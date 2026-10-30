'Số phận' 12 dự án Mường Thanh tại Hà Nội: Hạng mục nào được tồn tại, phần nào buộc phá dỡ?

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GĐXH - Từ 22h ngày 29/10, nút giao phía Bắc cầu Thăng Long (Hà Nội) sẽ chính thức được tháo rào chắn, thông xe sớm 12 ngày so với kế hoạch. Quyết định này cho phép nhóm phương tiện gồm xe tải từ 2 tấn, xe khách từ 16 chỗ và xe buýt được phép lưu thông trở lại sau hơn một tháng phải phân luồng phục vụ thi công.