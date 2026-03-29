Phát hiện "quỹ đen" của chồng và bí mật anh cất giữ suốt 10 năm

Suốt 10 năm chung sống, tôi luôn tự hào mình có một tổ ấm kiểu mẫu. Chồng tôi – một người đàn ông điềm đạm, làm bao nhiêu tiền đều đưa vợ giữ, chẳng bao giờ tụ tập nhậu nhẹt hay có những mối quan hệ ngoài luồng.

Tôi tin anh tuyệt đối, cho đến khi chiếc điện thoại của anh báo tin nhắn biến động số dư từ một tài khoản ngân hàng lạ mà tôi chưa từng biết tới.

Tôi mở điện thoại chồng thì phát hiện anh gửi cho ai đó 20 triệu đồng, kèm lời nhắn "gửi 2 bác thuốc thang". Những nghi ngờ kinh khủng nhất bắt đầu bủa vây lấy tâm trí tôi.

Tôi bắt đầu cuộc điều tra thầm lặng, từ những lịch sử giao dịch cũ đến những chuyến đi công tác đột xuất của anh ở một vùng quê xa.

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Nhưng sự thật không phải là một "tiểu tam" trẻ đẹp hay một đứa con riêng nào cả. Sau khi âm thầm lần theo địa chỉ người nhận, tôi đứng lặng người trước một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ.

Ở đó, chồng tôi đang lúi húi sửa lại mái hiên cho hai ông bà già tóc đã bạc phơ. Trên bàn thờ trong nhà là di ảnh của người yêu cũ của anh, người đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông đúng 9 năm trước.

Hôm đó khi về nhà, trước sự chất vấn của tôi, anh quỵ xuống, gương mặt tràn đầy vẻ tội lỗi. Anh thú nhận, ngày ấy người yêu cũ qua đời sau một cuộc tranh cãi gay gắt với anh.

Cô ấy lao ra đường trong trạng thái hoảng loạn và gặp nạn. Anh luôn tự dằn vặt rằng chính sự nóng nảy của mình là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết ấy.

Suốt một thập kỷ qua, anh bí mật lập một tài khoản riêng, chắt bóp từng đồng thù lao làm thêm để chu cấp cho cha mẹ cô ấy, những người đã mất đi chỗ dựa duy nhất.

Lòng tôi rối bời với những cảm xúc lẫn lộn. Tôi không giận vì anh làm việc thiện, nhưng tôi đau vì anh đã chọn cách giấu giếm tôi suốt bằng ấy năm.

Mười năm chung gối, vậy mà anh lại mang một gánh nặng tâm lý lớn đến thế một mình, coi tôi như người ngoài trong góc khuất sâu thẳm nhất của tâm hồn anh.