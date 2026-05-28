Hà Nội đảm bảo các điều kiện tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027

Thứ năm, 15:06 28/05/2026 | Giáo dục
GĐXH - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2362/UBND-KGVX về việc đảm bảo các điều kiện tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, diễn ra từ ngày 29/5 đến 1/6/2026.

Theo đó, Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các thành viên Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức kỳ thi; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án xử lý tình huống phát sinh nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

UBND Thành phố yêu cầu kiểm tra kỹ các điểm thi theo địa bàn được phân công, bảo đảm đủ điều kiện tổ chức thi đúng quy định. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa và xử lý các tình huống đột xuất phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo bám sát tình hình thực tiễn, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm ở tất cả các khâu tổ chức kỳ thi. Đồng thời, phối hợp với các địa phương bố trí khu vực chờ cho phụ huynh tại các điểm thi, bảo đảm có mái che, nước uống, quạt mát và các điều kiện cần thiết hỗ trợ người dân trong thời gian đưa đón thí sinh.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2362/UBND-KGVX về việc đảm bảo các điều kiện tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, diễn ra từ ngày 29/5 đến 1/6/2026.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành y tế và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền các biện pháp bảo vệ  sức khỏe cho học sinh, giáo viên và phụ huynh; chủ động phương án hỗ trợ y tế tại các điểm thi trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp.

Sở Y tế được giao chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, cán bộ làm thi và người nhà thí sinh khi cần thiết.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp cung cấp kịp thời thông tin thời tiết để người dân chủ động phòng tránh, bảo đảm sức khỏe và điều kiện đi lại an toàn cho thí sinh.

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội được yêu cầu bảo đảm cung cấp điện ổn định tại các điểm thi, khu vực chờ của phụ huynh và các ban của Hội đồng thi; đồng thời xây dựng phương án dự phòng để xử lý sự cố phát sinh.

Thành đoàn Hà Nội tiếp tục triển khai các chương trình "Tiếp sức mùa thi", "Sinh viên tình nguyện", hỗ trợ thí sinh và người nhà tại các điểm thi; hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn về đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra kỳ thi.

UBND các xã, phường rà soát cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện về điện, nước, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự,  an toàn thực phẩm và hỗ trợ y tế tại các điểm thi; đồng thời bố trí các khu vực chờ phù hợp cho phụ huynh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi và tâm lý yên tâm cho thí sinh tham gia kỳ thi.

Tin vui cho đối tượng muốn vào biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam, tốt nghiệp ĐH xuất sắc có thể được phong Thượng úy

GĐXH - Theo Thông tư 50/2026/TT-BQP, trường hợp sinh viên tốt nghiệp đại học hạng xuất sắc được xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp Thượng úy.

Dồn sức cho kỳ thi 'vượt vũ môn' vào lớp 10

GĐXH - Đến thời điểm này, việc ôn luyện của học sinh khối 9 các trường THCS trên địa bàn TP Hải Phòng diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, các thí sinh mong rằng sẽ vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 may mắn, thuận lợi...

Thông tin quan trọng: Thí sinh thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026 đều cần phải biết

GĐXH - Theo quy chế thi của Sở GD&ĐT Hà Nội, tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT Hà Nội năm 2026 nhiều vật dụng thí sinh sẽ không được mang vào phòng thi. Dưới đây là những thông tin cụ thể.

5 nhà khoa học Việt Nam lọt top 100 nhà nghiên cứu xuất sắc châu Á năm 2026

Việt Nam có 5 nhà khoa học được tạp chí Asian Scientist (Singapore) vinh danh trong Top 100 nhà nghiên cứu xuất sắc châu Á năm 2026. Thành tích này góp phần khẳng định vị thế và sự hội nhập ngày càng sâu rộng của khoa học Việt Nam trên bản đồ nghiên cứu khu vực và quốc tế.

Lan tỏa yêu thương qua những hoạt động thiện nguyện của học trò Thủ đô

GĐXH - Từ những gian hàng nhỏ bán bánh, nước uống đến hành trình xây dựng thư viện vùng cao và sẻ chia cùng bệnh nhi ung thư, Ams' Little Helpers đang lan tỏa tinh thần thiện nguyện bằng chính sự nhiệt huyết và lòng nhân ái của những học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Nắng nóng trên 39 độ C, trường học Hà Nội được yêu cầu điều chỉnh giờ học

GĐXH - Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt 39 độ C, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, dừng các hoạt động đông người ngoài trời để phòng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe học sinh.

Muốn trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng này

GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội đã ban hành Quy chế Tuyển sinh đại học năm 2026. Dưới đây là thông tin chi tiết.

Sắp tới (từ ngày 7/7), hàng triệu giáo viên mừng thầm khi được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định mới

GĐXH - Từ ngày 7/7, nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề từ 20-80% theo Nghị định 182/2026/NĐ-CP. Dưới đây là những đối tượng cụ thể được thụ hưởng chính sách này.

TPHCM yêu cầu thi thử tốt nghiệp THPT thực chất, không gây áp lực cho học sinh

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường THPT nâng cao chất lượng ôn thi và tổ chức thi thử tốt nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả.

Việt Nam đoạt 8 huy chương Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26 - APhO 2026 đã đoạt 8 Huy chương, gồm 6 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Dồn sức cho kỳ thi 'vượt vũ môn' vào lớp 10

Học luật bằng 'phiên tòa giả định': Cách tiếp cận mới khiến học sinh hào hứng

Muốn trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng này

Từ ước mơ của mẹ đến tấm bằng thạc sĩ Đại học ở Mỹ

Lan tỏa yêu thương qua những hoạt động thiện nguyện của học trò Thủ đô

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

