Hà Nội yêu cầu minh bạch từng suất ăn bán trú, chấm dứt 'cắt xén' giờ chính khóa để dạy thêm
GĐXH - Công khai minh bạch thực đơn, định lượng, nguồn gốc từng bữa ăn học đường và kiên quyết xử lý hành vi ép học sinh học thêm hoặc bớt xén nội dung chính khóa là những yêu cầu trọng tâm vừa được UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo.
Công khai nguồn gốc, định lượng từng suất ăn học đường
Theo Công văn của UBND TP Hà Nội về chấn chỉnh toàn diện các vấn đề dân sinh nóng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng suất ăn bán trú luôn là mối bận tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ khi gửi con đến trường.
Trước thực tế đó, UBND Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ cùng chính quyền các xã, phường chỉ đạo sát sao các cơ sở giáo dục tổ chức bữa ăn học đường đúng quy định.
Cụ thể, các trường phải kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn, ký kết và thực hiện hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn. Mọi thông tin liên quan đến đơn vị cung ứng, thực đơn hàng ngày, định lượng dinh dưỡng, mức thu và chi phí thực tế cùng nguồn gốc thực phẩm đều phải được công khai minh bạch để phụ huynh cùng giám sát.
Quy trình tiếp nhận, bảo quản, chế biến, giao nhận, lưu mẫu và xử lý sự cố an toàn thực phẩm phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt, không để xảy ra bất kỳ sơ hở nào ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh.
Xử lý nghiêm việc "cắt xén" chương trình để ép học thêm
Cùng với việc chăm lo sức khỏe thể chất, môi trường học tập lành mạnh và quyền lợi học tập của học sinh cũng được siết chặt. Thành phố yêu cầu các lực lượng chức năng và ngành giáo dục tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định dạy học trong và ngoài nhà trường.
Lãnh đạo Thành phố yêu cầu kiên quyết phòng ngừa, xử lý dứt điểm các hành vi: Ép buộc học sinh tham gia học thêm dưới mọi hình thức; Tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định; Cắt giảm nội dung giáo dục chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm.
Văn bản nêu rõ phải xác định cụ thể trách nhiệm của cơ sở giáo dục và người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm. Đồng thời, nhà trường cần tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn để phòng ngừa bạo lực học đường; hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, văn minh.
Đơn giản hóa thủ tục hỗ trợ, bảo đảm chỗ học cho con em
Nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế cho các gia đình, Thành phố chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính để phụ huynh và người học tiếp cận thuận lợi các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn, tiền ở.
Công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng sau THCS cũng cần được thực hiện thực chất, gắn với năng lực học sinh và thị trường lao động.
Đối với tình trạng thiếu trường, lớp cục bộ tại các khu đô thị mới và điểm nóng gia tăng dân số, UBND các xã, phường có trách nhiệm đánh giá thực tế khả năng đáp ứng; đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng đô thị hóa không đồng bộ với hạ tầng trường học để ưu tiên bổ sung quỹ đất, vốn đầu tư xây mới hoặc cải tạo, mở rộng trường lớp.
Song song đó, Hà Nội sẽ rà soát và giải quyết dứt điểm tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; khẩn trương tuyển dụng hết chỉ tiêu biên chế, xây dựng quy chế điều động linh hoạt, kết hợp đặt hàng đào tạo sư phạm và nghiên cứu cơ chế đặc thù về thu nhập, chế độ đãi ngộ để đội ngũ giáo viên yên tâm cống hiến.
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