Dồn sức cho kỳ thi 'vượt vũ môn' vào lớp 10

Chưa đầy 5 ngày nữa, hơn 61.000 thí sinh lớp 9 ở TP Hải Phòng sẽ bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026 – 2027. Mặc dù những ngày qua nắng nóng bất thường, nhưng thầy trò các trường THCS trên địa bàn vẫn miệt mài ôn luyện và chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho kỳ thi vượt vũ môn.

Có mặt tại trường THCS Ninh Thành (xã Vĩnh Lại), chúng tôi cảm nhận được không khí ôn luyện khẩn trương của cô và trò nơi đây. Đến thời điểm này, hơn 60 học sinh khối 9 của nhà trường được giáo viên bộ môn trang bị tốt nhất về kiến thức, kỹ năng để các em yên tâm cho kỳ thi vượt cấp.

Học sinh khối 9 Trường THCS Ninh Thành (xã Vĩnh Lại) trong giờ ôn thi.

Em Vũ Thành Đạt – học sinh lớp 9 trường THCS Ninh Thành chia sẻ, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có nhiều điểm mới khiến bản thân và gia đình lo lắng, thậm chí có đôi chút áp lực. Tuy nhiên, được sự động viện của thầy cô, gia đình, phần nào giúp em vơi bớt đi lo lắng.

Là giáo viên có 18 năm dạy ôn khối 9 thi vào lớp 10 môn Toán, nhưng mỗi khi nhận nhiệm vụ ôn luyện cho học sinh cuối cấp luôn mang lại những cảm xúc khác nhau cho cô Phạm Thị Hương (Giáo viên môn Toán, Trường THCS Ninh Thành). Bởi mỗi năm sẽ có những lứa học trò khác nhau và những điểm mới trong kỳ thi. Đặc biệt, môn Toán năm nay thi hoàn toàn khác với năm trước, nên cấu trúc đề có nhiều điểm mới.

Cô giáo Phạm Thị Hương - Trường THCS Ninh Thành hướng dẫn học sinh ôn luyện môn Toán.

Theo cô Hương, tại kỳ thi tuyển sinh năm nay, môn Toán sẽ làm theo theo hình thức trắc nghiệm. Việc thi theo hình thức này vừa là lợi thế đối với học sinh khi không phải trình bày các giải, tốc độ làm bài nhanh. Tuy nhiên đây cũng là nhược điểm khi các em không trình bày được ý tưởng lời giải của mình và nội dung kiến thức thi rộng.

"Ngoài kiến thức cơ bản môn Toán, trong quá trình ôn luyện, chúng tôi tập trung rèn cho các em kỹ năng trình bày một bài thi trắc nghiệm, cách xác định bài, lựa chọn câu hỏi phù hợp với năng lực của học sinh. Bên cạnh đó, rèn cho học sinh thói quen về tư duy, thao tác tô đáp án. Đến thời điểm này, nhìn chung học sinh khá thành thạo trong vấn đề làm bài trắc nghiệm", cô Hương cho biết.

Tiết học ôn của học sinh khối 9, Trường THCS Văn Hội (xã Hồng Châu).

Còn cô Phạm Thị Oanh – giáo viên môn Toán, trường THCS Văn Hội (xã Hồng Châu) cho rằng: Từ năm lớp 6 đến lớp 9, học sinh trong trường chỉ làm quen với thi tự luận và 1 phần trắc nghiệm. Cho nên tại kỳ thi tuyển sinh sắp tới, có 2 môn thi trắc nghiệm sẽ phần nào ảnh hưởng đến quá trình ôn luyện của học trò. Trong khi đó, việc học bồi dưỡng cho không được nhiều như trước do quy định của Thông tư 20. Ngoài ra, nhiều gia đình còn khó khăn, không có điều kiện để các em học thêm ở các trung tâm.

Cô Oanh cho biết: "Mặc dù học trên lớp không có nhiều thời gian, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết mình truyền đạt cho học sinh những kiến thức cơ bản trong Chương trình GDPT 2018. Cùng với đó, chúng tôi cho các em làm thử các đề thi theo cấu trúc tuyển sinh năm nay. Từ đó xem các em đang gặp khó khăn, vắng mắc ở đâu, chúng tôi sẽ tìm cách cách hỗ trợ khắc phục".

Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng các em học sinh khối 9 vẫn miệt mài ôn luyện.

Cũng theo nữ giáo viên, năm nào thi tuyển vào lớp 10 công lập cũng có những khó khăn nhất định. Quan trọng là các em học sinh phải biết vượt lên chiến thắng chính mình và lựa chọn trường thi phù hợp với năng lực của bản thân.

Cô Oanh mong rằng, trong giai đoạn ôn thi nước rút, các bậc phụ huynh cần phối hợp tốt hơn nữa với nhà trường, thầy cô. Quan tâm, tạo điều kiện để vừa đảm bảo sức khỏe cho học sinh,vừa giúp các em có thời gian ôn luyện…

Phút căng thẳng của học sinh khối 9 trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Trò chuyện với PV, thầy Bùi Tiến Phương – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Văn Hội (xã Hồng Châu) tâm sự, mặc dù công tác ôn luyện cho học sinh của đơn vị còn gặp nhiều khó khăn và với cấu trúc đề thi mới, nhưng trường luôn được cấp ủy đảng, chính quyền xã quan tâm.

Bên cạnh nguồn kinh phí của cấp trên chi trả, UBND xã cũng hỗ trợ các thầy cô trực tiếp làm nhiệm vụ ôn thi cho học sinh khối 9. Đây không chỉ là động lực, mà còn là sự quan tâm đến sự việc giáo dục nói chung của địa phương và công tác ôn thi vào lớp 10 công lập nói riêng.

Cô Phạm Thị Thuyến - Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Thành (xã Vĩnh Lại) hướng dẫn học sinh ôn luyện môn Ngữ Văn.

"Mặc dù kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm nay có 2 môn thi trắc nghiệm, nhưng các em vẫn phải có kỹ năng giải quyết bài tập, sau đó mới chọn đáp án, chứ không có chuyện chọn may rủi. Điều quan trọng nhất, các em học sinh phải thật bình tĩnh, giữ tâm lý ổn định và lựa chọn cách làm phù hợp với năng lực của mình…", cô Phạm Thị Thuyến – Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Thành (xã Vĩnh Lại) nói.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại TP Hải Phòng sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến 1/6, gồm 3 môn thi: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Riêng ngày 2/6 diễn ra thi tại các trường công lập khối chuyên. Kỳ thi tuyển năm nay, TP Hải Phòng có 61.751 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập. Trong đó, 58.739 thí sinh dự thi hệ đại trà; 3.012 thí sinh đăng ký dự thi vào các Trường THPT Chuyên Trần Phú, Nguyễn Trãi. Toàn thành phố tổ chức 102 hội đồng thi đại trà với 2.510 phòng thi. Khối chuyên có 3 hội đồng thi với 128 phòng thi môn đại trà và 144 phòng thi môn chuyên. Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục huy động khoảng 7.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi và khoảng 750 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi.



