Nữ NSƯT vừa viral trên MXH nhờ cảnh mắng chồng liên tục trong 3 phút, ngoài đời có nhan sắc ra sao?

NSƯT Ốc Thanh Vân sinh năm 1984, cô vừa là MC, vừa là diễn viên chuyên nghiệp. Nữ NSƯT từng tham gia loạt vở ăn khách như: Người Vợ Ma, Mẹ Và Người Tình, Nước Mắt Người Điên, Căn Phòng Câm Lặng,… Đây là những vai diễn đòi hỏi nội tâm sâu và khả năng biến hóa liên tục. Ở mảng phim ảnh, NSƯT Ốc Thanh Vân góp mặt trong nhiều dự án truyền hình lẫn điện ảnh với khả năng nhập vai đa dạng như: Cô Gái Xấu Xí, Tình Yêu Còn Lại, Lật Mặt,...