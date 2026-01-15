Lạng Sơn: Xử phạt cá nhân đăng video phản cảm trên Facebook để 'câu view'
GĐXH - Do đăng tải video clip phản cảm để “câu view”, “câu like” trên Facebook, một cá nhân tại Lạng Sơn đã bị lực lượng công an xử phạt theo quy định của pháp luật.
Ngày 15/1, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, ngày 5/1/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xử phạt 1 trường hợp đăng tải video clip có nội dung phản cảm trên mạng xã hội Facebook.
Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 31/12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện tài khoản Facebook của bà L.T.X đăng tải video clip liên quan đến một vụ việc đánh ghen, trong đó có nhiều hình ảnh phản cảm, đồi trụy, trái thuần phong mỹ tục.
Sau khi đăng tải, video đã thu hút lượng tương tác lớn từ người dùng mạng xã hội, xuất hiện nhiều bình luận thiếu chuẩn mực, trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Trước sự việc trên, ngày 1/1/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Công an xã Hội Hoan tiến hành mời bà L.T.X lên làm việc.
Tại cơ quan công an, bà L.T.X khai nhận video trên được tải về sau khi xem từ một nhóm kín trên Facebook. Việc đăng tải video nhằm mục đích gây tò mò, thu hút lượt tương tác để phục vụ cho hoạt động bán hàng cá nhân. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, bà L.T.X đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, tự nguyện gỡ bỏ video, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.
Hành vi đăng tải video có nội dung phản cảm của bà L.T.X đã vi phạm điểm b, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022).
Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L.T.X số tiền 7,5 triệu đồng.
Theo cơ quan công an, đây không chỉ là vụ việc xử lý vi phạm hành chính thông thường mà còn là lời cảnh tỉnh đối với những cá nhân có ý định sử dụng các video clip mang nội dung "giật gân", phản cảm, đồi trụy, trái thuần phong mỹ tục để "câu view", "câu like", gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội. Người dân tuyệt đối không chia sẻ, phát tán, đăng tải video clip, hình ảnh và các nội dung nhạy cảm, trái thuần phong mỹ tục trên không gian mạng; các hành vi vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
GĐXH - Không chỉ giám sát giao thông, hệ thống "mắt thần" AI của Hà Nội chính thức mở rộng phạm vi sang bắt lỗi vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Chỉ trong hai ngày đầu triển khai (14 và 15/1/2026), hàng chục trường hợp lấn chiếm vỉa hè, xả rác bừa bãi đã bị xử phạt nguội, đánh dấu chấm hết cho tình trạng "vắng bóng Cảnh sát là vi phạm".
GĐXH - Do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Chúc (SN 1998; trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) đã đốt chăn, màn gây ra vụ cháy tại khu nhà trọ ở ngõ 58 Thanh Bình, phường Hà Đông, TP Hà Nội.
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 14/1 đến trưa 15/1/2026), hệ thống Camera AI ghi nhận lưu lượng phương tiện đổ về cao tốc Nội Bài - Lào Cai tăng kỷ lục. Trong khi đó tại nội đô, các lỗi vi phạm cơ bản như không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều có chiều hướng gia tăng.
GĐXH - Công an xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, vô hiệu hóa đối tượng chia sẻ bài viết, video có nội dung sai sự thật, bôi nhọ uy tín của Đảng, Nhà nước.
GĐXH - Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) vừa phối hợp với người dân kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại. Nạn nhân là một nam sinh viên đại học, do quá hoảng sợ trước lời đe dọa của các đối tượng giả danh Công an, đã lấy trộm tiền và vàng của gia đình mang đi bán.
GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa bảo vệ an toàn việc thực nghiệm điều tra vụ án giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Đoàn Kết, khiến một người tử vong.
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng truy nã "Trộm cắp liên tỉnh".
GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Kiều Ngọc Anh bước đầu khai nhận do đang gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.
GĐXH - Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.
GĐXH - Đối tượng Kiều Ngọc Anh đã đến cơ quan công an đầu thú vào sáng 15/1. Công an tỉnh Hưng Yên đang làm việc với Anh để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.
