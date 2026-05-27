Thông tin quan trọng: Thí sinh thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026 đều cần phải biết
GĐXH - Theo quy chế thi của Sở GD&ĐT Hà Nội, tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT Hà Nội năm 2026 nhiều vật dụng thí sinh sẽ không được mang vào phòng thi. Dưới đây là những thông tin cụ thể.
Chi tiết lịch thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội
Theo lịch thi của Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027 sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.
So với năm ngoái, kỳ thi năm nay được đẩy lên sớm hơn gần hai tuần đồng thời sớm khoảng một tháng so với dự kiến từng được đưa ra hồi đầu năm học.
Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập sẽ làm bài thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, trong đó môn Ngoại ngữ chủ yếu là Tiếng Anh.
Đối với những học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT chuyên gồm Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây, các em sẽ tiếp tục thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.
Dưới đây là lịch thi vào lớp 10 Hà Nội 2026:
Những lưu ý thí sinh cần phải biết khi tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT
Theo quy chế thi của Bộ GD&ĐT, để phục vụ quá trình làm bài, thí sinh được mang vào phòng thi các vật dụng gồm: Bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.
Các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi hoặc phòng chờ gồm: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí, chất gây nổ, gây cháy; tài liệu; các thiết bị truyền tin, thu phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình hoặc thiết bị chứa thông tin phục vụ gian lận trong quá trình làm bài thi.
Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý thí sinh cần kiểm tra kỹ vật dụng trước khi vào phòng thi, tuyệt đối không mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc thiết bị điện tử vào khu vực thi để tránh vi phạm quy chế.
Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có mặt đúng thời gian quy định; xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu cùng giấy báo dự thi.
Nếu phát hiện sai sót về họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên hoặc khu vực ưu tiên, thí sinh cần báo ngay với giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để được xử lý kịp thời. Trường hợp mất giấy tờ tùy thân hoặc giấy báo dự thi, thí sinh phải báo cáo ngay với trưởng điểm thi để xem xét giải quyết.
Trong phòng thi, thí sinh phải ngồi đúng vị trí ghi số báo danh và xuất trình giấy tờ khi được yêu cầu.
