Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Ở tuổi 60, tôi từng cho rằng niềm hạnh phúc lớn nhất của mình là được nhìn thấy con trai có gia đình riêng ổn định. Vì suy nghĩ ấy, tôi không tiếc công sức, tiền bạc để hỗ trợ các con. Thậm chí, toàn bộ khoản lương hưu hàng tháng của tôi cũng được dành để giúp gia đình con trai trang trải cuộc sống.

Thế nhưng sau nhiều năm hy sinh, một sự việc bất ngờ đã khiến tôi nhận ra rằng đã đến lúc phải sống cho bản thân thay vì tiếp tục gánh vác trách nhiệm tài chính thay con.

Dành cả đời tích cóp để lo cho con trai lập gia đình

Vợ chồng tôi đều là lao động phổ thông. Chúng tôi chỉ có một người con trai nên từ nhỏ đến lớn luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho con.

Con trai tôi vốn không thích học hành. Sau khi tốt nghiệp, con liên tục thay đổi công việc, mãi mới tìm được một chỗ làm ổn định. Khi con đến tuổi kết hôn, tôi lại bắt đầu lo chuyện cưới xin.

Nhờ người quen giới thiệu, con trai tôi quen một cô gái làm y tá ở bệnh viện. Tôi nghĩ người làm trong ngành y thường chu đáo và kiên nhẫn nên rất yên tâm.

Khi hai đứa quyết định kết hôn, vợ chồng tôi không tiếc tiền bạc. Từ sính lễ, tiệc cưới đến khoản tiền đặt cọc mua nhà, tất cả đều do chúng tôi đứng ra lo liệu. Sau đám cưới, số tiền tiết kiệm tích góp suốt nhiều năm gần như cạn sạch.

Dù vậy, tôi vẫn thấy vui vì nghĩ rằng chỉ cần con cái hạnh phúc thì cha mẹ vất vả đến đâu cũng xứng đáng.

Tôi từng nghĩ rằng cha mẹ hy sinh cho con cái là điều hoàn toàn bình thường. cho đến khi nhìn thấy tin nhắn của con dâu. Tôi sẽ không tiếp tục đưa toàn bộ tiền lương hưu cho con trai nữa. Ảnh minh họa



Nghỉ hưu nhưng vẫn tất bật chăm lo cho gia đình con

Sau khi nghỉ việc, tôi bắt đầu nhận lương hưu hàng tháng. Thay vì nghỉ ngơi, tôi lại dành phần lớn thời gian để chăm sóc cho gia đình con trai.

Sợ các con ăn uống thất thường, tôi bảo con trai và con dâu mỗi ngày ghé nhà ăn cơm. Tan làm là hai đứa lại về nhà tôi dùng bữa rồi mới trở về căn hộ riêng.

Hai năm sau ngày cưới, con dâu mang thai. Đó là khoảng thời gian tôi mong đợi nhất. Tôi vui mừng vì cuối cùng cũng sắp được lên chức bà nội.

Tuy nhiên, ngay khi mang thai, con dâu quyết định nghỉ việc. Tôi từng khuyên con nên cân nhắc vì sau này tìm việc sẽ khó khăn hơn, nhưng con không nghe.

Từ lúc ấy, mọi sinh hoạt trong gia đình con trai tôi đều cố gắng hỗ trợ. Từ chuyện ăn uống, bồi bổ sức khỏe cho con dâu đến việc chăm sóc cháu nhỏ sau khi sinh, tôi đều tận tay lo liệu.

Toàn bộ lương hưu đều được dùng để hỗ trợ con trai

Sau khi cháu nội chào đời, áp lực tài chính của các con ngày càng lớn. Vợ chồng trẻ thường xuyên tranh cãi vì tiền bạc.

Thương cháu, tôi và chồng chủ động hỗ trợ tiền sữa mỗi tháng. Sau đó, dù cháu đã lớn hơn nhưng con dâu vẫn không muốn quay lại làm việc.

Điều khiến tôi buồn là trong khi tôi tất bật chăm cháu thì con dâu thường xuyên ra ngoài mua sắm hoặc vui chơi mỗi khi có thời gian rảnh.

Nhiều lần tôi góp ý nhưng không có kết quả.

Không chỉ vậy, con dâu còn muốn mua đàn cho cháu học nhạc. Vì thương cháu nên tôi tiếp tục bỏ ra hơn 100 triệu đồng để đáp ứng mong muốn ấy.

Thế nhưng chưa đầy một tháng sau, cháu không còn hứng thú, cây đàn đắt tiền bị bỏ xó trong góc nhà.

Nhìn những khoản chi tiêu ngày càng nhiều, tôi càng lo lắng cho tương lai của gia đình con trai.

Mỗi tháng tôi nhận khoảng 10 triệu đồng tiền lương hưu. Thay vì giữ lại để dưỡng già, tôi đưa toàn bộ khoản lương hưu đó cho con trai để trả tiền nhà.

Cuộc sống của hai vợ chồng già chủ yếu dựa vào thu nhập của chồng tôi. Chúng tôi sống rất tiết kiệm, hiếm khi mua sắm thứ gì cho bản thân.

Tôi từng nghĩ rằng cha mẹ hy sinh cho con cái là điều hoàn toàn bình thường.

Một tin nhắn khiến tôi nhận ra mình đã hy sinh quá nhiều

Mọi chuyện thay đổi vào một ngày cuối tuần khi con trai và con dâu đưa cháu về thăm nhà.

Trong lúc vô tình nhìn thấy điện thoại của con dâu, tôi đọc được một tin nhắn xác nhận chuyến du lịch dịp Tết cho gia đình bên ngoại.

Theo nội dung tin nhắn, con dâu dự định đưa bố mẹ và người thân bên mình đi du lịch với tổng chi phí hơn 100 triệu đồng.

Tôi lặng người.

Nhiều năm qua, từ tiền sữa cho cháu, tiền sinh hoạt, tiền mua đàn cho cháu đến tiền trả góp căn nhà của các con đều có sự đóng góp của tôi.

Ngay cả khoản lương hưu hàng tháng tôi cũng không giữ lại đồng nào cho bản thân.

Trong khi đó, vợ chồng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện du lịch. Chúng tôi luôn cố gắng tiết kiệm từng khoản nhỏ vì sợ các con gặp khó khăn.

Điều khiến tôi chạnh lòng không phải là số tiền ấy, mà là cảm giác những hy sinh của mình dường như được xem là điều hiển nhiên.

Tôi quyết định giữ lại lương hưu cho tuổi già của mình

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi đi đến một quyết định quan trọng. Tôi sẽ không tiếp tục đưa toàn bộ tiền lương hưu cho con trai nữa.

Tôi vẫn yêu thương con cháu, vẫn sẵn sàng giúp đỡ khi các con thực sự gặp khó khăn. Nhưng tôi hiểu rằng con cái đã trưởng thành cần học cách tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Khoản lương hưu này là thành quả của cả một đời lao động. Nó không chỉ là tiền bạc mà còn là sự đảm bảo cho tuổi già của tôi và chồng.

Tôi nhận ra rằng yêu thương con cái không có nghĩa là hy sinh vô điều kiện. Cha mẹ cũng cần được sống cho bản thân, cần có sự chuẩn bị cho những năm tháng cuối đời.

Sau nhiều năm chỉ biết cho đi, cuối cùng tôi đã học được cách giữ lại một phần lương hưu để chăm lo cho chính mình.

* Đây là câu chuyện của bà Chu (hiện đang sống tại Trung Quốc) được đăng tải trên trang 163 gây sự chú ý của nhiều người.