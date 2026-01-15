Mới nhất
Lạng Sơn: Xử phạt cá nhân đăng video phản cảm trên Facebook để 'câu view'

Thứ năm, 19:06 15/01/2026 | Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Do đăng tải video clip phản cảm để “câu view”, “câu like” trên Facebook, một cá nhân tại Lạng Sơn đã bị lực lượng công an xử phạt theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, ngày 5/1/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xử phạt 1 trường hợp đăng tải video clip có nội dung phản cảm trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 31/12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện tài khoản Facebook của bà L.T.X đăng tải video clip liên quan đến một vụ việc đánh ghen, trong đó có nhiều hình ảnh phản cảm, đồi trụy, trái thuần phong mỹ tục.

Sau khi đăng tải, video đã thu hút lượng tương tác lớn từ người dùng mạng xã hội, xuất hiện nhiều bình luận thiếu chuẩn mực, trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Lạng Sơn xử phạt cá nhân đăng video phản cảm trên Facebook để “ câu view ” - Ảnh 1.

Video có nội dung phản cảm được đăng tải trên Facebook của bà L.T.X.

Trước sự việc trên, ngày 1/1/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Công an xã Hội Hoan tiến hành mời bà L.T.X lên làm việc.

Tại cơ quan công an, bà L.T.X khai nhận video trên được tải về sau khi xem từ một nhóm kín trên Facebook. Việc đăng tải video nhằm mục đích gây tò mò, thu hút lượt tương tác để phục vụ cho hoạt động bán hàng cá nhân. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, bà L.T.X đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, tự nguyện gỡ bỏ video, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Lạng Sơn xử phạt cá nhân đăng video phản cảm trên Facebook để “ câu view ” - Ảnh 2.

Lực lượng công an làm việc với bà L.T.X - (ảnh CALS).

Hành vi đăng tải video có nội dung phản cảm của bà L.T.X đã vi phạm điểm b, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022).

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L.T.X số tiền 7,5 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, đây không chỉ là vụ việc xử lý vi phạm hành chính thông thường mà còn là lời cảnh tỉnh đối với những cá nhân có ý định sử dụng các video clip mang nội dung "giật gân", phản cảm, đồi trụy, trái thuần phong mỹ tục để "câu view", "câu like", gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội. Người dân tuyệt đối không chia sẻ, phát tán, đăng tải video clip, hình ảnh và các nội dung nhạy cảm, trái thuần phong mỹ tục trên không gian mạng; các hành vi vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

