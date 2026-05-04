Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng chồng đưa con đi chơi lễ, lộ vóc dáng mang thai lần 2
GĐXH - Nhân dịp nghỉ lễ, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng chồng đưa con gái đi chơi tại trung tâm thương mại. Khoảnh khắc mới nhất của cô đã được khán giả ghi lại.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được cho là đang chuẩn bị sinh em bé thứ hai. Tuy nhiên, phía người đẹp vẫn giữ im lặng và chưa để lộ bất kỳ hình ảnh nào. Mới đây, nhân dịp nghỉ lễ, cô bị khán giả bắt gặp cùng chồng đưa con gái đi chơi tại trung tâm thương mại. Vóc dáng cùng gương mặt mộc của Đỗ Mỹ Linh được cho là như một lời "báo tin vui" đến người hâm mộ. Theo ghi nhận tại khu vui chơi trong trung tâm thương mại, cô ghi điểm với những người xung quanh nhờ thái độ thân thiện, phong cách giản dị, dễ gần.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng đưa con gái chơi ngày lễ.
Từ cuối năm 2025 đến nay, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vướng tin đồn mang thai và sắp sinh con. Đặc biệt, trong một đoạn clip khi chơi cùng con gái, Hoa hậu Việt Nam 2016 từng nói: "Ti ơi, Ti, thế này thì em Happy ra đời là con xúc được cho em đấy, được đấy". Lời thủ thỉ của cô nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn. Nhiều người cho rằng nàng hậu đang mang thai con thứ hai và "em Happy" trong câu nói chính là em bé sắp chào đời.
Được biết, thời gian qua, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiếm khi đăng tải hình ảnh tại các sự kiện lớn của gia đình như sinh nhật mẹ chồng hay sinh nhật chồng. Cô giữ kín đời tư và chủ yếu chia sẻ hình ảnh về con gái nhỏ. Người đẹp thường đăng lại những bức ảnh cũ từ vài tháng trước và không cập nhật hình ảnh mới của bản thân.
Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh ngày càng sống kín tiếng, tập trung chăm lo cho gia đình và con gái. Với cô, tổ ấm nhỏ là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Hình ảnh người đẹp thường xuyên xuất hiện bên con, chăm sóc và dạy dỗ bé khiến khán giả cảm nhận rõ điều này.
Bên cạnh việc vun vén gia đình, Đỗ Mỹ Linh thỉnh thoảng trở lại với các hoạt động giải trí, thời trang và dự án cộng đồng khi con đã cứng cáp hơn. Cô hướng tới hình ảnh người phụ nữ hiện đại, cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, đồng thời giữ phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch vốn là dấu ấn riêng.
Sau 10 năm kể từ khi tham gia Miss World 2017, nhan sắc của nàng hậu được nhận xét ngày càng đằm thắm, trưởng thành. Cô duy trì lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống khoa học, tập luyện nhẹ nhàng và giữ tinh thần tích cực, nhờ đó vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ, nền nã.
