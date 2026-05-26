Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Nắng nóng trên 39 độ C, trường học Hà Nội được yêu cầu điều chỉnh giờ học

Thứ ba, 11:55 26/05/2026 | Giáo dục
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt 39 độ C, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, dừng các hoạt động đông người ngoài trời để phòng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có chỉ đạo các trường học không tổ chức cho học sinh tập trung sinh hoạt tập thể, luyện tập thể thao, hoạt động ngoại khóa ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt.

Sở này dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay và trong thời gian tới, khu vực thành phố Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất có thời điểm từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nền nhiệt cao, thời tiết oi bức kéo dài có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, học tập của trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên các trường học.

Do đó, để chủ động phòng, chống nắng nóng, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho trẻ em, học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các xã, phường chỉ đạo nhà trường chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, xây dựng phương án phòng, chống nắng nóng.

Đồng thời, quan tâm các nhóm học sinh có nguy cơ cao như trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh có bệnh nền, học sinh thể trạng yếu, học sinh đang điều trị bệnh, học sinh tham gia ôn tập, luyện tập, thi đấu, hoạt động ngoài trời để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Nắng nóng trên 39 độ C, trường học Hà Nội được yêu cầu điều chỉnh giờ học - Ảnh 1.

Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt 39 độ C, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, dừng các hoạt động đông người ngoài trời để phòng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe học sinh - (ảnh minh họa).

Các trường học chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục, hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục thể chất, hoạt động ngoài trời theo hướng linh hoạt, an toàn; ưu tiên tổ chức các hoạt động cần thiết vào đầu giờ sáng hoặc thời điểm thời tiết dịu mát.

Không tổ chức cho trẻ em, học sinh tập trung đông người, sinh hoạt tập thể, luyện tập thể thao, lao động, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt, đặc biệt khoảng thời gian từ 10h đến 16h.

Khi thời tiết nắng nóng gay gắt, kéo dài, cơ sở giáo dục chủ động quyết định điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học, ôn tập, kiểm tra và các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với các lớp ôn tập, kiểm tra, cơ sở giáo dục bố trí phòng học, phòng thi bảo đảm thông thoáng, đủ ánh sáng, đủ quạt, điều hòa (nếu có), không để học sinh chờ đợi lâu ngoài trời nắng.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu cơ sở giáo dục khẩn trương kiểm tra, sửa chữa, bổ sung quạt điện, điều hòa, quạt thông gió, rèm che nắng, mái che, phòng nghỉ tạm thời cho trẻ em, học sinh khi cần thiết. Theo khung thời gian năm học, học sinh các cấp nghỉ hè trước ngày 31/5. Thời điểm này, nhiều trường đã tổng kết năm học và cho học sinh nghỉ học.

Một số trường mầm non tư thục tiếp tục nhận học sinh theo nhu cầu của phụ huynh; học sinh cuối cấp THCS, THPT đang ôn tập chuẩn bị thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Muốn trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng này

Muốn trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng này

TPHCM yêu cầu thi thử tốt nghiệp THPT thực chất, không gây áp lực cho học sinh

TPHCM yêu cầu thi thử tốt nghiệp THPT thực chất, không gây áp lực cho học sinh

Việt Nam đoạt 8 huy chương Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26

Việt Nam đoạt 8 huy chương Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26

Giáo viên được hưởng phụ cấp cao nhất tới 80%

Giáo viên được hưởng phụ cấp cao nhất tới 80%

Học luật bằng 'phiên tòa giả định': Cách tiếp cận mới khiến học sinh hào hứng

Học luật bằng 'phiên tòa giả định': Cách tiếp cận mới khiến học sinh hào hứng

Cùng chuyên mục

Muốn trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng này

Muốn trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng này

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội đã ban hành Quy chế Tuyển sinh đại học năm 2026. Dưới đây là thông tin chi tiết.

Sắp tới (từ ngày 7/7), hàng triệu giáo viên mừng thầm khi được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định mới

Sắp tới (từ ngày 7/7), hàng triệu giáo viên mừng thầm khi được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định mới

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 7/7, nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề từ 20-80% theo Nghị định 182/2026/NĐ-CP. Dưới đây là những đối tượng cụ thể được thụ hưởng chính sách này.

TPHCM yêu cầu thi thử tốt nghiệp THPT thực chất, không gây áp lực cho học sinh

TPHCM yêu cầu thi thử tốt nghiệp THPT thực chất, không gây áp lực cho học sinh

Giáo dục - 18 giờ trước

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường THPT nâng cao chất lượng ôn thi và tổ chức thi thử tốt nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả.

Việt Nam đoạt 8 huy chương Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26

Việt Nam đoạt 8 huy chương Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26

Giáo dục - 1 ngày trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26 - APhO 2026 đã đoạt 8 Huy chương, gồm 6 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Giáo viên được hưởng phụ cấp cao nhất tới 80%

Giáo viên được hưởng phụ cấp cao nhất tới 80%

Giáo dục - 2 ngày trước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 182/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập. Theo quy định mới, mức phụ cấp dao động từ 20% đến 80%, tùy cấp học, vị trí việc làm và điều kiện công tác.

Học luật bằng 'phiên tòa giả định': Cách tiếp cận mới khiến học sinh hào hứng

Học luật bằng 'phiên tòa giả định': Cách tiếp cận mới khiến học sinh hào hứng

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Không còn những buổi tuyên truyền khô cứng, nhiều trường học đang đưa tình huống thực tế và mô hình phiên tòa giả định vào giáo dục pháp luật để học sinh dễ tiếp cận, dễ nhớ hơn.

HaUI- nơi sinh viên được học tập trong môi trường học tập giàu sự đồng hành và thấu hiểu

HaUI- nơi sinh viên được học tập trong môi trường học tập giàu sự đồng hành và thấu hiểu

Giáo dục - 4 ngày trước

Trong mùa thi cao điểm, tại giảng đường hay thư viện của Đại học Công nghiệp Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những sinh viên ngồi hàng giờ bên màn hình laptop, vùi mình trong bài tập, đồ án và những áp lực vô hình của tuổi trẻ.

Từ ước mơ của mẹ đến tấm bằng thạc sĩ Đại học ở Mỹ

Từ ước mơ của mẹ đến tấm bằng thạc sĩ Đại học ở Mỹ

Giáo dục - 5 ngày trước

Đại diện cho học viên quốc tế phát biểu tại Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ, Đại học Duke (Mỹ), nam sinh Việt đã chạm đến trái tim nhiều người khi trích dẫn câu hát: "Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ" với thông điệp về lòng biết ơn, trân trọng những hành trang quý giá nhất giúp chúng ta đạt được thành tựu trong đời.

Sở hữu 3 công bố quốc tế, dược sĩ 10X giành học bổng châu Âu 1,3 tỷ đồng

Sở hữu 3 công bố quốc tế, dược sĩ 10X giành học bổng châu Âu 1,3 tỷ đồng

Giáo dục - 6 ngày trước

Với hai công bố Q2, 1 bài báo Q1 cùng IELTS 8.0, Phan Hoàng Lịch nhận học bổng Erasmus Mundus toàn phần, theo học thạc sĩ tại ba trường đại học châu Âu.

Nếu không nắm được những điều này, phụ huynh sẽ gặp khó khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp cho con năm học 2026

Nếu không nắm được những điều này, phụ huynh sẽ gặp khó khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp cho con năm học 2026

Giáo dục - 6 ngày trước

GĐXH - Năm 2026, tuyển sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6) nổi bật với điểm mới là xét tuyển theo nơi cư trú. Phụ huynh cần nắm bắt những thông tin gì liên quan đến tuyển sinh đầu cấp?

Xem nhiều

7 nhóm giáo viên được hưởng chính sách trọng dụng, hưởng phụ cấp 150%

7 nhóm giáo viên được hưởng chính sách trọng dụng, hưởng phụ cấp 150%

Giáo dục

GĐXH - Theo Nghị định số 93/2026/NĐ-CP, 7 nhóm giáo viên được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng, hưởng phụ cấp 150%.

Sĩ tử và phụ huynh Hà Nội hồi hộp đến chùa Đậu cầu may trước 'cuộc đua' vào 10 căng thẳng

Sĩ tử và phụ huynh Hà Nội hồi hộp đến chùa Đậu cầu may trước 'cuộc đua' vào 10 căng thẳng

Giáo dục
Học luật bằng 'phiên tòa giả định': Cách tiếp cận mới khiến học sinh hào hứng

Học luật bằng 'phiên tòa giả định': Cách tiếp cận mới khiến học sinh hào hứng

Giáo dục
Từ ước mơ của mẹ đến tấm bằng thạc sĩ Đại học ở Mỹ

Từ ước mơ của mẹ đến tấm bằng thạc sĩ Đại học ở Mỹ

Giáo dục
Nếu không nắm được những điều này, phụ huynh sẽ gặp khó khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp cho con năm học 2026

Nếu không nắm được những điều này, phụ huynh sẽ gặp khó khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp cho con năm học 2026

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top