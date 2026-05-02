Sa Tăng của 'Tây du ký 1996': Bán nhà trả nợ thay vợ, giờ làm phục vụ quán ăn
Tài tử "Tây Du Ký" Mạch Trường Thanh có sự nghiệp và cuộc sống khó khăn sau khi phải thay vợ trả món nợ lớn.
Mạch Trường Thanh sinh năm 1968, tên tuổi ông gắn liền với các vai phụ trên màn ảnh TVB. Trong đó, nổi bật nhất vẫn là vai diễn Sa Tăng thật thà trong Tây du ký bản TVB năm 1996.
Nhờ vai diễn này, sự nghiệp của Mạch Trường Thanh bắt đầu khởi sắc. Ông liên tục nhận được những vai diễn nặng ký hơn trên màn ảnh. Từ Du Thản Chi trong Thiên Long Bát Bộ , Cao Lực Sĩ trong Khôi phục giang sơn cho đến vai phản diện Tô Trấn Nam trong Mưu dũng kỳ phùng, Phùng Nhạc Nhân của bộ phim Vẻ đẹp bị đánh cắp...
Sự nghiệp của Mạch Trường Thanh chạm đỉnh vào năm 2010 với vai Lương Phi Phàm trong bộ phim Nghĩa hải hào tình. Nhờ vào màn nhập vai xuất sắc, ông nhận được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" của TVB.
Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, vợ Mạch Trường Thanh đầu tư thua lỗ và mắc nợ 2 triệu đài tệ. Không những vậy, vợ nam diễn viên còn vướng vào một vụ lừa đảo số tiền lớn. Đây cũng chính là nguồn cơn khiến ông bị mất việc tại đài TVB do chủ nợ đến đòi tiền, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của đài.
Khoản lỗ tài chính nặng nề này còn khiến ông vướng vào những tranh chấp pháp lý trong nhiều năm. Để giúp vợ trả món nợ khổng lồ, nam diễn viên phải thế chấp hết tài sản đang có. Sau vụ bê bối, nam diễn viên bị cắt vai diễn, mất hợp đồng quảng cáo và bị hạn chế xuất hiện trên truyền hình.
Năm 2016, ông từng kết thúc hợp đồng với TVB nhưng sau đó quay trở lại làm MC và đóng vai phụ cho một vài bộ phim truyền hình. Vào tháng 10/2020, Mạch Trường Thanh kết thúc với TVB và rơi vào tình trạng thất nghiệp.
Không còn tài sản, toàn bộ tài nguyên cũng bị đóng băng, gia đình ông rơi vào khó khăn. Nam diễn viên phải làm việc cực nhọc để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho các con. Sau khi rời TVB, ông liên tiếp mở nhà hàng, quán trà, quán thịt bò nhưng đều thất bại.
Ở tuổi ngoài 50, ông gặp nhiều khó khăn về tài chính. Để kiếm tiền mưu sinh, tài tử phải làm nhiều công việc lao động chân tay như giao hàng, phục vụ quán ăn, đóng gói đồ. Nam diễn viên chia sẻ, có những tháng ông phải chi tiêu tằn tiện, chỉ khoảng 65 USD (1,5 triệu đồng) cho sinh hoạt.
Sau thời gian tích góp, Mạch Trường Thanh hiện mở một quán ăn nhanh và trà sữa. Vì để tiết kiệm chi phí cho nhân công, nam tài tử 53 tuổi tự mình làm người phục vụ và đi giao hàng. Ngoài ra, nam diễn viên còn hợp tác mở nhà hàng kinh doanh cùng một số người bạn khác.
Hiện tại, nam diễn viên Tây du ký 1996 hàng ngày phục vụ quán ăn để kiếm sống. Ngoài ra, ông vẫn thường xuyên livestream để tương tác cùng khán giả.
Nữ NSƯT đóng vai tình báo Z20 Ngọc Mai trong phim “Biệt động Sài Gòn” giờ ra sao?Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Sau 40 năm kể từ khi phim “Biệt động Sài Gòn” phát sóng, khán giả vẫn nhớ mãi từng nhân vật trong tác phẩm. Trong số đó, vai nữ tình báo xinh đẹp mang bí danh Z20 – Ngọc Mai để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Vậy hiện tại, nữ nghệ sĩ từng hóa thân vào nhân vật này đang có cuộc sống ra sao?
Thiếu gia tập đoàn ấn tượng với Hoa hậu Vi Minh trong lần đầu gặp gỡXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Cuộc gặp gỡ giữa Hải Đăng với Hoa hậu Vi Minh hé lộ trước đây cả hai đã từng gặp nhau, chia sẻ nhiều điều.
Nữ NSƯT vừa viral trên MXH nhờ cảnh mắng chồng liên tục trong 3 phút, ngoài đời có nhan sắc ra sao?Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - NSƯT Ốc Thanh Vân khiến khán giả bị cuốn hút bởi phân cảnh mắng chồng liên tục khoảng 3 phút trong phim "Heo năm móng". Nếu trên phim, cô xuất hiện với làn da nhuộm tối màu cùng vẻ ngoài có phần “mập mạp” thì ngoài đời, nữ NSƯT lại sở hữu vóc dáng cân đối.
Tối nay, Mỹ Tâm và Võ Hạ Trâm biểu diễn trong chương trình 'Tổ quốc bình yên'Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tổ quốc bình yên" được truyền hình trực tiếp lúc 20h ngày 2/5 trên kênh VTV1, VTV8.
Mrs Earth Vietnam 2026: Mồ côi cha mẹ năm 3 tuổi và hành trình vươn lên đầy nghị lựcCâu chuyện văn hóa - 7 giờ trước
Nguyễn Khuê Thu có hành trình đầy nghị lực của cô gái mồ côi cả cha mẹ từ năm 3 tuổi đến danh hiệu Mrs Earth Vietnam 2026.
Tuổi xế chiều bình yên bên con cháu của nam nghệ sĩ đóng vai phản diện trong phim 'Biệt động Sài Gòn'Giải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ Hai Nhất với vai diễn phản diện Ba Cẩn đã chinh phục được khán giả bởi lối diễn xuất chân thật của mình. Sau 40 năm phát sóng bộ phim, cuộc sống của người nghệ sĩ giờ ra sao?
Tuấn Cry và ký ức tuổi thơ mồ côi cha, mẹ thường xuyên đi làm ăn xaGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Từ một hiện tượng mạng gắn liền với các bản nhạc chế, Tuấn Cry hiện được đông đảo khán giả biết đến sau thành công từ MV "Bắc Bling".
Hoa hậu Vi Minh ngỡ ngàng khi được thiếu gia tập đoàn về tận bản theo đuổiXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Vi Minh bất ngờ trước sự xuất hiện của Hải Đăng mà không hề được thông báo trước.
Hồng Đào được danh hài hải ngoại rủ đi xem phimGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Danh hài hải ngoại Vân Sơn rủ Hồng Đào đi xem phim mới 'Đại tiệc trăng máu 8'. Khán giả thích thú với màn tương tác thú vị của hai nghệ sĩ.
Chân dung Phương Thu - nữ diễn viên VTV vừa trở thành Á hậu Mrs Earth Vietnam 2026Giải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Nguyễn Phương Thu vừa giành Á hậu 3 tại Mrs Earth Vietnam 2026. Cô không chỉ gây chú ý với nhan sắc mà còn là gương mặt quen thuộc của khán giả phim giờ vàng VTV.
Nam thần VFC - bạn thân Hồng Đăng sở hữu chung cư, nhà biệt thự, khu nghỉ dưỡng sang trọngThế giới showbiz
GĐXH - Mạnh Trường nổi tiếng là nam thần trong "vũ trụ" VFC với nhiều phim hot giờ vàng. Nhờ có một sự nghiệp thành công nên ở đời thực, nam diễn viên gây choáng khi để lộ nhiều khối bất động sản khổng lồ.