Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thông tin quan trọng: Thí sinh thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026 đều cần phải biết

Thứ tư, 10:05 27/05/2026 | Giáo dục
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo quy chế thi của Sở GD&ĐT Hà Nội, tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT Hà Nội năm 2026 nhiều vật dụng thí sinh sẽ không được mang vào phòng thi. Dưới đây là những thông tin cụ thể.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội

Theo lịch thi của Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027 sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

So với năm ngoái, kỳ thi năm nay được đẩy lên sớm hơn gần hai tuần đồng thời sớm khoảng một tháng so với dự kiến từng được đưa ra hồi đầu năm học.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập sẽ làm bài thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, trong đó môn Ngoại ngữ chủ yếu là Tiếng Anh.

Đối với những học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT chuyên gồm Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây, các em sẽ tiếp tục thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.

Thông tin quan trọng: Thí sinh thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026 đều cần phải biết - Ảnh 1.

Lịch thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026. Ảnh minh họa: TL

Dưới đây là lịch thi vào lớp 10 Hà Nội 2026:

Thông tin quan trọng: Thí sinh thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026 đều cần phải biết - Ảnh 2.

Những lưu ý thí sinh cần phải biết khi tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT

Theo quy chế thi của Bộ GD&ĐT, để phục vụ quá trình làm bài, thí sinh được mang vào phòng thi các vật dụng gồm: Bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi hoặc phòng chờ gồm: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí, chất gây nổ, gây cháy; tài liệu; các thiết bị truyền tin, thu phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình hoặc thiết bị chứa thông tin phục vụ gian lận trong quá trình làm bài thi.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý thí sinh cần kiểm tra kỹ vật dụng trước khi vào phòng thi, tuyệt đối không mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc thiết bị điện tử vào khu vực thi để tránh vi phạm quy chế.

Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có mặt đúng thời gian quy định; xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu cùng giấy báo dự thi.

Nếu phát hiện sai sót về họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên hoặc khu vực ưu tiên, thí sinh cần báo ngay với giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để được xử lý kịp thời. Trường hợp mất giấy tờ tùy thân hoặc giấy báo dự thi, thí sinh phải báo cáo ngay với trưởng điểm thi để xem xét giải quyết.

Trong phòng thi, thí sinh phải ngồi đúng vị trí ghi số báo danh và xuất trình giấy tờ khi được yêu cầu.

Thông tin quan trọng: Thí sinh thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026 đều cần phải biết - Ảnh 3.Cha mẹ, thí sinh thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026 đều cần phải biết thông tin quan trọng này

GĐXH - Thành phố Hà Nội dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 THPT bỏ khu vực tuyển sinh và bỏ điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi học sinh đăng ký vào các trường công lập.

Thông tin quan trọng: Thí sinh thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026 đều cần phải biết - Ảnh 4.Sử dụng cách này, phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu dễ dàng điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 chính xác nhất

GĐXH - Theo dự kiến, ngày 4/7 sẽ có điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập tại Hà Nội.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thông tin quan trọng: Cha mẹ, thí sinh thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2025 đều cần phải biết

Thông tin quan trọng: Cha mẹ, thí sinh thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2025 đều cần phải biết

Cha mẹ, thí sinh thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026 đều cần phải biết thông tin quan trọng này

Cha mẹ, thí sinh thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026 đều cần phải biết thông tin quan trọng này

Đã có 16 tỉnh, thành công bố môn thi vào lớp 10

Đã có 16 tỉnh, thành công bố môn thi vào lớp 10

Sử dụng cách này, phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu dễ dàng điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 chính xác nhất

Sử dụng cách này, phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu dễ dàng điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 chính xác nhất

40 địa phương công bố điểm thi vào lớp 10, nhiều nơi chỉ 1,5 điểm/môn cũng đỗ

40 địa phương công bố điểm thi vào lớp 10, nhiều nơi chỉ 1,5 điểm/môn cũng đỗ

Cùng chuyên mục

5 nhà khoa học Việt Nam lọt top 100 nhà nghiên cứu xuất sắc châu Á năm 2026

5 nhà khoa học Việt Nam lọt top 100 nhà nghiên cứu xuất sắc châu Á năm 2026

Giáo dục - 4 giờ trước

Việt Nam có 5 nhà khoa học được tạp chí Asian Scientist (Singapore) vinh danh trong Top 100 nhà nghiên cứu xuất sắc châu Á năm 2026. Thành tích này góp phần khẳng định vị thế và sự hội nhập ngày càng sâu rộng của khoa học Việt Nam trên bản đồ nghiên cứu khu vực và quốc tế.

Lan tỏa yêu thương qua những hoạt động thiện nguyện của học trò Thủ đô

Lan tỏa yêu thương qua những hoạt động thiện nguyện của học trò Thủ đô

Giáo dục - 20 giờ trước

GĐXH - Từ những gian hàng nhỏ bán bánh, nước uống đến hành trình xây dựng thư viện vùng cao và sẻ chia cùng bệnh nhi ung thư, Ams' Little Helpers đang lan tỏa tinh thần thiện nguyện bằng chính sự nhiệt huyết và lòng nhân ái của những học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Nắng nóng trên 39 độ C, trường học Hà Nội được yêu cầu điều chỉnh giờ học

Nắng nóng trên 39 độ C, trường học Hà Nội được yêu cầu điều chỉnh giờ học

Giáo dục - 23 giờ trước

GĐXH - Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt 39 độ C, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, dừng các hoạt động đông người ngoài trời để phòng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe học sinh.

Muốn trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng này

Muốn trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng này

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội đã ban hành Quy chế Tuyển sinh đại học năm 2026. Dưới đây là thông tin chi tiết.

Sắp tới (từ ngày 7/7), hàng triệu giáo viên mừng thầm khi được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định mới

Sắp tới (từ ngày 7/7), hàng triệu giáo viên mừng thầm khi được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định mới

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 7/7, nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề từ 20-80% theo Nghị định 182/2026/NĐ-CP. Dưới đây là những đối tượng cụ thể được thụ hưởng chính sách này.

TPHCM yêu cầu thi thử tốt nghiệp THPT thực chất, không gây áp lực cho học sinh

TPHCM yêu cầu thi thử tốt nghiệp THPT thực chất, không gây áp lực cho học sinh

Giáo dục - 1 ngày trước

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường THPT nâng cao chất lượng ôn thi và tổ chức thi thử tốt nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả.

Việt Nam đoạt 8 huy chương Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26

Việt Nam đoạt 8 huy chương Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26

Giáo dục - 2 ngày trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26 - APhO 2026 đã đoạt 8 Huy chương, gồm 6 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Giáo viên được hưởng phụ cấp cao nhất tới 80%

Giáo viên được hưởng phụ cấp cao nhất tới 80%

Giáo dục - 3 ngày trước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 182/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập. Theo quy định mới, mức phụ cấp dao động từ 20% đến 80%, tùy cấp học, vị trí việc làm và điều kiện công tác.

Học luật bằng 'phiên tòa giả định': Cách tiếp cận mới khiến học sinh hào hứng

Học luật bằng 'phiên tòa giả định': Cách tiếp cận mới khiến học sinh hào hứng

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Không còn những buổi tuyên truyền khô cứng, nhiều trường học đang đưa tình huống thực tế và mô hình phiên tòa giả định vào giáo dục pháp luật để học sinh dễ tiếp cận, dễ nhớ hơn.

HaUI- nơi sinh viên được học tập trong môi trường học tập giàu sự đồng hành và thấu hiểu

HaUI- nơi sinh viên được học tập trong môi trường học tập giàu sự đồng hành và thấu hiểu

Giáo dục - 5 ngày trước

Trong mùa thi cao điểm, tại giảng đường hay thư viện của Đại học Công nghiệp Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những sinh viên ngồi hàng giờ bên màn hình laptop, vùi mình trong bài tập, đồ án và những áp lực vô hình của tuổi trẻ.

Xem nhiều

Học luật bằng 'phiên tòa giả định': Cách tiếp cận mới khiến học sinh hào hứng

Học luật bằng 'phiên tòa giả định': Cách tiếp cận mới khiến học sinh hào hứng

Giáo dục

GĐXH - Không còn những buổi tuyên truyền khô cứng, nhiều trường học đang đưa tình huống thực tế và mô hình phiên tòa giả định vào giáo dục pháp luật để học sinh dễ tiếp cận, dễ nhớ hơn.

Từ ước mơ của mẹ đến tấm bằng thạc sĩ Đại học ở Mỹ

Từ ước mơ của mẹ đến tấm bằng thạc sĩ Đại học ở Mỹ

Giáo dục
Muốn trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng này

Muốn trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng này

Giáo dục
Lan tỏa yêu thương qua những hoạt động thiện nguyện của học trò Thủ đô

Lan tỏa yêu thương qua những hoạt động thiện nguyện của học trò Thủ đô

Giáo dục
Nếu không nắm được những điều này, phụ huynh sẽ gặp khó khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp cho con năm học 2026

Nếu không nắm được những điều này, phụ huynh sẽ gặp khó khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp cho con năm học 2026

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top