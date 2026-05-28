Hà Nội đảm bảo các điều kiện tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027

Theo đó, Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các thành viên Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức kỳ thi; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án xử lý tình huống phát sinh nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

UBND Thành phố yêu cầu kiểm tra kỹ các điểm thi theo địa bàn được phân công, bảo đảm đủ điều kiện tổ chức thi đúng quy định. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa và xử lý các tình huống đột xuất phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo bám sát tình hình thực tiễn, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm ở tất cả các khâu tổ chức kỳ thi. Đồng thời, phối hợp với các địa phương bố trí khu vực chờ cho phụ huynh tại các điểm thi, bảo đảm có mái che, nước uống, quạt mát và các điều kiện cần thiết hỗ trợ người dân trong thời gian đưa đón thí sinh.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2362/UBND-KGVX về việc đảm bảo các điều kiện tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, diễn ra từ ngày 29/5 đến 1/6/2026.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành y tế và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho học sinh, giáo viên và phụ huynh; chủ động phương án hỗ trợ y tế tại các điểm thi trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp.

Sở Y tế được giao chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, cán bộ làm thi và người nhà thí sinh khi cần thiết.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp cung cấp kịp thời thông tin thời tiết để người dân chủ động phòng tránh, bảo đảm sức khỏe và điều kiện đi lại an toàn cho thí sinh.

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội được yêu cầu bảo đảm cung cấp điện ổn định tại các điểm thi, khu vực chờ của phụ huynh và các ban của Hội đồng thi; đồng thời xây dựng phương án dự phòng để xử lý sự cố phát sinh.

Thành đoàn Hà Nội tiếp tục triển khai các chương trình "Tiếp sức mùa thi", "Sinh viên tình nguyện", hỗ trợ thí sinh và người nhà tại các điểm thi; hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn về đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra kỳ thi.

UBND các xã, phường rà soát cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện về điện, nước, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và hỗ trợ y tế tại các điểm thi; đồng thời bố trí các khu vực chờ phù hợp cho phụ huynh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi và tâm lý yên tâm cho thí sinh tham gia kỳ thi.

