Lan tỏa yêu thương qua những hoạt động thiện nguyện của học trò Thủ đô

Không chỉ trao đi những phần quà vật chất, dự án còn mang theo khát vọng gieo mầm tri thức, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho những em nhỏ còn nhiều khó khăn trên hành trình chạm tới tương lai.

Có những hành trình bắt đầu từ những điều rất đỗi giản dị. Một ánh mắt trẻ thơ còn thiếu đi niềm vui lấp lánh. Một mái trường vùng cao chưa đủ đầy sách vở. Và từ những trăn trở ấy, Ams' Little Helpers ra đời như một chiếc cầu nối của sự sẻ chia và yêu thương.

Ams' Little Helpers: Gói trọn yêu thương, ươm mầm tri thức từ những trái tim tuổi học trò.

Được thành lập từ năm 2022 bởi cô giáo Đào Phương Thảo – giáo viên chủ nhiệm lớp Toán 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cùng các thế hệ học sinh, Ams' Little Helpers không đơn thuần là một dự án thiện nguyện mà còn là hành trình giúp những người trẻ học cách sống trách nhiệm, biết đồng cảm và lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

Tên gọi "Little Helpers" được lấy cảm hứng từ hình ảnh "Santa's Little Helpers" – những trợ lý nhỏ bé của ông già Noel âm thầm mang niềm vui đến khắp nơi. Và cũng giống như vậy, các thành viên của dự án tin rằng dù chỉ là những học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, các em vẫn có thể góp phần tạo nên những điều tốt đẹp cho xã hội.

Xây thư viện vùng cao từ những trái cam Sơn La và cuốn sách cũ

Một trong những dấu ấn đầu tiên của Ams' Little Helpers là dự án "Truyền" hướng về trường THCS Vân Hồ (Sơn La).

Trong chuyến đi tiền sự kiện diễn ra cuối năm 2022, các thành viên đã có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với học sinh vùng cao. Những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong trẻo của các em nhỏ nơi đây đã trở thành động lực để cả dự án tiếp tục theo đuổi hành trình thiện nguyện của mình.

Để gây quỹ xây dựng thư viện cho trường THCS Vân Hồ, các thành viên đã bán cam đỏ Sơn La tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Từng trái cam được chính tay các bạn học sinh giới thiệu, đóng gói và trao tới người mua như một cách kết nối yêu thương từ vùng cao tới thành phố.

Tiếp nối hành trình ấy, sự kiện chính "Truyền" được tổ chức với hoạt động quyên góp sách và tài liệu học tập. Hàng nghìn cuốn sách thuộc nhiều thể loại đã được gửi tới dự án để hoàn thiện thư viện dành cho học sinh vùng cao.

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng sách, các thành viên còn trực tiếp tham gia giảng dạy cho học sinh lớp 8, lớp 9 tại trường dân tộc nội trú Vân Hồ. Những bài giảng được chuẩn bị cẩn thận từ môn Văn, Tiếng Anh đến Toán học đã trở thành món quà tri thức đầy ý nghĩa dành cho các em nhỏ nơi đây.

Mang hơi ấm đến bệnh nhi ung thư trong những ngày giáp Tết

Sau "Truyền", Ams' Little Helpers tiếp tục thực hiện mùa hoạt động thứ hai với chủ đề "Tỏa", hướng tới các bệnh nhi tại khoa Nhi – Bệnh viện K.

Giữa những ngày giáp Tết, các thành viên đã tự tay làm bánh, pha chế đồ uống, tổ chức bán hàng gây quỹ với mong muốn mang tới một mùa xuân ấm áp hơn cho các em nhỏ đang chống chọi với bệnh tật.

Những phần quà nhỏ được thành viên Ams' Little Helpers trao tận tay các gia đình tại bệnh viện K.

Từ trà chanh, tart trứng, cà phê đến kimbap hay bánh tráng trộn, tất cả đều được chuẩn bị bởi chính các học sinh tham gia dự án. Toàn bộ lợi nhuận thu được được dùng để tổ chức tiệc tất niên và trao quà cho các bệnh nhi.

"Chúng mình mong có thể mang tới cho các em nhỏ một chút niềm vui và động lực để mạnh mẽ hơn mỗi ngày", đại diện dự án chia sẻ.

Những phần quà nhỏ được trao tận tay các gia đình tại bệnh viện không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn chứa đựng rất nhiều yêu thương và sự đồng cảm của tuổi trẻ.

Gieo "mầm xanh" bằng những hoạt động hướng về cộng đồng

Không chỉ hướng tới giáo dục và trẻ em, Ams' Little Helpers còn tham gia nhiều hoạt động vì môi trường.

Trong khuôn khổ dự án trồng cây phục hồi rừng phòng hộ Pa Cốp tại xã Vân Hồ, các thành viên đã trực tiếp trồng cây cùng Trung tâm Con người và Thiên nhiên, Hạt kiểm lâm huyện Vân Hồ và chính quyền địa phương.

Những cây dổi và cây bản địa được gieo xuống đất mang theo hy vọng phục hồi màu xanh của rừng và góp phần bảo vệ môi trường sống cho nhiều loài động vật quý hiếm.

Ams' Little Helpers tham gia dự án trồng cây phục hồi rừng phòng hộ Pa Cốp tại xã Vân Hồ,

Bước sang mùa hoạt động mới với các dự án "Gói" và "Ươm", ngọn lửa thiện nguyện tiếp tục được trao truyền cho thế hệ học sinh tiếp theo.

Từ những chiếc bánh quy, mứt dừa handmade đến các sản phẩm thời trang hợp tác cùng thương hiệu NOAM, các hoạt động gây quỹ của Ams' Little Helpers ngày càng đa dạng hơn nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

Toàn bộ lợi nhuận từ các hoạt động được dùng để xây dựng thư viện tại trường Tiểu học và THCS Thái Long (Tuyên Quang), đồng thời trao tặng sách và nhiều phần quà ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình trưởng thành từ những điều nhỏ bé

Phía sau những hoạt động thiện nguyện là rất nhiều ngày tháng miệt mài của những người trẻ đang học cách trưởng thành cùng nhau.

Đó là những buổi tối ở lại thật muộn để làm bánh, đóng gói sản phẩm, xử lý đơn hàng hay những lần sửa đi sửa lại từng thiết kế truyền thông để mọi thứ được chỉn chu nhất.

Có những lúc áp lực, mệt mỏi và cả những vụng về của tuổi học trò vẫn hiện hữu. Nhưng chưa ai chọn dừng lại, bởi mỗi thành viên đều hiểu rằng phía sau từng cuốn sách được trao đi hay từng phần quà nhỏ là hy vọng về một điều tốt đẹp hơn dành cho cộng đồng.

Ams' Little Helpers gửi những món quà cho học sinh trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Thái Long.

Có lẽ những món quà ấy chưa thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của các em nhỏ, nhưng đó là cách Ams' Little Helpers gửi gắm niềm tin rằng tri thức có thể mở ra những chân trời mới và yêu thương luôn có sức mạnh kết nối con người với nhau.

Và hành trình ấy vẫn đang tiếp tục, bằng tất cả sự nhiệt huyết, chân thành và trái tim trong trẻo của những người trẻ mang tên Ams' Little Helpers.

