Cử chỉ của đôi môi tiết lộ nhiều về nàng
GĐXH - Cử chỉ môi có thể tiết lộ nàng thích bạn qua những biểu hiện như mím môi, đưa môi về phía bạn, hoặc khi môi bạn tiếp xúc gần.
Ngoài ra bạn nên xem xét thêm các dấu hiệu khác, như cô ấy thường xuyên nhìn bạn, tìm cách nói chuyện, và thể hiện sự e ấp, ngại ngùng khi ở cạnh bạn.
Khi hai người cùng uống với nhau trong một bữa tiệc hoặc trong một quán bar, cô ấy không ngừng gặm nhẹ ngón tay hoặc liếm môi, có nghĩa là cô ấy muốn khám phá đôi môi của bạn bằng đôi môi của mình.
“Một phụ nữ làm bạn chú ý vào miệng mình có nghĩa là muốn làm mình trở nên cuốn hút hơn. Cô ấy làm cho đôi môi của mình đầy đặn hơn và để lộ lưỡi chứng tỏ cô ấy muốn gần gũi bạn” - Bà Susan Quilliam, một chuyên gia tâm lý giải thích trên VnExpress.
Chuyên gia tâm lý Helen Fisher bổ sung thêm: “Nếu một phụ nữ tô nhiều son khi cô ấy quyến rũ một người đàn ông thì đó là hành động khuyến khích những thay đổi và khát khao tình dục”.
Hãy quan sát thêm một số "tín hiệu" khác từ đôi môi, dưới góc nhìn của các chuyên gia tâm lý:
Môi mím lại hoặc nhấp nháp nhẹ: Đây có thể là dấu hiệu cô ấy đang bối rối hoặc thích thú khi nói chuyện với bạn.
Đưa môi về phía bạn: Khi cô ấy nói chuyện, đôi môi có xu hướng hướng về phía bạn, cho thấy sự chú ý và kết nối.
Chạm nhẹ lên môi khi nói chuyện: Nếu cô ấy vô thức chạm hoặc đưa tay lên môi khi nói chuyện với bạn, đó có thể là dấu hiệu của sự hồi hộp và thu hút.
Liếm môi: Hành động này có thể là một phản ứng vô thức khi cô ấy cảm thấy lo lắng hoặc phấn khích khi bạn ở gần.
Vuốt ve môi: Cô ấy có thể vuốt ve môi, cắn nhẹ môi, hoặc mân mê đôi môi khi trò chuyện, đây là dấu hiệu của sự lãng mạn hoặc quyến rũ.
2 điều nên làm sau yêu khiến các cặp đôi hạnh phúc hơnPhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Không ít người tưởng rằng “chuyện ấy” chỉ là việc của cơ thể, nhưng theo nhiều chuyên gia tình dục học, để có một cuộc ân ái thành công thì ngôn ngữ được coi là xúc tác quan trọng giúp cả hai thêm thăng hoa và hạnh phúc.
3 cách nuôi dưỡng cảm xúc an toàn trong hôn nhânPhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Trong một mối quan hệ, người ta thường nghĩ rằng đam mê là thứ giữ lửa cho tình yêu. Nhưng ít ai nhận ra rằng, chính cảm xúc an toàn mới là nền móng để đam mê có thể nảy nở, phát triển và tồn tại lâu dài. Bởi chỉ khi cả hai cảm thấy được thấu hiểu, được tôn trọng và tin tưởng, cơ thể mới có thể mở lòng đón nhận sự thân mật và tận hưởng khoái cảm trọn vẹn.
Ngôn ngữ cơ thể – bí mật kết nối cảm xúc vợ chồng mà ít ai để ýPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, nhiều người cho rằng chìa khóa của hạnh phúc nằm ở giao tiếp bằng lời nói – nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ chân thành. Nhưng các nhà khoa học lại khẳng định: ngôn ngữ cơ thể mới là thứ quyết định cảm xúc thật sự giữa hai người. Đôi khi, một ánh mắt, một cái chạm nhẹ, hay cách ta ngồi gần nhau còn nói lên nhiều hơn ngàn lời yêu thương.
Chạm nhẹ đúng cách – Nghệ thuật duy trì hạnh phúc cặp đôiPhòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Một cái chạm tưởng chừng giản đơn — bàn tay đặt lên vai, cái ôm từ phía sau, hay cái nắm tay khẽ khàng giữa phố — đôi khi lại có sức mạnh hơn cả ngàn lời nói yêu thương.
Không phải chỉ ở trên giường - Bí mật của những cặp đôi hạnh phúc lâu dàiPhòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Trong khi nhiều người cho rằng "bí quyết giữ lửa" nằm ở sự hòa hợp trong phòng ngủ, thì các chuyên gia tâm lý hôn nhân lại khẳng định: những cặp đôi hạnh phúc nhất là những người biết kết nối cảm xúc ngoài giường ngủ. Chính những điều giản dị ngoài đời sống hàng ngày — một cái ôm, một lời hỏi han, một ánh nhìn trìu mến — mới là nền móng vững chắc nuôi dưỡng đam mê và tình yêu dài lâu.
Những thay đổi lối sống giúp nam giới thoát khỏi ám ảnh về kích thước 'cậu nhỏ'Phòng the - 6 ngày trước
Hầu hết nam giới đều muốn có 'cậu nhỏ' kích thước lớn với suy nghĩ đây là biểu tượng sức mạnh đàn ông đồng thời giúp họ tự tin hơn trước bạn tình.
Bật mí ‘chuyện yêu’: Kích thước có phải là yếu tố quyết định sự thỏa mãn?Phòng the - 1 tuần trước
Trong chuyện chăn gối, liệu kích thước 'cậu nhỏ' có thực sự quan trọng quyết định chất lượng 'cuộc yêu'? Cùng tìm hiểu về kích thước dương vật và cách để thỏa mãn bạn tình.
Điều gì thực sự quan trọng nhất khi 'yêu'?Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Đồng cảm – hay còn gọi là empathy – là khả năng cảm nhận, thấu hiểu và đáp lại cảm xúc của người khác.
Sai lầm thường gặp khiến nam giới đánh mất cảm xúc trong đời sống vợ chồngPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, cảm xúc là “chất keo” gắn kết hai người. Nhưng không ít nam giới đang dần đánh mất cảm xúc yêu thương và ham muốn trong quan hệ vợ chồng — một cách âm thầm, khó nhận biết. Theo các chuyên gia, nguyên nhân không chỉ đến từ tuổi tác hay sức khỏe, mà còn do những sai lầm phổ biến trong hành vi, thói quen và cách ứng xử với bạn đời.
Sự đồng cảm – 'vũ khí mềm' giúp gắn kết cảm xúc phòng thePhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, nhiều người thường nghĩ rằng kỹ năng, kinh nghiệm hay thể lực là yếu tố quan trọng nhất để duy trì “ngọn lửa” phòng the. Nhưng các chuyên gia tâm lý và tình dục học lại khẳng định: đồng cảm mới chính là “vũ khí mềm” có sức mạnh bền bỉ nhất để kết nối cảm xúc và duy trì sự hòa hợp trong quan hệ tình dục.
Điều nên làm sau 'yêu' khiến cặp đôi dễ hạnh phúc hơnPhòng the
GĐXH - Chamin Ajjan, một nhà trị liệu tâm lý và trị liệu tình dục tại thành phố New York cho biết, nói chuyện và âu yếm bạn đời sau khi quan hệ tình dục là một cách tuyệt vời để kết nối và tạo sự thân mật hơn nữa. Bạn có thể nói về hy vọng, ước mơ của hai người, những gì bạn muốn làm với đối phương hoặc bất cứ điều gì khác.