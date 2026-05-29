PGS.TS. Kiều Xuân Thực được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội

Quyết định được ban hành căn cứ trên Quyết định số 2536/QĐ-TTg ngày 20/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đây là bước kiện toàn nhân sự cho các cơ sở giáo dục đại học phát triển trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời bảo đảm yêu cầu ổn định, kế thừa và phát triển của cơ sở đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) năm 2025 với nhiều thay đổi quan trọng về mô hình quản trị đại học công lập.

PGS.TS. Kiều Xuân Thực - Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội

Sinh năm 1976, PGS.TS. Kiều Xuân Thực là cán bộ lãnh đạo được đào tạo chính quy, bài bản ở cả trong và ngoài nước. Ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Điện tử - Viễn thông tại Đại học Ulsan (Hàn Quốc) vào năm 2012 và được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2025.

Với nhiều năm gắn bó và cống hiến cho công tác giảng dạy, quản lý tại nhà trường, PGS.TS. Kiều Xuân Thực đã trải qua nhiều vị trí chủ chốt từ Giảng viên, Phó Trưởng khoa Điện tử, Trưởng phòng Đào tạo, Phó Hiệu trưởng và chính thức đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội từ tháng 2/2023.

Ở cương vị quản lý, Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong sự phát triển của Đại học thời gian qua, nổi bật nhất là lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng lộ trình chuyển đổi mô hình từ "Trường Đại học" thành "Đại học", đưa HaUI trở thành đại học thứ 12 tại Việt Nam vào tháng 11/2025.

Trong suốt quá trình công tác, PGS.TS. Kiều Xuân Thực luôn nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm cao của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động và người học. Hiện nay, PGS.TS. Kiều Xuân Thực là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Đảng ủy Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Cũng trong ngày 27/5/2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1269/QĐ-BCT về việc bổ nhiệm TS. Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1970) giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội, Quyết định số 1265/QĐ-BCT về việc bổ nhiệm PGS.TS. Phạm Văn Đông giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội và Quyết định số 1266/QĐ-BCT về việc bổ nhiệm TS. Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1978) giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội.

