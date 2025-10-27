Cử chỉ của đôi môi tiết lộ nhiều về nàng

Ngoài ra bạn nên xem xét thêm các dấu hiệu khác, như cô ấy thường xuyên nhìn bạn, tìm cách nói chuyện, và thể hiện sự e ấp, ngại ngùng khi ở cạnh bạn.

Khi hai người cùng uống với nhau trong một bữa tiệc hoặc trong một quán bar, cô ấy không ngừng gặm nhẹ ngón tay hoặc liếm môi, có nghĩa là cô ấy muốn khám phá đôi môi của bạn bằng đôi môi của mình.

“Một phụ nữ làm bạn chú ý vào miệng mình có nghĩa là muốn làm mình trở nên cuốn hút hơn. Cô ấy làm cho đôi môi của mình đầy đặn hơn và để lộ lưỡi chứng tỏ cô ấy muốn gần gũi bạn” - Bà Susan Quilliam, một chuyên gia tâm lý giải thích trên VnExpress.

Chuyên gia tâm lý Helen Fisher bổ sung thêm: “Nếu một phụ nữ tô nhiều son khi cô ấy quyến rũ một người đàn ông thì đó là hành động khuyến khích những thay đổi và khát khao tình dục”.

Ảnh minh họa

Hãy quan sát thêm một số "tín hiệu" khác từ đôi môi, dưới góc nhìn của các chuyên gia tâm lý:

Môi mím lại hoặc nhấp nháp nhẹ: Đây có thể là dấu hiệu cô ấy đang bối rối hoặc thích thú khi nói chuyện với bạn.

Đưa môi về phía bạn: Khi cô ấy nói chuyện, đôi môi có xu hướng hướng về phía bạn, cho thấy sự chú ý và kết nối.

Chạm nhẹ lên môi khi nói chuyện: Nếu cô ấy vô thức chạm hoặc đưa tay lên môi khi nói chuyện với bạn, đó có thể là dấu hiệu của sự hồi hộp và thu hút.

Liếm môi: Hành động này có thể là một phản ứng vô thức khi cô ấy cảm thấy lo lắng hoặc phấn khích khi bạn ở gần.

Vuốt ve môi: Cô ấy có thể vuốt ve môi, cắn nhẹ môi, hoặc mân mê đôi môi khi trò chuyện, đây là dấu hiệu của sự lãng mạn hoặc quyến rũ.

