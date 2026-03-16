Đỗ Mỹ Linh lại gây chú ý sau gần 10 năm tham gia Miss World

Hôn nhân viên mãn sau 4 năm cưới chồng chủ tịch của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh Sau gần 4 năm kết hôn, cuộc sống của Hoa hậu Việt Nam 2016 luôn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi tình cảm ngọt ngào mà cả hai vợ chồng dành cho nhau.

Mới đây, fanpage Miss World (Hoa hậu Thế giới) với hơn 4,6 triệu lượt theo dõi bất ngờ dành riêng một bài đăng liên quan đến đại diện Việt Nam - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Trước đó vài ngày, tổ chức Miss World đăng tải video khoảnh khắc Top 5 đề cử Người đẹp Nhân ái tại cuộc thi năm 2017 gồm Ấn Độ, Philippines, Việt Nam, Indonesia và Nam Phi. Vì 5 đề cử đều xuất sắc nên đều cùng giành giải Hoa hậu Nhân ái năm đó. Tuy nhiên, sau gần 1 thập kỷ được xướng tên, nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Miss World, Đỗ Mỹ Linh lại vinh dự được gọi tên khiến fan sắc đẹp ngưỡng mộ.

Trong bài đăng, tổ chức nhan sắc thế giới này bày tỏ ấn tượng với người đẹp đến từ Việt Nam - Đỗ Mỹ Linh tại Miss World 2017 với dự án mang ánh sáng đến một trong những cộng đồng xa xôi nhất của đất nước. Dự án nhân ái của Đỗ Mỹ Linh mang tên "Cõng điện lên bản", thực hiện tại thôn Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu (Yên Bái).

5 người đẹp nhận giải Hoa hậu Nhân ái của Miss Worl 2017, đáng chú ý có đại diện Việt Nam - Đỗ Mỹ Linh (đầm vàng).

"Trong các chuyến thăm của mình, Đỗ Mỹ Linh đã dành thời gian sống cùng người dân địa phương để hiểu rõ hơn những khó khăn của họ. Việc đến được làng có thể mất đến ba giờ ngay cả trong mùa khô và lũ lụt, sạt lở đất và xói mòn đường sá thường xuyên khiến khu vực này bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Việc thiếu điện đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Trẻ em không có đủ ánh sáng để học bài vào ban đêm, các hộ gia đình không có tivi, internet, hoặc thậm chí cả thông tin liên lạc cơ bản, và hoạt động kinh tế bị hạn chế nghiêm trọng. Với quyết tâm tạo nên sự khác biệt, Linh đã nỗ lực giới thiệu hệ thống điện đến cộng đồng", tổ chức Miss World chia sẻ lại hành trình thực hiện dự án nhân ái của đại diện Việt Nam.





Hình ảnh Đỗ Mỹ Linh "cõng điện lên bản".

Tổ chức Miss World cũng nhấn mạnh, Đỗ Mỹ Linh đã chiến thắng Người đẹp nhân ái rất thuyết phục vào năm 2017. "Tin vui là, trong thập kỷ qua, Việt Nam đã thực hiện một trong những chương trình điện khí hóa nông thôn thành công nhất Đông Nam Á. Đến năm 2023, hơn 99,7% hộ gia đình và khoảng 99,6% hộ gia đình nông thôn đã có điện", Miss World tự hào thông báo.

Tại Miss World 2017, không chỉ gây ấn tượng với ban giám khảo bởi tính thiết thực, dự án của Đỗ Mỹ Linh còn được đánh giá cao bởi cách thể hiện chân thật, gần gũi và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Năm đó, người đẹp đến từ Việt Nam lọt Top 40 Miss World chung cuộc.

Sau Mỹ Linh, dù nhiều đại diện khác như Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà có dự án chất lượng nhưng chưa thể tái lập thành tích này. Cho tới Ý Nhi với dự án "Heart To Head" (Tạm dịch: Hành trình Trái tim và Khối óc) dù được đánh giá cao nhưng cũng chỉ dừng chân ở top 8.

Dự án nhân ái "Cõng điện lên bản" của Đỗ Mỹ Linh tại Miss World 2017

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam ngày 28/8/2016. Năm 2017, cô dự thi Miss World, giành danh hiệu Người đẹp Nhân ái và vào top 40. Đỗ Mỹ Linh hoạt động trong lĩnh vực thời trang, thiện nguyện, đồng thời làm MC, biên tập viên truyền hình.

Cuối năm 2022, Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Anh sinh năm 1995, là con trai ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Năm 2023, cả hai đón con đầu lòng - bé Tuệ An (tên thân mật là Titi).

Năm 2026 cũng đánh dấu tròn 10 năm Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Dịp đầu năm mới, cô bày tỏ mong ước gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc, bản thân thực hiện được những dự án cộng đồng mới, tiếp nối hành trình nhân ái khi còn đương nhiệm. Đỗ Mỹ Linh mong 2026 sẽ là khởi đầu cho một chặng đường với nhiều dấu mốc đáng nhớ trong cuộc sống và công việc.