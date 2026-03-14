Phạt 5,9 triệu đồng tài xế xe tải lấn làn, tông 2 xe máy đang dừng bên đường ở Lạng Sơn
GĐXH - Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Lê Văn T. về hành vi đi sai làn đường và sử dụng còi hơi trái quy định.
Ngày 14/3, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10h46' ngày 11/3/2026, tại Km 167+570 Quốc lộ 279 (địa bàn tỉnh Lạng Sơn). Thời điểm trên, tài xế Lê Văn T. (SN 1992, trú tại xã Văn Phú, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô tải mang BKS 89H-003.xx lưu thông không đúng làn đường quy định. Trong quá trình di chuyển, tài xế này còn sử dụng còi hơi khi gặp người đi bộ đang qua đường.
Hành vi điều khiển phương tiện của lái xe T. đã dẫn đến va chạm với 2 xe mô tô đang dừng đỗ ven đường. May mắn, vụ va chạm không gây thiệt hại về người.
Lái xe tải đi sai làn sau đó mất lái lao vào 2 xe mô tô đang dừng bên đường.
Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo từ Cục CSGT về phản ánh vi phạm trên mạng xã hội, Tổ CSGT Chi Lăng và Trạm CSGT Tùng Diễn (Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn) đã tiến hành rà soát và mời lái xe đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế Lê Văn T. đã thừa nhận toàn bộ các hành vi vi phạm nêu trên.
Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Lê Văn T. với tổng số tiền 5.900.000 đồng, đồng thời thực hiện biện pháp bổ sung là trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe.
Cơ quan chức năng khuyến cáo các tài xế cần tuân thủ nghiêm quy định về làn đường và sử dụng thiết bị âm thanh trên xe đúng luật, nhằm tránh các tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về tính mạng và tài sản.
