Phát động 'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025'

Thứ hai, 21:18 08/09/2025 | Y tế
Sáng 8/9, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát động "Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025" nhằm tìm kiếm, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030.

Phát động 'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025'- Ảnh 1.

Lễ phát động "Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025".

Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 hướng tới việc phản ánh sinh động công cuộc phòng, chống HIV/AIDS trên nhiều lĩnh vực, từ tuyên truyền, dự phòng đến chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS. Đồng thời, nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến, cũng như những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Thông qua các tác phẩm báo chí, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức xã hội, xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS, đồng thời khuyến khích tinh thần nhân văn và trách nhiệm cộng đồng.

Phát động 'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025'- Ảnh 2.

TS.BS Hoàng Minh Đức – Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế).

Phát biểu mở đầu tại Lễ phát động, TS.BS Hoàng Minh Đức – Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết: "Chúng tôi tin rằng báo chí đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS. Thông qua những câu chuyện chân thực, giàu tính nhân văn, các tác giả có thể giúp phá bỏ rào cản kỳ thị, lan tỏa thông tin chính xác và truyền cảm hứng để cộng đồng cùng hành động. Giải thưởng này không chỉ nhằm tôn vinh các tác giả mà còn là một lời kêu gọi toàn dân chung tay chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030".

Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, Nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, trong hơn 10 năm qua, Việt Nam liên tục giảm cả 3 chỉ tiêu: số người mới nhiễm HIV, số ca chuyển sang AIDS và số tử vong liên quan đến HIV/AIDS; đồng thời kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%.

Phát động 'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025'- Ảnh 3.

Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, Nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã đạt những kết quả rất ấn tượng: 95% người nhiễm HIV/AIDS được bao phủ bảo hiểm y tế, gần 90% người điều trị ARV được chi trả từ quỹ BHYT, và hơn 95% số người điều trị ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế.

"Để hướng tới mục tiêu kết thúc dịch AIDS vào năm 2030, chúng ta cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Dịch bệnh vẫn tiềm ẩn, đặc biệt trong các nhóm đối tượng nguy cơ cao. Những thách thức mới đòi hỏi chúng ta phải có cách tiếp cận mới, giải pháp truyền thông sáng tạo, mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy, hôm nay, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) chính thức phát động 'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025'", nhà báo Trần Tuấn Linh nói.

Phát động 'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025'- Ảnh 4.

PGS.TS Phan Thị Thu Hương – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi.

PGS.TS Phan Thị Thu Hương – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi – bày tỏ: "Chúng tôi vinh dự được đọc, được xem, được nghe và thẩm định những tác phẩm quý giá của các bạn. Mỗi tác phẩm là khao khát cống hiến thầm lặng của người làm báo cho công tác truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, phản ánh sự vận động của chính sách trong và ngoài nước về HIV/AIDS, và mang đến những câu chuyện đầy cảm xúc chỉ người trong cuộc mới có thể kể".

Phát động 'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025'- Ảnh 5.

Ban Tổ chức "Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025" chụp ảnh lưu niệm tại Lễ phát động.

Đặc biệt, qua cuộc thi này, Ban Tổ chức mong muốn có thêm nhiều tác phẩm khắc họa chân thực hình ảnh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên mọi miền đất nước đang nỗ lực trên mặt trận phòng, chống HIV/AIDS. Đó có thể là những câu chuyện về sự tận tâm trong tuyên truyền, dự phòng, chăm sóc, điều trị, hay những hành động thầm lặng trong hỗ trợ người nhiễm HIV và nhóm dễ bị tổn thương. Mỗi tác phẩm không chỉ tôn vinh sự cống hiến mà còn góp phần xóa bỏ kỳ thị, lan tỏa tinh thần nhân văn và trách nhiệm cộng đồng.

"Hội đồng Giám khảo chúng tôi cam kết làm việc với tinh thần công tâm, khách quan và trách nhiệm cao nhất. Đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng, bởi chất lượng tác phẩm dự thi ngày càng cao, đồng đều và có chiều sâu. Chúng tôi sẽ đánh giá tác phẩm qua nhiều vòng thảo luận, phân tích và cả tranh luận thẳng thắn để lựa chọn ra những tác phẩm thực sự nổi bật", PGS.TS Phan Thị Thu Hương nhấn mạnh.

CÁCH THỨC DỰ THI

  • Gửi hồ sơ trực tuyến qua website chính thức: https://giaibaochi2025.skds.vn
  • Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày phát động đến hết ngày 20/11/2025.
  • Hồ sơ dự thi gồm: Thông tin tác giả/nhóm: Họ tên, bút danh (nếu có), ngày tháng năm sinh, giới tính.
  • Thông tin liên hệ: Địa chỉ thường trú, số điện thoại, email; Đơn vị công tác (nếu có). Sơ yếu lý lịch ngắn gọn (200 – 300 chữ), kèm ảnh chân dung (khuyến khích).
  • Dữ liệu tác phẩm kèm theo: Báo điện tử : đường link bài báo; Truyền hình: file âm thanh/hình ảnh kèm kịch bản hoặc lời dẫn; Ảnh báo chí: file ảnh gốc độ phân giải cao, kèm chú thích đầy đủ.
  • Giải thưởng "Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS năm 2025" bao gồm tiền mặt, giấy chứng nhận và biểu trưng của cuộc thi.
  • Lễ công bố và trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào dịp Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12/2025).
Lê Bảo - Thành Long
