9 nguyên nhân gây đau sau 'chuyện ấy' và cách giảm đau hiệu quả
Quan hệ tình dục vốn là một trải nghiệm thăng hoa và gắn kết. Tuy nhiên, không ít phụ nữ phải đối mặt với tình trạng đau sau 'chuyện ấy'. Điều này không chỉ gây lo lắng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đời sống lứa đôi.
Đau sau quan hệ tình dục thường chỉ được coi là bình thường trong lần đầu tiên do màng trinh bị giãn hoặc rách. Tuy nhiên, nếu cơn đau này kéo dài hoặc lặp lại thường xuyên, đó chính là tín hiệu từ cơ thể mà các chị em cần đặc biệt lưu tâm.
Việc chủ động nhận diện sớm các triệu chứng bất thường không chỉ giúp giải tỏa áp lực tâm lý mà còn ngăn ngừa hiệu quả những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe sinh sản . Đừng ngần ngại lắng nghe chính mình, bởi thấu hiểu rõ nguyên nhân là bước đi tiên quyết giúp lấy lại sự tự tin và bảo vệ trọn vẹn sự thăng hoa trong đời sống lứa đôi.
Hãy cùng tìm hiểu 9 nguyên nhân phổ biến khiến vùng kín bị đau sau khi quan hệ và cách khắc phục ngay dưới đây.
1. Thiếu chất bôi trơn khiến "cô bé" bị đau sau khi quan hệ
Đây là lý do phổ biến nhất gây đau rát âm đạo. Lượng chất bôi trơn tự nhiên ở mỗi người là khác nhau và chịu ảnh hưởng bởi tuổi tác, biện pháp tránh thai hoặc một số loại thuốc. Khi "cô bé" bị khô, ma sát quá mức sẽ tạo ra các vết rách nhỏ trên da, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng .
Cách khắc phục: Dành thêm thời gian cho màn dạo đầu để cơ thể thả lỏng hoặc sử dụng thêm các loại chất bôi trơn hỗ trợ.
2. Thiếu hưng phấn trong cuộc yêu
Tình trạng quan hệ khi chưa thực sự sẵn sàng hoặc thiếu hưng phấn dẫn đến việc âm đạo không tiết đủ dịch, gây đau rát và sưng tấy.
Cách giảm đau: Có thể bọc đá lạnh vào một miếng vải sạch, ngồi lên hoặc đặt qua một lớp quần lót trong khoảng 10 phút để giảm sưng. Tuyệt đối không chườm trực tiếp vào âm hộ. Hãy để "cô bé" nghỉ ngơi cho đến khi cảm thấy hoàn toàn dễ chịu mới tiếp tục quan hệ.
3. Tác động quá mạnh từ đối tác
Trong quá trình thâm nhập, nếu đối tác dùng lực quá mạnh có thể va chạm vào cổ tử cung gây đau tức như đau bụng kinh.
Giải pháp: Hãy tắm nước ấm hoặc chườm nóng sau quan hệ. Bạn cũng có thể dùng thuốc chống viêm không steroid (như ibuprofen) dưới sự tư vấn của chuyên gia. Nên tránh các tư thế thâm nhập quá sâu nếu bạn thường xuyên bị đau.
4. Ma sát quá lớn khi quan hệ tình dục
Dù ma sát tạo nên cảm giác nhưng ma sát quá mức mà không có sự hỗ trợ của dịch nhờn sẽ khiến vùng kín sưng nề.
Lưu ý: Nếu âm hộ bị sưng, hãy dùng gạc lạnh đặt bên ngoài quần lót từ 10 - 15 phút. Tuyệt đối không đưa đá lạnh vào bên trong âm đạo vì sẽ gây kích ứng nghiêm trọng hơn.
5. Dị ứng với latex, chất bôi trơn hoặc tinh dịch
Một số phụ nữ có cơ địa nhạy cảm với chất liệu bao cao su (Latex), các thành phần hóa học trong gel bôi trơn hoặc protein trong tinh dịch . Dấu hiệu thường là mẩn đỏ, nóng rát và sưng tấy.
Lời khuyên: Sử dụng bao cao su polyurethane thay thế nếu dị ứng Latex (nhưng cần cẩn trọng vì loại này dễ rách hơn). Nếu nghi ngờ dị ứng tinh dịch, hãy thử dùng bao cao su để kiểm chứng. Nếu triệu chứng nghiêm trọng như khó thở, nổi mề đay, cần đi khám ngay lập tức.
6. Viêm nhiễm vùng kín
Nếu cơn đau đi kèm với ngứa, rát, chảy máu, tiết dịch bất thường hoặc đau vùng chậu, rất có thể bạn đang bị nhiễm trùng (nấm men, vi khuẩn hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục ).
Phòng ngừa: Đi tiểu sau khi quan hệ để giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu. Tránh thụt rửa âm đạo vì sẽ làm mất cân bằng độ pH. Sử dụng màng chắn nha khoa hoặc bao cao su để bảo vệ bản thân.
7. Các bệnh lý phụ khoa tiềm ẩn
Đau rát thường xuyên có thể là triệu chứng của các bệnh lý như: lạc nội mạc tử cung , u xơ tử cung, hội chứng đau âm đạo mạn tính, u nang buồng trứng hoặc bệnh trĩ.
Hành động: Khám sức khỏe sinh sản định kỳ ít nhất 6 tháng/lần để phát hiện sớm và điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ.
8. Nồng độ estrogen thấp
Hormone estrogen giúp duy trì độ đàn hồi và độ dày của thành âm đạo. Phụ nữ mãn kinh , đang cho con bú hoặc mới sinh thường có lượng estrogen thấp , khiến âm đạo mỏng và khô.
Cách xử lý: Sử dụng kem dưỡng ẩm chuyên dụng cho vùng kín 2 - 3 lần/tuần. Với phụ nữ mãn kinh, bác sĩ có thể chỉ định dùng viên nén hoặc vòng âm đạo giải phóng estrogen nồng độ thấp.
9. Ảnh hưởng từ mô sẹo
Nếu bạn vừa trải qua sinh nở hoặc phẫu thuật vùng kín, các mô sẹo đang hình thành có thể gây đau khi thâm nhập.
Cách giảm đau: Sử dụng chất bôi trơn để giảm ma sát lên vùng mô nhạy cảm này. Nếu cơn đau không thuyên giảm, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về mức độ lành thương của mô sẹo.
Khi nào bạn cần gặp bác sĩ?
Tình dục phải là một trải nghiệm thú vị. Đừng ngần ngại chia sẻ với đối tác và tìm kiếm sự tư vấn y khoa nếu:
- Cơn đau dữ dội hoặc kéo dài nhiều ngày.
- Xuất hiện chảy máu bất thường.
- Vùng kín có mùi hôi hoặc tiết dịch lạ.
Hai năm ngủ riêng, chồng chỉ gần gũi khi sayPhòng the - 15 giờ trước
GĐXH - Có những cuộc hôn nhân nhìn từ bên ngoài vẫn rất bình thường: vẫn ăn cơm chung, vẫn hỏi han nhau chuyện công việc, vẫn cùng về thăm nội ngoại. Nhưng bên trong, hai người đã sống như những người xa lạ từ rất lâu.
Tiêm tăng kích cỡ để cải thiện chuyện phòng the, người đàn ông nhận cái kết ám ảnhPhòng the - 17 giờ trước
GĐXH - Sau khi tiêm chất lạ để tăng kích thước dương vật với mong muốn cải thiện chuyện phòng the, người đàn ông 41 tuổi ở Lào rơi vào biến chứng nghiêm trọng, dương vật hoại tử, nhiễm trùng lan rộng và gần như mất hoàn toàn chức năng sinh lý.
Cảnh báo hành vi tình dục tưởng vô hại này có thể gây đột quỵ, liệt ngườiPhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Một nghiên cứu mới công bố trên Archives of Sexual Behavior đang khiến nhiều chuyên gia y tế lo ngại khi cho thấy hành vi siết cổ trong lúc quan hệ tình dục ngày càng phổ biến ở người trẻ. Thôn tin trên Ngôi sao.
Nỗi buồn của người vợ phát hiện chồng 4 tháng không gần gũi vợ nhưng vẫn thích ngắm gái đẹpPhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều phụ nữ từng nói rằng, điều khiến họ tổn thương nhất trong hôn nhân không phải chồng nghèo đi, ít nói hơn hay áp lực công việc tăng lên, mà là cảm giác mình không còn được chồng khao khát.
Ăn đậu nành giúp cải thiện khả năng tình dục ở phụ nữ mãn kinhPhòng the - 3 ngày trước
Khô âm đạo, suy giảm ham muốn tình dục là những triệu chứng phổ biến khi buồng trứng sản xuất ít estrogen và progesterone hơn. Nghiên cứu mới cho thấy, một hợp chất thực vật có thể giúp giảm bớt tác động này ở phụ nữ mãn kinh.
4 nhóm thực phẩm có lợi cho sức khỏe tinh trùngPhòng the - 5 ngày trước
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, trong đó lối sống và dinh dưỡng có ảnh hưởng quan trọng. Vậy những thực phẩm nào có lợi cho sức khỏe tinh trùng?
Rối loạn sinh lý sau sinh con: Nhiều đàn ông rơi vào cảm giác "bị vợ bỏ rơi" mà không dám nói raPhòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Sau khi sinh con, không ít cặp vợ chồng dần rơi vào tình trạng xa cách trong đời sống tình cảm và chăn gối. Người vợ bận rộn chăm con, mệt mỏi vì áp lực sau sinh, trong khi người chồng lại âm thầm chịu đựng cảm giác bị bỏ quên.
Số lượng tinh trùng của nam giới bao nhiêu là ít?Phòng the - 5 ngày trước
Nhiều nam giới chỉ phát hiện số lượng tinh trùng ít khi khó thụ thai tự nhiên. Tình trạng thiểu tinh trùng này rất phổ biến nhưng có thể điều trị hiệu quả nếu được chẩn đoán, can thiệp kịp thời.
Quan hệ tình dục khi mang thai có nguy hiểm không?Phòng the - 6 ngày trước
‘Chuyện ấy’ khi mang thai luôn là vấn đề khiến nhiều cặp vợ chồng băn khoăn, e dè vì lo sợ những rủi ro ảnh hưởng đến thai nhi. Liệu quan hệ tình dục có nguy hiểm trong suốt quá trình bầu bí?
5 nguyên nhân phổ biến gây rối loạn cương dương ở nam giớiPhòng the - 1 tuần trước
Rối loạn cương dương hay còn gọi là chứng bất lực ở nam giới không chỉ ảnh hưởng đến bản lĩnh phái mạnh mà còn là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý.
4 “vùng tuyệt đỉnh” của đàn ông khi gần gũiPhòng the
GĐXH - Nhiều người cho rằng nam giới chỉ bị hấp dẫn bởi những kích thích trực tiếp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý và sức khỏe tình dục, cơ thể đàn ông cũng tồn tại rất nhiều “điểm nhạy cảm” có khả năng khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ nếu được chạm đúng cách.