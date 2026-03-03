Xử phạt người đàn ông đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự cô gái trẻ
GĐXH - Đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, người đàn ông ở Thái Nguyên bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an xã Nghinh Tường vừa xử lý trường hợp có hành vi đăng tải bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.
Trước đó, ngày 21/02/2026, Công an xã Nghinh Tường tiếp nhận 1 đơn trình báo của chị M.T.S.M (SN 1996, trú tại xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên) về việc vào các ngày 20/2/2026 và 21/2/2026 đã bị 2 tài khoản Facebook đăng tài 8 bài viết có sử dụng hình ảnh của chị M với nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
Tiếp nhận vụ việc, Công an xã Nghinh Tường đã xác minh và làm rõ người sử dụng 2 tài khoản Facebook đăng tải bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị M. Đó là H.Đ.T (SN 1971, trú tại xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên).
Tại cơ quan Công an, H.Đ.T khai nhận do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với chị M nên người này đã sử dụng hình ảnh của chị M và soạn thảo, đăng tải, bình luận tại 8 bài viết có nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị M.
Quá trình làm việc, T đã nhận thức rõ được hành vi vi phạm của bản thân và cam kết không tái phạm.
Công an xã Nghinh Tường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với H.Đ.T về hành vi sử dụng mạng xã hội "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Tần số vô tuyến điện, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin mạng và Giao dịch điện tử, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 14/2022/NĐ-CP.
Công an cũng yêu cầu H.Đ.T gỡ bỏ toàn bộ các bài đăng có nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm chị M.
Hà Nội: Danh tính tài xế xe bán tải ép ngã 3 người đi xe máy trên phố Đỗ MườiPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang tạm giữ tài xế Trần Anh Phương để làm rõ hành vi cố tình chèn ép xe máy chở theo trẻ nhỏ, khiến các nạn nhân ngã nhào xuống đường.
Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI phát hiện từ 1/3 - 2/3Pháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 1/3 - 2/3), hệ thống Camera AI đã ghi nhận tình trạng vi phạm vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm tại nội đô ở mức cao, trong khi ý thức chấp hành trên các tuyến cao tốc có dấu hiệu tích cực hơn.
Bắt quả tang 13 người nước ngoài đánh bạc tại tầng hầm khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Nha TrangPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng tại tầng hầm 1 khách sạn 5 sao tại Nha Trang phát hiện, bắt quả tang nhiều người quốc tịch nước ngoài đang có hành vi đánh bạc trái phép.
Hà Nội: Công an làm việc với tài xế, dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người ngã xuống đườngPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Cơ quan chức năng phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang làm việc với tài xế xe bán tải đã có hành vi chèn ép khiến một gia đình 3 người ngã văng sát gầm xe rơ-moóc trên đường Vành đai 3.
Đấm vào mặt đồng hương, nam thanh niên người Nga bị khởi tốPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Mitrofanov Valerii (SN 20/8/2006, quốc tịch Liên bang Nga) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”, sau khi người này đánh gây thương tích bạn đồng hương.
Hà Nội: Kịp thời khống chế 'biển lửa' tại cơ sở phế liệu phường Bồ ĐềPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Nhờ sự can thiệp thần tốc của hơn 30 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, đám cháy dữ dội bốc lên từ một xưởng phế liệu tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các hộ dân lân cận.
Tạm giữ 9 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách gây náo loạn đường phốPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Nhóm 18 thanh thiếu niên, phần lớn còn rất nhỏ tuổi, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí, ném vỏ chai bia đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến phố TP Vinh (cũ), gây mất an ninh trật tự trong đêm.
Nhóm thanh niên chặn đường, đâm chết người sau khi tan cuộc nhậuPháp luật - 2 ngày trước
Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh hóa đã giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.
Bị phạt vì nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạchPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Với hành vi nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị công an ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 21 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 26/2 - 27/2Pháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 26/2 - 27/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc duy trì trật tự giao thông khi ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành Hà Nội và tuyến cao tốc cửa ngõ.
Hà Nội: Danh tính tài xế xe bán tải ép ngã 3 người đi xe máy trên phố Đỗ MườiPháp luật
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang tạm giữ tài xế Trần Anh Phương để làm rõ hành vi cố tình chèn ép xe máy chở theo trẻ nhỏ, khiến các nạn nhân ngã nhào xuống đường.