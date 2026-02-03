Đà Nẵng: Xử phạt nam thanh niên 26 tuổi xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Công an xã Trà My phát hiện trên trang Fanpage "Công an xã Trà My" xuất hiện tài khoản Facebook có tên "Thá** Tà* La*" đăng tải 04 lượt bình luận với nội dung chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của Công an xã Trà My.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Trà My đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh và làm rõ chủ tài khoản nêu trên là N.V.N (SN 2000, trú xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng), đồng thời mời đối tượng về trụ sở để làm việc theo quy định.

Lực lượng công an làm việc với người vi phạm pháp luật. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Tại cơ quan Công an, N.V.N khai nhận do ý thức chấp hành pháp luật chưa tốt, nhận thức hạn chế nên đã đăng tải các bình luận có nội dung chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của Công an xã Trà My, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng Công an và dư luận xã hội.

Qua quá trình làm việc, đối tượng N đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, thành khẩn xin lỗi Công an xã và cam kết không tái phạm trong thời gian tới.

Công an xã Trà My đã tiến hành lập hồ sơ, xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

