9 nguyên nhân gây đau sau 'chuyện ấy' và cách giảm đau hiệu quả

Đau sau quan hệ tình dục thường chỉ được coi là bình thường trong lần đầu tiên do màng trinh bị giãn hoặc rách. Tuy nhiên, nếu cơn đau này kéo dài hoặc lặp lại thường xuyên, đó chính là tín hiệu từ cơ thể mà các chị em cần đặc biệt lưu tâm.

Việc chủ động nhận diện sớm các triệu chứng bất thường không chỉ giúp giải tỏa áp lực tâm lý mà còn ngăn ngừa hiệu quả những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe sinh sản . Đừng ngần ngại lắng nghe chính mình, bởi thấu hiểu rõ nguyên nhân là bước đi tiên quyết giúp lấy lại sự tự tin và bảo vệ trọn vẹn sự thăng hoa trong đời sống lứa đôi.

Hãy cùng tìm hiểu 9 nguyên nhân phổ biến khiến vùng kín bị đau sau khi quan hệ và cách khắc phục ngay dưới đây.

1. Thiếu chất bôi trơn khiến "cô bé" bị đau sau khi quan hệ

Có nhiều nguyên nhân phụ nữ bị đau sau quan hệ.

Đây là lý do phổ biến nhất gây đau rát âm đạo. Lượng chất bôi trơn tự nhiên ở mỗi người là khác nhau và chịu ảnh hưởng bởi tuổi tác, biện pháp tránh thai hoặc một số loại thuốc. Khi "cô bé" bị khô, ma sát quá mức sẽ tạo ra các vết rách nhỏ trên da, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng .

Cách khắc phục: Dành thêm thời gian cho màn dạo đầu để cơ thể thả lỏng hoặc sử dụng thêm các loại chất bôi trơn hỗ trợ.

2. Thiếu hưng phấn trong cuộc yêu

Tình trạng quan hệ khi chưa thực sự sẵn sàng hoặc thiếu hưng phấn dẫn đến việc âm đạo không tiết đủ dịch, gây đau rát và sưng tấy.

Cách giảm đau: Có thể bọc đá lạnh vào một miếng vải sạch, ngồi lên hoặc đặt qua một lớp quần lót trong khoảng 10 phút để giảm sưng. Tuyệt đối không chườm trực tiếp vào âm hộ. Hãy để "cô bé" nghỉ ngơi cho đến khi cảm thấy hoàn toàn dễ chịu mới tiếp tục quan hệ.

3. Tác động quá mạnh từ đối tác

Trong quá trình thâm nhập, nếu đối tác dùng lực quá mạnh có thể va chạm vào cổ tử cung gây đau tức như đau bụng kinh.

Giải pháp: Hãy tắm nước ấm hoặc chườm nóng sau quan hệ. Bạn cũng có thể dùng thuốc chống viêm không steroid (như ibuprofen) dưới sự tư vấn của chuyên gia. Nên tránh các tư thế thâm nhập quá sâu nếu bạn thường xuyên bị đau.

4. Ma sát quá lớn khi quan hệ tình dục

Dù ma sát tạo nên cảm giác nhưng ma sát quá mức mà không có sự hỗ trợ của dịch nhờn sẽ khiến vùng kín sưng nề.

Lưu ý: Nếu âm hộ bị sưng, hãy dùng gạc lạnh đặt bên ngoài quần lót từ 10 - 15 phút. Tuyệt đối không đưa đá lạnh vào bên trong âm đạo vì sẽ gây kích ứng nghiêm trọng hơn.

5. Dị ứng với latex, chất bôi trơn hoặc tinh dịch

Một số phụ nữ có cơ địa nhạy cảm với chất liệu bao cao su (Latex), các thành phần hóa học trong gel bôi trơn hoặc protein trong tinh dịch . Dấu hiệu thường là mẩn đỏ, nóng rát và sưng tấy.

Lời khuyên: Sử dụng bao cao su polyurethane thay thế nếu dị ứng Latex (nhưng cần cẩn trọng vì loại này dễ rách hơn). Nếu nghi ngờ dị ứng tinh dịch, hãy thử dùng bao cao su để kiểm chứng. Nếu triệu chứng nghiêm trọng như khó thở, nổi mề đay, cần đi khám ngay lập tức.

6. Viêm nhiễm vùng kín

Nếu cơn đau đi kèm với ngứa, rát, chảy máu, tiết dịch bất thường hoặc đau vùng chậu, rất có thể bạn đang bị nhiễm trùng (nấm men, vi khuẩn hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục ).

Phòng ngừa: Đi tiểu sau khi quan hệ để giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu. Tránh thụt rửa âm đạo vì sẽ làm mất cân bằng độ pH. Sử dụng màng chắn nha khoa hoặc bao cao su để bảo vệ bản thân.

7. Các bệnh lý phụ khoa tiềm ẩn

Đau rát thường xuyên có thể là triệu chứng của các bệnh lý như: lạc nội mạc tử cung , u xơ tử cung, hội chứng đau âm đạo mạn tính, u nang buồng trứng hoặc bệnh trĩ.

Hành động: Khám sức khỏe sinh sản định kỳ ít nhất 6 tháng/lần để phát hiện sớm và điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ.

8. Nồng độ estrogen thấp

Hormone estrogen giúp duy trì độ đàn hồi và độ dày của thành âm đạo. Phụ nữ mãn kinh , đang cho con bú hoặc mới sinh thường có lượng estrogen thấp , khiến âm đạo mỏng và khô.

Cách xử lý: Sử dụng kem dưỡng ẩm chuyên dụng cho vùng kín 2 - 3 lần/tuần. Với phụ nữ mãn kinh, bác sĩ có thể chỉ định dùng viên nén hoặc vòng âm đạo giải phóng estrogen nồng độ thấp.

9. Ảnh hưởng từ mô sẹo

Nếu bạn vừa trải qua sinh nở hoặc phẫu thuật vùng kín, các mô sẹo đang hình thành có thể gây đau khi thâm nhập.

Cách giảm đau: Sử dụng chất bôi trơn để giảm ma sát lên vùng mô nhạy cảm này. Nếu cơn đau không thuyên giảm, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về mức độ lành thương của mô sẹo.