Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt giá cả, không để xảy ra biến động bất hợp lý trong những tháng cuối năm 2026
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2515/UBND-KT về việc thực hiện công tác điều hành giá trên địa bàn trong những tháng còn lại của năm 2026, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội.
Theo chỉ đạo của thành phố, các sở, ngành và chính quyền địa phương cần tập trung theo dõi, điều hành giá đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, đồng thời chủ động xây dựng các phương án ứng phó với những biến động của thị trường.
Đối với các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước định giá, đặc biệt là dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích, Hà Nội yêu cầu tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường nhưng phải rà soát kỹ các yếu tố chi phí đầu vào, đánh giá đầy đủ tác động đến mặt bằng giá chung trước khi xem xét điều chỉnh. Thành phố nhấn mạnh việc tránh tăng giá khi chưa có điều kiện phù hợp.
Các doanh nghiệp được yêu cầu tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động, chia sẻ khó khăn với người dân và kịp thời điều chỉnh giảm giá bán khi chi phí đầu vào giảm. Trường hợp cần thiết phải tăng giá, các đơn vị phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét thời điểm và mức điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường.
Bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm
Đối với nhóm vật liệu xây dựng như đất đắp, cát, đá, sỏi..., thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động nắm bắt tình hình cung cầu, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung phục vụ các dự án đầu tư công và công trình trọng điểm.
Các sở, ngành tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các dự án hạ tầng quan trọng.
Kiểm soát giá nhà ở, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội
Trong lĩnh vực đất đai, bất động sản và nhà ở, UBND thành phố yêu cầu nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển thị trường bất động sản phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.
Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh việc tập trung phát triển phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người thu nhập trung bình, đồng thời tăng cường kiểm soát giá nhà trên toàn địa bàn, bao gồm nhà công vụ, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại.
Tăng cường kiểm tra giá dịch vụ du lịch, thuốc và vật tư y tế
Sở Du lịch được giao thường xuyên rà soát việc kê khai, niêm yết giá tại các cơ sở lưu trú, du lịch; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mùa cao điểm hoặc biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý.
Trong khi đó, Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi sát diễn biến giá thuốc và vật tư y tế, bảo đảm việc kê khai giá theo quy định, đồng thời duy trì nguồn cung đầy đủ với mức giá hợp lý phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch.
Đối với các mặt hàng thiết yếu khác, nhất là những nhóm hàng chịu tác động trực tiếp từ giá xăng dầu, các cơ quan chức năng được yêu cầu chủ động đề xuất giải pháp ổn định nguồn cung, hạn chế tác động dây chuyền đến giá cả hàng hóa và dịch vụ trên thị trường.
Xử lý nghiêm buôn lậu, đầu cơ và thông tin sai lệch về giá cả
UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Các hoạt động kinh doanh xăng dầu sẽ được giám sát chặt chẽ nhằm ngăn ngừa tình trạng găm hàng, đầu cơ hoặc đứt gãy nguồn cung.
Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình giá cả và nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bảo đảm công khai, minh bạch.
Các hành vi phát tán thông tin sai sự thật, gây nhiễu loạn thị trường hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
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