Nữ NSƯT vừa viral trên MXH nhờ cảnh mắng chồng liên tục trong 3 phút, ngoài đời có nhan sắc ra sao?

Thứ bảy, 10:00 02/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSƯT Ốc Thanh Vân khiến khán giả bị cuốn hút bởi phân cảnh mắng chồng liên tục khoảng 3 phút trong phim "Heo năm móng". Nếu trên phim, cô xuất hiện với làn da nhuộm tối màu cùng vẻ ngoài có phần “mập mạp” thì ngoài đời, nữ NSƯT lại sở hữu vóc dáng cân đối.

NSƯT Ốc Thanh Vân: "Nhiều người nói tôi là NSND Hồng Vân thứ 2"NSƯT Ốc Thanh Vân: 'Nhiều người nói tôi là NSND Hồng Vân thứ 2'

GĐXH - NSƯT Ốc Thanh Vân và NSND Hồng Vân không chỉ hoạt động chung sân khấu mà cả 2 còn là những người phụ nữ mạnh mẽ, thấu hiểu và thương nhau.

Nữ NSƯT vừa viral trên MXH nhờ cảnh mắng chồng liên tục trong 3 phút, ngoài đời có nhan sắc ra sao? - Ảnh 2.

Mới đây, NSƯT Ốc Thanh Vân gây viral trên mạng xã hội với vai Việt kiều Jennifer Trúc Nguyễn trong phim "Heo năm móng". Cụ thể, cô có đoạn thoại gây ấn tượng mạnh khi mắng chồng (do Trần Ngọc Vàng thủ vai) liên tục trong 3 phút. Phân cảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm và được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Trần Ngọc Vàng – người đóng vai chồng của NSƯT Ốc Thanh Vân trong phim cũng có những chia sẻ chân thực về phân cảnh này (nguồn TikTok Kênh14).

Nữ NSƯT vừa viral trên MXH nhờ cảnh mắng chồng liên tục trong 3 phút, ngoài đời có nhan sắc ra sao? - Ảnh 4.

NSƯT Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng thể hiện sự ăn ý trong "Heo năm móng". Hiệu ứng tích cực từ màn kết hợp với bạn diễn điển trai đã khiến nhan sắc của nữ nghệ sĩ tiếp tục được khán giả chú ý và “soi” nhiều hơn.

Nữ NSƯT rời Úc về Việt Nam ngoài 40 vẫn tươi trẻ, sắc vóc đẹp nhờ tập đúng bộ môn này - Ảnh 2.

NSƯT Ốc Thanh Vân ở đời thực đúng chuẩn phụ nữ hiện đại, biết yêu bản thân. Cô luôn quan tâm đúng mực tới việc chăm da giữ dáng. Vì thế, dù đã là mẹ 3 con nhưng cô vẫn có thân hình cân đối, săn chắc nhờ tập luyện yoga thường xuyên.

Nữ NSƯT rời Úc về Việt Nam ngoài 40 vẫn tươi trẻ, sắc vóc đẹp nhờ tập đúng bộ môn này - Ảnh 3.

Nữ NSƯT đã có nhiều năm gắn bó với bộ môn này. Những động tác mẹ 3 con thực hiện đều là tư thế khó như nhào lộn, làm xiếc. Bởi, phải có thời gian luyện tập, mở khớp và uốn dẻo cơ thể mới có thể thực hiện thuần thục.

Nữ NSƯT rời Úc về Việt Nam ngoài 40 vẫn tươi trẻ, sắc vóc đẹp nhờ tập đúng bộ môn này - Ảnh 4.

Tập yoga là lựa chọn phổ biến cho phụ nữ sau sinh bởi nó thiên về chuyển động chậm, không làm người tập mất sức hay hụt hơi, tim đập nhanh...

Nữ NSƯT rời Úc về Việt Nam ngoài 40 vẫn tươi trẻ, sắc vóc đẹp nhờ tập đúng bộ môn này - Ảnh 5.

Yoga giúp tĩnh tâm và thư giãn từ cơ thể tới trí óc. Tinh thần tập luyện yoga của Ốc Thanh Vân lan tỏa khắp tới các thành viên trong gia đình, trong đó có các con của cô.

Nữ NSƯT rời Úc về Việt Nam ngoài 40 vẫn tươi trẻ, sắc vóc đẹp nhờ tập đúng bộ môn này - Ảnh 6.

Ngoài việc tập luyện yoga chuyên nghiệp và nghiêm túc, Ốc Thanh Vân còn có chế độ giảm cân rất khoa học.

Nữ NSƯT rời Úc về Việt Nam ngoài 40 vẫn tươi trẻ, sắc vóc đẹp nhờ tập đúng bộ môn này - Ảnh 7.

Thay vì nhịn ăn để giảm cân thì cô chọn cho mình những phương pháp khoa học.

Nữ NSƯT rời Úc về Việt Nam ngoài 40 vẫn tươi trẻ, sắc vóc đẹp nhờ tập đúng bộ môn này - Ảnh 8.

Ốc Thanh Vân còn tích cực ăn hoa quả, rau xanh. Nữ MC tiết lộ chế độ ăn uống là một trong những nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến vóc dáng của mình mà ít người để ý.

Nữ NSƯT rời Úc về Việt Nam ngoài 40 vẫn tươi trẻ, sắc vóc đẹp nhờ tập đúng bộ môn này - Ảnh 9.

Nữ NSƯT rời Úc về Việt Nam ngoài 40 vẫn tươi trẻ, sắc vóc đẹp nhờ tập đúng bộ môn này - Ảnh 10.

Nhờ giảm cân đúng cách, kết hợp cùng ăn uống nên Ốc Thanh Vân luôn giữ được tinh thần lẫn sức khỏe tốt. Đây cũng là bí quyết để nữ MC luôn hạnh phúc và tràn đầy năng lượng.

NSƯT Ốc Thanh Vân sinh năm 1984, cô vừa là MC, vừa là diễn viên chuyên nghiệp. Nữ NSƯT từng tham gia loạt vở ăn khách như: Người Vợ Ma, Mẹ Và Người Tình, Nước Mắt Người Điên, Căn Phòng Câm Lặng,… Đây là những vai diễn đòi hỏi nội tâm sâu và khả năng biến hóa liên tục. Ở mảng phim ảnh, NSƯT Ốc Thanh Vân góp mặt trong nhiều dự án truyền hình lẫn điện ảnh với khả năng nhập vai đa dạng như: Cô Gái Xấu Xí, Tình Yêu Còn Lại, Lật Mặt,...

Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹCác con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹ

GĐXH - Ốc Thanh Vân mới đây trong một talkshow đã chia sẻ cảm xúc tiêu cực khi ở Úc của mình. Tuy nhiên, trong thời gian đó, cô nhận được sự thấu hiểu của các con và đã trở về Việt Nam ổn định cuộc sống.


Xã hội
