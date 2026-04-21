Con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe giọng hát trong trẻo mừng sinh nhật bà nội
GĐXH - Bé Tuệ An - con gái Đỗ Mỹ Linh mới ở tuổi lên 3 đã khoe giọng hát trong trẻo đáng yêu trong sinh nhật bà nội.
Bé Tuệ An – con gái của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng anh trai họ đã thể hiện ca khúc "Cháu yêu bà" để mừng sinh nhật bà nội. Được biết, đoạn clip này do chính Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ trên trang cá nhân. Trong khoảnh khắc mừng sinh nhật mẹ chồng, thay vì đăng ảnh riêng tư để chúc mừng, Hoa hậu Việt Nam 2016 lại có cách thể hiện tinh tế hơn. Cô đăng tải clip hai em bé hát mừng sinh nhật bà nội, mang đến niềm vui giản dị nhưng đầm ấm.
Bé Tuệ An - con gái Đỗ Mỹ Linh hát tặng sinh nhật bà nội cùng anh trai.
Trước đó, doanh nhân Đỗ Quang Vinh cũng chia sẻ hình ảnh anh cùng các con chúc mừng sinh nhật mẹ. Trong không khí ấm cúng của gia đình, bà Thanh Hòa đã hạnh phúc nhận những tình yêu thương đón tuổi mới cùng mọi người.
Về Tuệ An, bé là "trái ngọt" tình yêu của Đỗ Mỹ Linh và chồng doanh nhân chào đời trong sự chúc phúc của gia đình và người hâm mộ. Dù không công khai quá nhiều nhưng mỗi lần Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh "nhá hàng" khoảnh khắc đời thường của con đều nhanh chóng thu hút sự chú ý. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy bé sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu cùng những biểu cảm hồn nhiên đúng với lứa tuổi.
Từ lúc có con, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thường xuyên đăng tải những hình ảnh của con trên các nền tảng Tiktok hay Facebook. Bé Tuệ An được bố mẹ chăm sóc rất kỹ lưỡng. Ngoài thời gian được vú nuôi chăm, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh vẫn luôn sát sao nuôi dạy con.
Bé Tuệ An hiếm khi sử dụng điện thoại hay các thiết bị điện tử, cô bé luôn được mẹ bày nhiều trò và tương tác rất vui vẻ. Bé còn được bố mẹ đưa ra ngoài tận hưởng không khí ngoài trời để không có thói quen nghiện đồ công nghệ.
Qua một số clip trên nền tảng Tiktok của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, khán giả có thể thấy cô dành nhiều thời gian chăm sóc con. Sau khi sinh, Hoa hậu Việt Nam 2016 gần như rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho gia đình nhỏ. Những khoảnh khắc giản dị như đưa con đi dạo, chơi cùng con hay tự tay chuẩn bị bữa ăn đều cho thấy hình ảnh một người mẹ tận tụy, gần gũi.
Không chỉ được nuôi dưỡng trong môi trường đầy đủ về vật chất, con gái Đỗ Mỹ Linh còn được chú trọng giáo dục sớm về nếp sống và sự tự lập. Gia đình người đẹp hướng đến việc tạo dựng nền tảng phát triển toàn diện cho bé, từ thể chất đến tinh thần.
