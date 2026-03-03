Xử phạt người đàn ông đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự cô gái trẻ

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an xã Nghinh Tường vừa xử lý trường hợp có hành vi đăng tải bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Trước đó, ngày 21/02/2026, Công an xã Nghinh Tường tiếp nhận 1 đơn trình báo của chị M.T.S.M (SN 1996, trú tại xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên) về việc vào các ngày 20/2/2026 và 21/2/2026 đã bị 2 tài khoản Facebook đăng tài 8 bài viết có sử dụng hình ảnh của chị M với nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Tiếp nhận vụ việc, Công an xã Nghinh Tường đã xác minh và làm rõ người sử dụng 2 tài khoản Facebook đăng tải bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị M. Đó là H.Đ.T (SN 1971, trú tại xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên).

Công an xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên xử lý trường hợp có hành vi đăng tải bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Ảnh: CA tỉnh Thái Nguyên

Tại cơ quan Công an, H.Đ.T khai nhận do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với chị M nên người này đã sử dụng hình ảnh của chị M và soạn thảo, đăng tải, bình luận tại 8 bài viết có nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị M.

Quá trình làm việc, T đã nhận thức rõ được hành vi vi phạm của bản thân và cam kết không tái phạm.

Công an xã Nghinh Tường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với H.Đ.T về hành vi sử dụng mạng xã hội "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Tần số vô tuyến điện, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin mạng và Giao dịch điện tử, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 14/2022/NĐ-CP.

Công an cũng yêu cầu H.Đ.T gỡ bỏ toàn bộ các bài đăng có nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm chị M.