Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm

Tôi là con út trong gia đình có 4 anh em. Ba anh trai tôi đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng. Còn tôi gần 30 nhưng chưa lấy chồng, vẫn đi đi về về giữa căn nhà cũ của bố mẹ và căn phòng nhỏ thuê trên thành phố.

Trong mắt mọi người, tôi là đứa sướng nhất nhà vì là con út lại là con gái. Tôi không phủ nhận điều đó. Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn được bố mẹ và các anh bao bọc. Việc nhà không phải làm, lại hay được các anh cho đi chơi.

Hồi tôi lên thành phố học đại học, bố mẹ tôi hầu như cũng không phải cho tôi nhiều tiền vì đã có các anh tôi lo. Đến khi các anh lấy vợ, thỉnh thoảng tôi vẫn được các anh cho tiền tiêu vặt mỗi tháng.

Có lẽ với anh em tôi, chuyện đó là bình thường nhưng với các chị dâu, nó lại là vấn đề không nhỏ. Nhiều lần tôi nghe bóng gió, các chị dâu phàn nàn việc tôi đã đi làm, có lương nhưng vẫn "ngửa tay" xin tiền của các anh.

Thú thực, nói vậy là hơi quá vì tôi không hề xin, là các anh tự chuyển tiền cho tôi theo thói quen từ trước đến giờ. Có lẽ vì thế mà tôi cảm giác, mình không được lòng các chị dâu cho lắm.

Đỉnh điểm là sau Tết, khi mẹ tôi quyết định chia đất cho các con, mâu thuẫn trong gia đình tôi cũng bắt đầu nảy sinh.

Bố mẹ tôi chỉ ở nhà cấp 4 nhưng ông bà lại có mảnh đất mặt đường khá đẹp. Đó là tài sản mà hai người đã tích cóp và mua được từ mấy chục năm trước. Trước đây đất rẻ, không ai nhắc gì đến mảnh đất đó. Nhưng cách đây vài năm, khi đất ngoại thành Hà Nội lên giá, miếng đất đó bỗng được trả với giá gần chục tỷ đồng.

Thời điểm đó, các anh tôi cũng đã manh nha có ý định muốn bố mẹ chia đất rồi bán đi, lấy tiền làm ăn, lo cho cuộc sống của gia đình trên thành phố. Nhưng bố tôi nhất quyết không cho bán. Sau đó không lâu, ông không may qua đời sau một cơn đột quỵ.

Sau khi lo việc cho bố xong xuôi, mẹ tôi quyết định chia đất cho các con vì bà sợ tuổi già bệnh tật không nói trước được điều gì. Ban đầu, ai cũng nghĩ đất sẽ chia đều cho các con trai vì ở quê tôi, con gái thường không được chia đất của bố mẹ đẻ.

Nhưng không, mẹ tôi đã chia cho cả tôi. Không những thế, tôi còn được 1 phần gần mặt đường, cạnh phần của anh cả trong khi anh hai và anh ba tôi được nhận 2 phần đất phía trong, không giáp mặt đường.

Lý do mẹ tôi đưa ra là anh cả còn lo hương hỏa sau này nên được phần to và đẹp hơn. Tôi muộn chuyện chồng con nên cũng coi như của để dành phòng trường hợp sau về làm nhà trên mảnh đất đó. 2 con trai giữa có cuộc sống ổn định trên thành phố nên chia cho phía trong.

Nghe mẹ nói xong, các chị dâu đồng loạt lên tiếng vì cho rằng, mẹ tôi thiên vị con gái. Chị dâu hai nói không nhà ai chia cho con gái phần đất đẹp hơn của 2 người con trai cả. Các chị muốn bà chia lại, tuy nhiên, mẹ tôi không đồng ý.

Kể từ hôm ấy, tôi cảm giác mình như cái gai trong mắt các chị dâu khi vô tình "chiếm" mất một phần đất mà các chị nghĩ, đáng ra tôi không có phần.

Rồi mọi chuyện căng thẳng hơn khi cách đây 1 tuần, mẹ tôi không may bị ngất ngoài sân vì nắng nóng, phải đưa đi cấp cứu. Hàng xóm gọi điện báo tin cho chúng tôi.

Tôi đang họp cũng phải bỏ dở để thu xếp về quê. Dù biết tin mẹ như vậy nhưng trong nhóm chung của gia đình, các chị dâu chỉ nhắn nói tôi về nhà xem tình hình mẹ ra sao rồi báo lại cho mọi người. Không ai có động thái sẽ về quê luôn cùng tôi.

Suốt gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi viện lý do bận việc ở thành phố rồi đi luôn. Nhưng ở hành lang bệnh viện, tôi vô tình nghe được các chị nói với nhau rằng tôi được chia đất thì mẹ ốm, tôi phải đứng ra mà lo từ A đến Z.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ tôi đâu có làm gì sai để phải chịu sự đối xử lạnh nhạt từ các con dâu như vậy. Rõ ràng, bà cũng đã chia đất cho các con trai chứ đâu phải cho một mình tôi. Hay chia đất cho con gái là một cái tội với con dâu hả mọi người? Xin hãy cho tôi một câu công bằng.

Ngọc