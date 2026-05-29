Tiêm tăng kích cỡ để cải thiện chuyện phòng the, người đàn ông nhận cái kết ám ảnh

Biến chứng kinh hoàng sau tiêm tăng kích cỡ dương vật

L.A (41 tuổi, sống tại miền Bắc nước Lào) từng tìm đến một cơ sở tư nhân để thực hiện thủ thuật tăng kích cỡ dương vật bằng tiêm chất làm đầy. Tuy nhiên chỉ khoảng 3 tháng sau, vùng tiêm bắt đầu sưng tấy, có điểm trắng hoại tử, áp xe và chảy mủ kéo dài.

Theo mô tả của bệnh nhân, dương vật liên tục đau buốt, sưng nề bất thường, sốt tái diễn từng đợt. Bên trong lúc cứng, lúc mềm do mủ và dịch viêm xâm lấn sâu vào tổ chức dưới da. Dù tự mua kháng sinh và thuốc giảm viêm để uống trong thời gian dài nhưng tình trạng ngày càng nặng.

Điều khiến người đàn ông này hoảng sợ nhất không chỉ là nguy cơ mất cơ quan sinh dục mà còn là việc dần mất hoàn toàn khả năng sinh hoạt tình dục. Bệnh nhân ban đầu chỉ nghĩ làm để tự tin hơn trong chuyện phòng the, không ngờ lại gặp biến chứng nghiêm trọng.

BS Nguyễn Văn Đức đang phẫu thuật cho bệnh nhân.

Trong lúc tuyệt vọng, L.A lên mạng tìm kiếm thông tin điều trị và tình cờ xem được một video có phụ đề tiếng Lào của BS Nguyễn Văn Đức, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Do không biết tiếng Việt và cũng không thông thạo tiếng Anh, bệnh nhân phải nhờ người quen hỗ trợ liên lạc ban đầu. Những lần trao đổi sau đó, cả bác sĩ và bệnh nhân sử dụng Google Translate cùng ChatGPT để hỗ trợ giao tiếp. L.A quyết định bay sang Việt Nam để gặp trực tiếp bác sĩ điều trị.

Khi thăm khám, BS Đức phát hiện toàn bộ dương vật sưng nề nghiêm trọng, kích thước tương đương chai nước Lavie 1,5 lít, phù nề và xuất hiện nhiều điểm hoại tử màu trắng bên trong. "Khi sờ vào gần như lõm bõm do bên trong chứa đầy dịch. Phần tổ chức xơ xâm lấn sâu vào thân dương vật khiến bệnh nhân mất chức năng cương cứng, không thể quan hệ tình dục bình thường", BS Đức cho biết.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định chất được tiêm là silicon lỏng – chất không được phép sử dụng để tiêm làm đầy dương vật tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới do nguy cơ biến chứng rất lớn.

Cẩn trọng khi muốn tăng kích cỡ dương vật để cải thiện chuyện phòng the

Theo BS Đức, đây là ca bệnh đầu tiên ông gặp trong hơn 10 năm hành nghề, dù đã thực hiện hàng chục nghìn ca phẫu thuật nam khoa. Y văn thế giới hiện ghi nhận hơn 100 trường hợp tương tự.

Bệnh nhân bị hoại tử gần như toàn bộ dương vật, nhiễm trùng lan rộng và có nguy cơ nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Ca phẫu thuật đầu tiên kéo dài suốt 5 giờ trong phòng mổ bật điều hòa ở mức 16 độ C nhưng bác sĩ vẫn vã mồ hôi vì áp lực.

Trong vòng 1 tháng, bệnh nhân phải trải qua liên tiếp 3 cuộc phẫu thuật. Hiện sức khỏe đã ổn định, vết thương liền tốt. Tuy nhiên, khả năng quan hệ tình dục bình thường gần như không còn. "Sau này bệnh nhân có thể cần tạo hình dương vật bằng chính mỡ và da của mình để phục hồi một phần chức năng", BS Đức nói.

Theo bác sĩ, tâm lý tự ti về kích thước, áp lực thể hiện bản lĩnh đàn ông hay mong muốn cải thiện đời sống tình dục đang khiến không ít nam giới tìm đến các thủ thuật tăng kích cỡ thiếu an toàn.

"Nhiều người chỉ nghĩ làm để nâng cao phong độ phòng the nhưng không lường được nguy cơ mất chức năng tình dục, hoại tử hoặc thậm chí đe dọa tính mạng", BS Đức cảnh báo.

Từ trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo nam giới tuyệt đối không tiêm silicon hoặc các chất không rõ nguồn gốc vào cơ quan sinh dục. Trước khi thực hiện bất kỳ can thiệp nào liên quan đến nam khoa hay thẩm mỹ vùng kín, cần tìm hiểu kỹ cơ sở thực hiện, chất sử dụng và tính an toàn đã được cấp phép y tế.

"Đừng đánh đổi sức khỏe và khả năng sinh lý chỉ vì những lời quảng cáo tăng kích cỡ cấp tốc", chuyên gia nhấn mạnh.