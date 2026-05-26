Muốn trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng này

Dưới đây là quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026:

Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển tài năng

Đối tượng và điều kiện dự tuyển

1. Thí sinh tốt nghiệp THPT cùng năm xét tuyển, đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (gọi tắt là kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia), kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực (gọi tắt là kỳ thi chọn đội tuyển Olympic), kỳ thi khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia (ViSEF) hoặc quốc tế (ISEF). Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.

2. Thí sinh tốt nghiệp THPT, có điểm trung bình chung (TBC) các môn văn hóa từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt từ 8,00 trở lên theo thang điểm 10. Điểm TBC năm học = (điểm TBC học kỳ I + điểm TBC học kỳ II)/2. Thí sinh có ít nhất 1 trong các chứng chỉ quốc tế sau còn giá trị tính tới thời điểm đăng ký: SAT, ACT, A-Level, AP và IB. Đối với chứng chỉ A-Level và AP, chỉ xét đối với chứng chỉ có điểm thi môn Toán và 2 trong số các môn học sau: Lý/Hóa/Sinh/Tin/Khoa học/tiếng Anh. Điểm chứng chỉ áp dụng để xét tuyển là tổng điểm của môn Toán và 2 môn thi có điểm số cao nhất còn lại. Đối với chứng chỉ ACT, thí sinh phải có điểm phần thi Khoa học.

3. Thí sinh tốt nghiệp THPT cùng năm xét tuyển (không xét đối với thí sinh tốt nghiệp hệ Giáo dục thường xuyên), có điểm TBC các môn văn hóa từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt từ 8,00 trở lên theo thang điểm 10. Điểm TBC năm học = (điểm TBC học kỳ I + điểm TBC học kỳ II)/2 và đáp ứng một trong những điều kiện sau:

a) Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/thành phố trở lên hoặc tương đương các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ trong thời gian học THPT do các Sở GDĐT, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Vinh, Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc chủ trì tổ chức và cấp Giấy chứng nhận đạt giải. Giấy chứng nhận hợp lệ là giấy được cấp cho học sinh thuộc quản lý của đơn vị chủ trì tổ chức kỳ thi.

b) Thí sinh đạt giải Ba trở lên kỳ thi KHKT do Sở GDĐT hoặc Bộ GDĐT chủ trì tổ chức để lựa chọn đi dự thi ViSEF và ISEF;

c) Thí sinh được chọn tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì tổ chức từ vòng thi tháng trở lên;

d) Thí sinh là học sinh hệ chuyên trong cả 3 năm học lớp 10, 11, 12 (gồm chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ) của các trường THPT và THPT chuyên trên toàn quốc.

Đại học Bách khoa Hà Nội đã ban hành Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026.

Xét tuyển tài năng

1. Việc xét tuyển bằng phương thức XTTN bao gồm:

a) Xét tuyển thẳng thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia hoặc quốc tế theo quy định của Bộ GDĐT (sau đây gọi là diện 1.1);

b) Xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế gồm: SAT, ACT, A-Level, AP và IB (sau đây gọi là diện 1.2);

c) Xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn (sau đây gọi là diện 1.3).

2. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT (diện 1.1)

a) Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG quốc gia được xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp môn đoạt giải theo quy định tại Quy định về phương thức XTTN đối với tuyển sinh ĐHCQ hiện hành của ĐHBK Hà Nội;

b) Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi KHKT quốc tế hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi KHKT cấp quốc gia được xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp lĩnh vực, nội dung của đề tài đoạt giải theo quy định tại Quy định về phương thức XTTN đối với tuyển sinh ĐHCQ hiện hành của ĐHBK Hà Nội;

c) HĐTS quyết định mức ngưỡng giải tuyển thẳng ở các mã tuyển sinh có tính cạnh tranh cao theo nguyên tắc ưu tiên thí sinh đoạt giải cao;

d) Kết quả xét tuyển thẳng diện 1.1 sẽ được công bố theo thời gian quy định trong kế hoạch tuyển sinh 2026 của Bộ GDĐT.

3. Xét tuyển theo các chứng chỉ quốc tế (diện 1.2)

a) Thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level, AP, IB được xét tuyển nếu đạt yêu cầu về mức điểm tối thiểu của từng nhóm ngành, chương trình quy định tại Quy định về phương thức XTTN đối với tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của ĐHBK Hà Nội;

b) Căn cứ vào các mức điểm của các chứng chỉ quốc tế để xác định điểm XTTN diện 1.2 của các thí sinh;

c) Các thí sinh có hồ sơ năng lực được duyệt sẽ có được điểm số diện 1.2 dùng để xét tuyển vào tất cả các ngành mà thí sinh đăng ký xét tuyển. Các thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GDĐT để được xét tuyển dựa trên điểm số diện 1.2 của thí sinh.

4. Xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực (diện 1.3)

a) Công tác xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực được thực hiện theo quy định tại Quy định về phương thức XTTN đối với tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của ĐHBK Hà Nội;

b) Hội đồng XTTN tổ chức đánh giá và chấm điểm hồ sơ năng lực của thí sinh theo các tiêu chí: kết quả thi ĐGTD, thành tích học tập phổ thông và các năng lực, năng khiếu đặc biệt khác;

c) Thí sinh đạt yêu cầu về điểm hồ sơ năng lực theo quy định của Đại học được tiếp tục tham dự phỏng vấn đánh giá năng lực để kết thúc quá trình xét tuyển;

d) Các thí sinh có hồ sơ năng lực được duyệt sẽ có được điểm số diện 1.3 dùng để xét tuyển vào tất cả các ngành mà thí sinh đăng ký xét tuyển.

5. Chính sách ưu tiên trong xét tuyển tài năng Áp dụng chính sách ưu tiên khu vực, đối tượng chính sách theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.

6. Đạt yêu cầu ngành học đăng ký xét tuyển Khi đăng ký xét tuyển vào các ngành học có yêu cầu về ngoại ngữ, thí sinh phải đáp ứng các yêu cầu này.

7. Trước khi xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh ban hành bảng quy đổi các mức điểm chuẩn tương đương giữa các phương thức xét tuyển để xét tuyển chung các thí sinh có điểm XTTN và các thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGTD, tốt nghiệp THPT đăng ký xét tuyển vào ĐHBK Hà Nội.

1. Thí sinh ĐKXT theo hình thức trực tuyến trong khung thời gian do ĐHBK Hà Nội quy định và công bố công khai trên trang thông tin tuyển sinh của Đại học.

2. Quy trình thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến như sau:

Bước 1: Thí sinh truy cập vào cổng thông tin: https://ts-hn.hust.edu.vn.

Bước 2: Chọn mục đăng ký XTTN, đăng ký tài khoản, khai báo các thông tin cá nhân, nhận thông tin về tài khoản truy cập trang thông tin và yêu cầu xác nhận qua địa chỉ email đã cung cấp.

Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản cá nhân đã đăng ký, thực hiện kê khai theo hướng dẫn cụ thể từng bước.

Bước 4: Tải lên các bản chụp (scan) minh chứng liên quan: Học bạ, chứng nhận đạt giải HSG các cấp; chứng nhận tham gia đội tuyển HSG các cấp; các chứng chỉ quốc tế; các minh chứng về giải thưởng trong Cuộc thi KHKT và các cuộc thi tài năng khác; các khen thưởng về hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; các minh chứng để hưởng chính sách ưu tiên theo quy định và hướng dẫn của Bộ GDĐT (nếu có).

Bước 5: Kiểm tra lại các thông tin đã khai, các minh chứng đã tải lên và gửi hồ sơ. Trong thời gian mở hệ thống đăng ký theo quy định, các thông tin của thí sinh sẽ được lưu trữ tạm thời và có thể chỉnh sửa nhiều lần. Khi hết hạn đăng ký, hệ thống sẽ đóng và thông tin của thí sinh sẽ không thể chỉnh sửa được nữa.

Bước 6: Hoàn thành thủ tục nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn.

Tuyển sinh sử dụng kết quả thi

Đối tượng và điều kiện dự tuyển Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng điểm nhận hồ sơ ĐKXT do ĐHBK Hà Nội quy định, được công bố công khai trên trang thông tin tuyển sinh của Đại học trước thời điểm ĐKXT.

Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông

1. ĐHBK Hà Nội xác định và công bố công khai trong Thông tin tuyển sinh hàng năm các tổ hợp được sử dụng để xét tuyển vào các ngành/chương trình theo quy định của Bộ GDĐT, trong đó có tính hệ số môn chính ở một số ngành/chương trình đào tạo.

2. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP, hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (Academic) hoặc tương đương còn hiệu lực tính đến thời điểm ĐKXT đại học theo thông báo chính thức của ĐHBK Hà Nội, có thể sử dụng điểm tiếng Anh quy đổi để xét tuyển vào các ngành/chương trình theo tổ hợp có môn tiếng Anh (được quy định chi tiết trong Thông tin tuyển sinh).

3. Thí sinh được ĐKXT các nguyện vọng đối với phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

4. Điểm xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được xác định dựa trên điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 hoặc quy đổi về thang điểm 10, có tính đến hệ số môn chính, điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy

1. Kỳ thi ĐGTD được tổ chức và triển khai theo Đề án được Giám đốc đại học ban hành. Thí sinh phải tham dự Kỳ thi để có thể ĐKXT đại học theo phương thức này.

2. Thí sinh được ĐKXT các nguyện vọng, phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

3. Điểm xét từng ngành, chương trình đào tạo xác định dựa trên điểm của bài thi ĐGTD, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và điểm thưởng (quy đổi theo thang điểm của bài thi ĐGTD) quy định trong Thông tin tuyển sinh.

4. Điểm thưởng nêu ở khoản 3 được xác định từ việc quy đổi chứng chỉ tiếng Anh VSTEP, hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (Academic) hoặc tương đương còn hiệu lực tính đến thời điểm ĐKXT đại học theo thông báo chính thức của ĐHBK Hà Nội (quy định chi tiết trong Thông tin tuyển sinh).

Tổ chức xét tuyển

1. ĐHBK Hà Nội sử dụng cơ sở dữ liệu về kết quả thi tốt nghiệp THPT, hệ thống nhập dữ liệu thống kê nguyện vọng của thí sinh và các thông tin khác cần thiết cho công tác tuyển sinh do Bộ GDĐT cung cấp.

2. Độc lập xét tuyển hoặc tự nguyện tham gia Nhóm xét tuyển chung khu vực miền Bắc gồm các đại học, trường đại học, học viện, trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia, Đại học vùng.

3. Xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT và văn bản thống nhất trong nhóm trường tuyển sinh. Xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển dựa trên kết quả bài thi ĐGTD trong cùng đợt, sử dụng cơ sở dữ liệu chung. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước sẽ không được xét tiếp nguyện vọng sau.

4. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời gian quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và bị loại ra khỏi danh sách trúng tuyển.

5. Xét tuyển đợt 1

a) Sau khi hết thời hạn thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển, ĐHBK Hà Nội khai thác thông tin trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để dự kiến điểm trúng tuyển theo từng ngành hoặc nhóm ngành;

b) Tiến hành chuẩn hóa dữ liệu xét tuyển, điều chỉnh những sai sót về tổ hợp xét tuyển, môn chính, điểm ngoại ngữ quy đổi... theo Thông tin tuyển sinh đã công bố;

c) Trong thời hạn quy định của công tác xét tuyển và lọc ảo toàn quốc, điều chỉnh điểm trúng tuyển cho phù hợp với chỉ tiêu; quyết định điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức; công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của Đại học và trên phương tiện thông tin đại chúng khác.

6. Xét tuyển đợt tiếp theo

a) Xét tuyển đợt tiếp theo có thể được thực hiện một lần hay nhiều lần;

b) Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học và số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học sau xét tuyển đợt 1 (kể cả số thí sinh được xét tuyển thẳng, học sinh các trường dự bị đại học được giao đào tạo), HĐTS đại học xem xét và quyết định các đợt xét tuyển tiếp theo.

Đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển

1. Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các ngành, chương trình của ĐHBK Hà Nội bằng hình thức đăng ký trực tuyến theo quy định và hướng dẫn chung của Bộ GDĐT (cho tất cả các phương thức xét tuyển);

2. Thí sinh muốn xét tuyển theo phương thức XTTN thì cần phải đăng ký hồ sơ xét tuyển theo quy định và được công bố mức điểm XTTN trước khi đăng ký nguyện vọng;

3. Thí sinh muốn xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả Kỳ thi ĐGTD cần phải tham dự Kỳ thi ĐGTD và có kết quả thi;

4. Thí sinh muốn xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT thì phải đăng ký dự thi các môn học để có thể tạo thành tối thiểu 1 trong các tổ hợp xét tuyển của ĐHBK Hà Nội.

Thông báo kết quả và xác nhận nhập học

1. ĐHBK Hà Nội sẽ gửi giấy báo trúng tuyển cho những thí sinh trúng tuyển, trong đó bao gồm những thông tin cần thiết đối với thí sinh khi nhập học và phương thức nhập học của thí sinh.

2. Thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến theo quy định của Bộ GDĐT và của ĐHBK Hà Nội.

3. Đối với những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học.

Bảo lưu kết quả trúng tuyển

1. Thí sinh đã có giấy báo trúng tuyển được bảo lưu kết quả trúng tuyển trong những trường hợp sau:

a) Đi nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân hoặc đi thanh niên xung phong tập trung ngay trong năm trúng tuyển theo quyết định hoặc lệnh của cơ quan có thẩm quyền;

b) Bị bệnh nặng hoặc bị tai nạn nghiêm trọng không thể nhập học đúng hạn, có hồ sơ y tế và xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

2. Thí sinh thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều này phải gửi đơn xin bảo lưu kèm theo giấy tờ minh chứng tới ĐHBK Hà Nội. Thời gian tối đa được bảo lưu kết quả được quy định như sau:

a) Diện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: theo thời gian làm nghĩa vụ được ghi trong quyết định của cấp có thẩm quyền;

b) Diện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này: không quá 2 năm. Các trường hợp đặc biệt do Giám đốc đại học quyết định.

3. Ngay sau khi đủ điều kiện đi học trở lại, người được bảo lưu kết quả trúng tuyển phải thực hiện các thủ tục nhập học theo quy định của Đại học, trong đó phải cung cấp minh chứng đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc đã được điều trị hồi phục.

Tổ chức đăng ký và xét tuyển các đợt bổ sung

1. ĐHBK Hà Nội sẽ công bố kế hoạch xét tuyển, phương thức xét tuyển và hình thức ĐKXT các đợt bổ sung (nếu có); điều kiện xét tuyển đối với các ngành, chương trình đào tạo theo từng phương thức xét tuyển nhưng không thấp hơn điều kiện trúng tuyển đợt trước.

2. Thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào bất cứ nơi nào có thể ĐKXT các đợt bổ sung theo kế hoạch và hướng dẫn của HĐTS Đại học.

3. Kết thúc mỗi đợt xét tuyển, ĐHBK Hà Nội công bố trên cổng thông tin tuyển sinh điểm trúng tuyển (và các điều kiện, tiêu chí phụ nếu có) vào các ngành, chương trình đào tạo theo các phương thức tuyển sinh; tổ chức cho thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển của cá nhân; gửi giấy báo trúng tuyển và hướng dẫn cho thí sinh trúng tuyển nhập học.

