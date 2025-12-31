Ông Thăng rơi nước mắt thương con gái 'sống thử' mà chưa được hỏi cưới

Trong tập 14 "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, phát hiện Vân - con gái nói dối để đến ở với Đức mà nói thế nào con cũng không chịu về, ông Thăng đành đến nhà bố mẹ Đức. Tuy nhiên, thay vì báo tin để hai gia đình cùng tìm cách giải quyết thì ông lại cho rằng Đức dụ dỗ con gái mình.

Còn ông Phi lại cho rằng Vân nói dối, bỏ nhà theo trai. "Con gái ông không có não à? Ai nói gì cũng nghe à?" - ông Phi đáp lại mạnh mẽ.

Nghe xong, ông Thăng tức giận, không chỉ chửi mà còn muốn đánh nhau với ông thông gia tương lai. Đúng lúc này, Hoàng - em trai ông Phi cũng xuất hiện, vậy là một cuộc ẩu đả đã xảy ra. May mắn bà Ánh giải tán kịp thời.

Ông Phi và ông Thăng lao vào ẩu đả với nhau để bảo vệ con. Ảnh VTV

Sau khi chỉnh đốn chồng, bà Ánh mua giỏ trái cây tới nhà ông Thăng để cảm ơn vì lần trước khi gia đình khó khăn, ông đã cho vay 300 triệu. Tuy nhiên, ai cũng biết mục đích chính của bà Ánh là để nói chuyện về Đức và Vân. Trong khi ông Phi vẫn một mực phản đối hai đứa đến với nhau thì bà Ánh lại ủng hộ con trai. Bà thấy Vân cũng là cô gái sống tình cảm.

Tại cuộc gặp, ông Thăng bày tỏ nỗi niềm và rơi nước mắt lo cho tương lai của con gái. Qua cuộc nói chuyện ngắn với ông Thăng, bà Ánh nhận ra ông bố "gà trống nuôi con" này rất lo lắng cho con gái mình vì sợ phía nhà trai trốn tránh trách nhiệm và chuyện cưới xin.



Vì thế, ngay sau khi gặp bố Vân, bà Ánh lại hẹn gặp con trai mình: "Mẹ không chấp nhận đứa con trai bạc tình đâu đấy". Bà biết bố Vân lo lắng nên nhắc nhở Đức không được để xảy ra chuyện có bầu trước khi cưới.

Bà Ánh tới nhà để gặp ông Thăng nói chuyện tương lai hai con. Ảnh VTV

Tình cờ gặp ông Thăng, ông Phi đã xuống nước, mời ông Thăng ra uống cà phê để làm hoà. Ông Phi thừa nhận chuyện hai đứa sống chung là lỗi của con trai mình, nhưng Vân cũng có lỗi là lôi kéo Đức bỏ học đi buôn. Vậy là hoà. Chuyện hai đứa sống chung, ông Phi cho rằng đã lỡ làng như vậy rồi, nếu ông còn cấm cản nữa thì ác quá. Nói như vậy, có vẻ như ông Phi đã không phản đối nữa.

Ở diễn biến khác trong tập phim, lô hàng lớn mà Đức - Vân vừa nhập về lại bị ẩm mốc toàn bộ. Không biết giải quyết ra sao, hai đứa tới tiệm giặt là để khảo giá giặt hấp thì được báo giá tới 60 triệu đồng, cao quá nên Vân không đồng ý. Tình cờ nhìn thấy hai con tranh luận việc giặt hấp hay không, ông Thăng đã đến tiệm giặt là để hỏi han tình hình và "xử lý" giúp hai con. Ngay sau đó, Vân nhận được điện thoại từ chủ tiệm giặt là báo tin chỉ lấy giá bằng một nửa, tức là 30 triệu.

Vân và Đức lo lắng vì lô hàng bị mốc phải tới hàng giặt là để xử lý. Ảnh VTV

Trong khi đó, Khải vẫn theo đuổi Dương bằng cách đến quán cà phê nghe cô đàn và dành những lời khen có cánh. Không chỉ vậy, Khải còn ngỏ lời mời Dương tham gia dự án cùng mình. Dù nhận lời tham gia vì có thu nhập nhưng Dương vẫn khéo léo từ chối đi buổi tối. Chứng kiến cuộc trò chuyện này, sau khi Khải rời đi, Tuấn khen Dương thông minh.

Tuấn và Dương ngày càng thể hiện tình cảm "ngầm" dành cho nhau. Ảnh VTV

Trung tâm của bà Ánh đã có học viên đều và nhiều học viên mới đăng ký tham gia. Một lần tình cờ đến thăm lớp dạy nhảy của mẹ, Dương đã gợi ý mẹ có thể mở thêm lớp dạy cho trẻ em.