Ông bà dặn dò: 4 đồ cũ kỹ càng giữ càng thịnh, 3 đời con cháu ăn thành tài, sống cảnh vinh hoa phú quý
Không phải cái gì mới cũng tốt, và cũng không phải cái gì cũ cũng vô dụng.
Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người có thói quen hễ thấy đồ đạc cũ kỹ, sờn màu là lập tức muốn bỏ đi để thay bằng món mới tinh. Thế nhưng, theo quan niệm truyền thống và phong thủy Á Đông, không phải cái gì cũ cũng đồng nghĩa với hết giá trị. Ngược lại, có những vật dụng càng để lâu càng tích tụ linh khí, mang lại tài lộc và phúc khí cho gia đình.
Dưới đây là 4 thứ ông bà xưa vẫn luôn dặn dò: càng giữ gìn cẩn thận, gia đạo càng vững, may mắn càng đầy nhà.
1. Bàn thờ tổ tiên – Nơi tích tụ linh khí, phúc đức truyền đời
Trong mọi ngôi nhà Việt, bàn thờ tổ tiên luôn được coi là trái tim tâm linh. Nhiều gia đình thấy bàn thờ xuống màu, cũ kỹ thì loay hoay muốn thay mới, sơn sửa để trông sáng sủa hơn. Nhưng theo quan niệm truyền thống, bàn thờ càng lâu năm lại càng tích tụ năng lượng của gia tiên, là điểm kết nối giữa các thế hệ.
Nếu gia chủ biết giữ gìn, lau dọn sạch sẽ, thay hoa quả, hương khói đầy đủ thì bàn thờ chính là lá chắn giúp gia đạo yên ổn, tài lộc bền vững. Vứt bỏ bàn thờ cũ, thay bằng cái mới không đúng cách chẳng khác nào tự cắt đứt sợi dây gắn kết vô hình giữa con cháu với ông bà.
2. Chum sành, bình gốm cổ – Kho lộc ẩn giấu sau lớp men sần sùi
Không ít người thấy những chiếc chum sành, bình gốm cũ thì cho rằng đó chỉ là đồ bỏ đi, để lại vừa chiếm chỗ vừa bụi bặm. Nhưng trong phong thủy, các vật gốm sành cổ lại được coi là nơi tích tụ vượng khí, giống như chiếc kho nhỏ cất giữ của cải vô hình cho gia đình.
Nếu đặt chum gốm ở cung Tài Lộc (hướng Đông Nam) hay góc phòng khách, chúng không chỉ là món đồ trang trí mang nét xưa cũ mà còn có tác dụng “hút lộc”, giúp việc làm ăn thêm thuận lợi, gia đình dễ gặp may. Người xưa vẫn nói: “Nhà nào còn chum, còn vại thì lộc không cạn” – ý muốn nhắc đừng vội coi thường những món đồ tưởng cũ mèm này.
3. Đồng hồ cổ – Biểu tượng cho sự trường tồn và thịnh vượng
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ vang lên đều đặn như nhịp chảy không ngừng của thời gian. Trong mắt nhiều người trẻ, đồng hồ cũ kỹ chỉ là vật lỗi thời, chẳng hợp với phong cách hiện đại. Nhưng với phong thủy, đồng hồ cổ chính là biểu tượng của sự bền bỉ, nhắc nhở gia chủ trân trọng từng khoảnh khắc, giữ nhịp sống an hòa.
Một chiếc đồng hồ cổ đặt ở phòng khách không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn được tin rằng mang theo phúc lộc. Mỗi nhịp kim trôi đi là một nhịp gom lộc, giúp gia đạo ổn định, sự nghiệp có điểm tựa để phát triển bền lâu.
4. Sách vở, gia phả, thư tịch xưa – Kho báu tri thức và phúc đức
Trong thời đại số hóa, nhiều người cho rằng giữ lại sách cũ, thư pháp, gia phả là rườm rà, thậm chí tốn diện tích. Nhưng theo ông bà, những cuốn sách xưa, đặc biệt là gia phả hay sách để lại từ đời trước, không chỉ là tài liệu mà còn là kho báu tinh thần.
Mỗi trang giấy, mỗi nét mực chính là sự tiếp nối trí tuệ và phúc đức của tổ tiên. Giữ lại sách vở xưa chẳng khác nào gìn giữ chìa khóa mở kho lộc cho con cháu. Người có sách quý trong nhà thường dễ gặp may mắn trong học hành, sự nghiệp hanh thông, con cháu thành đạt.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm
