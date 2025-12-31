Ông Phi gây sốc khi đồng ý cho con trai cưới vợ nhưng không thừa nhận con dâu

Trong trích đoạn giới thiệu tập 15 "Gia đình trái dấu", ông Phi đã gặp Đức và đồng ý cho con trai cưới Vân nhưng với điều kiện: "Nó chỉ là vợ của con, nhưng nó không phải là con dâu của bố mẹ". Đức mang thông tin này để nói với Vân, khiến cô nàng thất vọng. Vân cho rằng mình kiên trì với Đức 5 năm để đổi lấy một cuộc hôn nhân "cho có" thì cô không cần.

"Bố tôi vất vả nuôi tôi từ bé đến lớn, chả lẽ không được nở mày nở mặt trong hôn lễ của con gái à? Việc tối thiểu đó còn không làm được thì cần tờ giấy vớ vẩn đó làm gì. Chia tay đi!" - Vân không đồng ý hai đứa chỉ đăng ký kết hôn, mà không có một hôn lễ hay một danh phận "con dâu".

Vân muốn chia tay khi biết mình được phép cưới mà không được làm "con dâu". Ảnh VTV

Trong khi đó, ở quán cà phê, Khải lại tiếp tục tán tỉnh Dương nhưng Tuấn lần này không để yên. Dương rơi vào tình huống khó xử khi đứng giữa hai chàng trai. Tuấn nhắc nhở Dương nhưng cũng nhằm ám chỉ Khải: "Em nên nhớ, đồ uống một khi đã qua tay người khác thì tuyệt đối không được uống lại nữa".

Tuấn muốn bảo vệ Dương trong sự ve vãn của Khải. Ảnh VTV

Tập 15 phim "Gia đình trái dấu" phát sóng lúc 20h ngày 31/12 trên VTV3.