
Ngày đưa tang chồng, chị khóc ngất nhiều lần. Người trong họ ai cũng nghĩ sau này chị sẽ đi bước nữa bởi một người phụ nữ còn trẻ như chị, phía trước là cả quãng đời dài.
Nhưng không, chị không đi đâu cả. Chị xin phép bố mẹ chồng cho ở lại để nuôi con, ở lại để thay người chồng quá cố chăm sóc ông bà lúc ốm đau, già yếu.
Những năm qua, chị nhận được không ít lời mai mối. Có người đàn ông chấp nhận cả việc chị có con riêng. Nhưng rồi chị đều từ chối. Chị nói, ngày nhỏ bản thân đã phải chịu cảnh tủi nhục khi sống với dì ghẻ nên sẽ không bao giờ chị để con gái phải đi vào "vết xe đổ" đó.
Quả thực, gần 20 năm qua, cuộc sống của chị chỉ xoay quanh công việc, con gái và bố mẹ chồng già. Không những thế, cách đây vài năm, bố chồng chị bị tai biến, những lần nhập viện, những đêm thức trắng chăm ông phần lớn đều do một tay chị lo liệu.
Chưa kể mẹ chồng chị mắc nhiều bệnh mãn tính tuổi già, thường xuyên phải thuốc thang liên miên. 2 người em gái chồng chị lấy chồng xa nên chỉ tranh thủ về thăm, phụ giúp phần nào. Người ngoài nhìn vào nhiều khi còn thấy xót xa thay cho chị.
Năm tháng cứ thế trôi qua, con gái chị ngày nào giờ đã ra trường, đi làm trên thành phố. Bố mẹ chồng cũng đã qua đời. Ông mất năm ngoái còn bà mới mất cách đây vài tuần.
Sau tang lễ của bà, gia đình chồng chị họp lại để công bố di chúc. Hôm ấy có đầy đủ anh em, con cháu trong họ. Chị ngồi lặng lẽ bên cạnh con gái. Người ta kể chị không hề tỏ ra hồi hộp hay mong chờ điều gì cả, bởi chị ở lại gia đình nhà chồng vì chữ hiếu, vì thương con chứ không phải vì đất đai của nhà chồng.
Nhưng rồi, khi bản di chúc được đọc lên, không khí trong căn phòng bỗng trở nên nặng nề. Căn nhà và phần đất trước cửa nhà được giao cho cháu trai ruột của bố chồng chị với lý do để lo hương hỏa sau này.
Mảnh vườn phía trong được chia làm ba phần. Hai phần cho hai người con gái ruột của ông bà. Phần còn lại trong cùng được chia đích danh cho con gái chị Ngần.
Có người gật đầu, cho rằng ông bà di chúc như vậy là hợp lý. Nhưng cũng có người thương cảm cho chị Ngần khi trong toàn bộ nội dung di chúc, chị lại không hề được nhắc đến.
Người ta kể rằng chị vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sạn vì lao động và chăm sóc gia đình suốt bao năm. Có lẽ chị hiểu rằng mảnh đất kia vốn là tài sản của ông bà, họ có quyền quyết định.
Con gái chị có phần đất. Các cô trong nhà đều có phần. Chỉ riêng chị - người phụ nữ đã ở bên bố mẹ chồng, chăm sóc ông bà suốt hai thập kỷ - lại không có một vị trí nào trong những lời dặn dò cuối cùng của ông bà.
Có lẽ điều khiến chị buồn không phải là chuyện được hay mất, mà là cảm giác những năm tháng hy sinh của mình không được ghi nhận bằng một lời nào, chẳng khác gì người ngoài. Thật quá xót xa!
Ngọc Thảo
