Tôi cứ ngỡ có cuộc sống nghỉ hưu viên mãn khi ở nhà con trai cho đến khi nghe cháu nội nói một câu
GĐXH - Một câu nói vô tình của cháu nội khiến tôi phải lặng lẽ kéo vali về quê và nhận ra bài học cay đắng về sự phụ thuộc vào con cái sau khi nghỉ hưu.
Những tháng ngày nghỉ hưu tưởng như bình yên
Sau khi nghỉ hưu, tôi từng nghĩ mình là người rất may mắn. Với khoản lương hưu khoảng 9.000 NDT mỗi tháng, tôi không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc.
Vợ chồng tôi từng có quãng thời gian rất đẹp, cùng nhau đi du lịch, tận hưởng cuộc sống tuổi già sau nhiều năm lao động vất vả.
Thế nhưng biến cố xảy ra khi vợ tôi lâm bệnh rồi qua đời. Căn nhà vốn ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo và trống trải.
Tôi vốn không giỏi chuyện bếp núc, càng không quen tự chăm sóc bản thân. Những bữa cơm tự nấu luôn nhạt nhẽo, khó ăn nên phần lớn thời gian tôi phải ăn ngoài.
Ngày còn có vợ, mọi thứ trong nhà đều gọn gàng, ngăn nắp. Sau khi bà ấy mất, căn nhà dần trở nên bừa bộn.
Có những hôm đi ra ngoài trở về, nhìn đống đồ đạc ngổn ngang, tôi cảm giác nơi mình sống chẳng khác nào một nhà kho. Cuộc sống tuổi già cô độc thực sự khiến tôi mệt mỏi.
Tôi từng nghĩ mình có tuổi già hạnh phúc bên con cháu
Chính vì vậy, tôi thường lên thành phố ở cùng gia đình con trai vài ngày mỗi tháng. Mỗi lần đến, tôi đều cảm nhận được sự quan tâm chu đáo của các con. Không phải tự nấu ăn, không phải lo dọn dẹp, mọi sinh hoạt đều có con cháu chăm sóc.
Tôi từng đề nghị đưa cho con trai 2.000 NDT mỗi tháng để phụ tiền sinh hoạt, nhưng con nhất quyết từ chối. Nó nói chăm sóc cha mẹ là trách nhiệm của người làm con. Câu nói ấy khiến tôi rất xúc động.
Trong suy nghĩ của tôi, cuộc sống nghỉ hưu như vậy đã là quá đủ đầy. Tôi có con trai hiếu thảo, con dâu tâm lý, cháu nội ngoan ngoãn. Tôi luôn nghĩ tuổi già của mình thật đáng ngưỡng mộ.
Cho đến một ngày, tôi nhận ra mọi thứ không giống như mình tưởng.
Câu nói của cháu nội khiến tôi chết lặng
Đầu tháng 7/2022, tôi lại lên nhà con trai chơi như thường lệ. Hôm đó vợ chồng chúng còn đang đi làm, cháu nội là người mở cửa cho tôi.
Vừa ngồi xuống ghế, cháu bất ngờ hỏi: "Ông ơi, sao ông cứ đến nhà cháu ở? Ông không có nhà riêng à?"
Tôi hơi chạnh lòng nhưng nghĩ trẻ con vô tư nên chỉ cười đáp: "Ông nhớ cháu nên lên chơi với cháu thôi. Cháu không thích ông đến à?"
Không ngờ, câu trả lời sau đó của cháu khiến tôi nghẹn lại: "Con không thích ông đến. Vì mỗi lần ông lên là bố mẹ lại cãi nhau. Mẹ hay trốn vào phòng khóc. Con sợ bố mẹ ly hôn như bố mẹ bạn Hiểu Minh".
Nghe đến đó, tôi gần như không nói nên lời.
Hóa ra, sự xuất hiện của tôi lại trở thành áp lực với gia đình con trai. Những gì tôi nghĩ là niềm vui đoàn tụ có thể lại là gánh nặng âm thầm mà các con phải cố chịu đựng.
Đứng trước thang máy, tôi nghe được sự thật đau lòng
Khi chuẩn bị rời đi, tôi vô tình nghe thấy con dâu đang than thở với bạn qua điện thoại về chuyện tôi thường xuyên lên ở cùng khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn, chi phí tăng lên và cả hai vợ chồng đều áp lực.
Khoảnh khắc đó, tôi mới thực sự hiểu ra.
Con trai vẫn hiếu thảo. Con dâu vẫn cố đối xử tốt với tôi. Nhưng đằng sau sự chu đáo ấy là rất nhiều mệt mỏi mà họ không dám nói ra vì sợ tôi buồn.
Suốt quãng đường kéo vali ra bến xe, tôi nghĩ rất nhiều. Tôi không trách con cháu. Ngược lại, tôi thấy bản thân đã quá vô tâm khi vô tình khiến cuộc sống của các con thêm áp lực.
Sau nghỉ hưu tốt nhất đừng quá phụ thuộc vào con cái
Sau câu chuyện ấy, tôi nhận ra một điều rất thực tế: Khi còn sức khỏe, người già nên cố gắng sống độc lập thay vì quá dựa dẫm vào con cái.
Con cái có hiếu đến đâu cũng còn gia đình riêng, áp lực công việc, chuyện học hành của con nhỏ và vô số gánh nặng cơm áo. Nếu cha mẹ phụ thuộc quá nhiều, lâu dần sẽ khiến các con mệt mỏi, căng thẳng.
Điều người già cần nhất sau nghỉ hưu không chỉ là tiền bạc mà còn là khả năng tự chăm sóc bản thân, tự tạo niềm vui và duy trì cuộc sống riêng. Chỉ khi giữ được sự độc lập, tuổi già mới thực sự nhẹ nhõm cho cả mình lẫn con cháu.
Tất nhiên, cha mẹ vẫn cần sự quan tâm từ con cái. Nhưng sự hỗ trợ ấy nên ở mức vừa đủ, để tình thân luôn là niềm vui chứ không trở thành áp lực âm thầm trong mỗi gia đình.
* Bài viết là chia sẻ của bác Vương (Nam Ninh, Trung Quốc) được lan truyền trên nền tảng Toutiao.
