Hai cha con quê Nghệ An ra Hà Nội tìm việc rồi mất liên lạc nhiều ngày
GĐXH - Sau khi thấy thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội với mức lương cao, người đàn ông cùng con trai 18 tuổi bắt xe ra Hà Nội xin việc. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, gia đình không thể liên lạc được với cả hai, khiến người thân hoang mang trình báo công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Ngày 27/2, Công an phường Quỳnh Mai (Nghệ An) cho biết, đã phát thông báo tìm ông Đậu Đức Thắng (SN 1974) và con trai Đậu Đức Sáng (SN 2008, cùng trú khối 12, phường Quỳnh Mai) do mất liên lạc với gia đình nhiều ngày.
Theo trình báo của người thân, sáng 24/2, ông Thắng cùng con trai rời nhà bắt xe khách ra Hà Nội để xin việc sau khi đọc được thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội. Công việc được giới thiệu là làm tại cơ sở sản xuất nước giải khát gần khu vực bến xe Nước Ngầm, với mức lương khoảng 14 triệu đồng/tháng, bao ăn ở.
Gia đình cho biết, trước khi đi, người thân từng khuyên 2 bố con không nên đi vì lo ngại rủi ro khi chưa xác minh rõ thông tin tuyển dụng. Tuy nhiên, ông Thắng vẫn quyết định đi và đưa con trai theo cùng.
Đến khoảng trưa cùng ngày, người thân vẫn còn liên lạc được với hai cha con qua điện thoại. Nhưng chỉ ít giờ sau, cả hai số điện thoại đều không thể kết nối. Những ngày tiếp theo, gia đình tiếp tục gọi thì chuông vẫn đổ nhưng không có người nghe máy.
Sau 3 ngày không có tin tức, gia đình đã trình báo cơ quan công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Hiện người thân cũng chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi hay thông tin nào liên quan đến hai cha con.
Công an phường Quỳnh Mai đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin về ông Thắng và anh Sáng, vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại 0392.006.665 hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp xác minh.
