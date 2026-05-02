Thiếu gia tập đoàn ấn tượng với Hoa hậu Vi Minh trong lần đầu gặp gỡ
GĐXH - Cuộc gặp gỡ giữa Hải Đăng với Hoa hậu Vi Minh hé lộ trước đây cả hai đã từng gặp nhau, chia sẻ nhiều điều.
Trong tập 6 phim "Lời hứa đầu tiên" đã được phát sóng, sau sự cố Ngân Khánh bị quấy rối và Hoa hậu Vi Minh đã có những câu lỡ lời trong lúc tức giận. Bắt gặp bản vẽ phác thảo thiết kế của Ngân Khánh, Vi Minh đã lấy đó làm lý do tiếp cận với bạn. Cô nói mình đang thiếu ý tưởng làm video và muốn Ngân Khánh giúp đỡ, cô sẽ dệt những tấm vải với hoạ tiết cô thiết kế và Vi Minh sẽ quay lại và đưa lên kênh của cô.
Ngân Khánh rất vui khi nghe Vi Minh nói về ý tưởng với những bản thiết kế của cô. Có vẻ như niềm vui đã quay trở lại với Ngân Khánh.
Trong cuộc nói chuyện sau đó giữa cả hai, Vi Minh đã rủ Ngân Khánh lên thành phố học, theo đuổi ngành thiết kế thời trang. Nhưng Ngân Khánh dường như không mơ mộng viển vông và quá xa rời thực tế. Cô nói rằng mình còn bé Mì và không muốn rời khỏi thôn bản.
Vi Minh và Ngân Khánh đã vui vẻ trở lại. Ảnh VTV
Đúng như nhận định của Quỳnh Mai, Vi Minh là người không chịu ngồi yên một chỗ. Trước thông tin chiếc vé đi thi quốc tế được dành cho Thanh Hương, cô quyết định đẩy mạnh hơn việc xây dựng hình ảnh của mình. Ngoài việc đến nấu ăn cho trẻ tại điểm trường của thôn Nà Thuôn, cô còn thực hiện chiến dịch "Hạt gạo yêu thương" - phát gạo và nhu yếu phẩm cho bà con trong bản.
Mục đích ban đầu của Vi Minh là xây dựng hình ảnh hoa hậu vì cộng đồng với đích đến là giành vị trí đại diện đi thi quốc tế. Tuy nhiên, khi trở về quê nhà và sinh sống tại đây, những sự việc diễn ra quanh mình dường như đã khiến Vi Minh ít nhiều thay đổi. Những hoạt động của cô không còn thuần tuý là làm content nữa.
Khi thấy phần lớn các cụ già đến xếp hàng nhận gạo, Vi Minh nói: "Các cụ ơi, gạo này nặng lắm. Các cụ cứ về đi, con sẽ mang đến tận nhà cho các cụ". Vi Minh đã giữ lời, cùng với Sơn, cô gùi gạo và nhu yếu phẩm mang đến từng nhà những người già trong bản và cẩn thận ghi chú lại những mảnh giấy nhắn.
Cũng trong những cuộc giao tiếp với người dân ở bản, Vi Minh đã được nghe những nhận xét của họ về bố mẹ cô. Những nhận xét ấy đã ít nhiều tác động đến tâm lý Vi Minh.
Trong khi đó, Hải Đăng đã mua lại một khu resort ở quê của Vi Minh. Anh muốn đầu tư vào khu này để vừa làm du lịch vừa quảng bá văn hoá địa phương. Một lý do khác khiến Hải Đăng quyết định đầu tư vào đây cũng như muốn Vi Minh làm đại diện cho dự án của mình vì Vi Minh là người ở đây. Tất nhiên, Hải Đăng cũng có những mục đích rất cá nhân khác khi nhắm đến Vi Minh.
Khi đến tiếp quản resort, Hải Đăng đã gặp và nhờ Sơn, anh kết nối được với người dân địa phương để trình bày ý tưởng của mình. Những kế hoạch Hải Đăng đưa ra có vẻ như rất có lợi cho bà con nơi đây và khi nghe điều này, Sơn ít nhiều cũng có thiện cảm với Hải Đăng. Như ông Tài, Sơn luôn mong muốn phát triển quê hương để đời sống những người dân nơi đây được phát triển.
Hải Đăng đã quyết định đầu tư vào resort nơi quê hương của Hoa hậu Vi Minh. Ảnh VTV
Với thiện cảm ấy, Sơn sau đó đã rất tán thành dự án của Hải Đăng khi thiếu gia này đến gặp ông Tài bàn chuyện hợp tác.
Ở diễn biến khác trong tập phim, khi Hải Đăng gặp lại Vi Minh, anh đã nói lý do chọn cô là vì cả hai có duyên với nhau. Hoá ra trước lần gặp gỡ tại sự kiện mở bán của Tập đoàn Hải Minh, Vi Minh đã từng gặp Hải Đăng và tâm sự với anh rất nhiều. Có điều lúc đó, cuộc gặp diễn ra khi cô đang say xỉn nên đã không hề nhớ gì.
Hải Đăng đã có thiện cảm từ trước nên chủ động tới gặp Hoa hậu Vi Minh. Ảnh VTV
