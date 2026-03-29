Phát hiện "quỹ đen" của chồng và bí mật anh cất giữ suốt 10 năm

Chủ nhật, 06:59 29/03/2026 | Chuyện vợ chồng

Chồng tôi bí mật lập một khoản quỹ đen, âm thầm chuyển cho 2 người lạ lớn tuổi hàng tháng, không phải bố mẹ chồng hay họ hàng thân thiết nhà chồng mà là người tôi không ngờ tới.

Suốt 10 năm chung sống, tôi luôn tự hào mình có một tổ ấm kiểu mẫu. Chồng tôi – một người đàn ông điềm đạm, làm bao nhiêu tiền đều đưa vợ giữ, chẳng bao giờ tụ tập nhậu nhẹt hay có những mối quan hệ ngoài luồng. 

Tôi tin anh tuyệt đối, cho đến khi chiếc điện thoại của anh báo tin nhắn biến động số dư từ một tài khoản ngân hàng lạ mà tôi chưa từng biết tới.

Tôi mở điện thoại chồng thì phát hiện anh gửi cho ai đó 20 triệu đồng, kèm lời nhắn "gửi 2 bác thuốc thang". Những nghi ngờ kinh khủng nhất bắt đầu bủa vây lấy tâm trí tôi. 

Tôi bắt đầu cuộc điều tra thầm lặng, từ những lịch sử giao dịch cũ đến những chuyến đi công tác đột xuất của anh ở một vùng quê xa.

Nhưng sự thật không phải là một "tiểu tam" trẻ đẹp hay một đứa con riêng nào cả. Sau khi âm thầm lần theo địa chỉ người nhận, tôi đứng lặng người trước một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ. 

Ở đó, chồng tôi đang lúi húi sửa lại mái hiên cho hai ông bà già tóc đã bạc phơ. Trên bàn thờ trong nhà là di ảnh của người yêu cũ của anh, người đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông đúng 9 năm trước.

Hôm đó khi về nhà, trước sự chất vấn của tôi, anh quỵ xuống, gương mặt tràn đầy vẻ tội lỗi. Anh thú nhận, ngày ấy người yêu cũ qua đời sau một cuộc tranh cãi gay gắt với anh. 

Cô ấy lao ra đường trong trạng thái hoảng loạn và gặp nạn. Anh luôn tự dằn vặt rằng chính sự nóng nảy của mình là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết ấy. 

Suốt một thập kỷ qua, anh bí mật lập một tài khoản riêng, chắt bóp từng đồng thù lao làm thêm để chu cấp cho cha mẹ cô ấy, những người đã mất đi chỗ dựa duy nhất.

Lòng tôi rối bời với những cảm xúc lẫn lộn. Tôi không giận vì anh làm việc thiện, nhưng tôi đau vì anh đã chọn cách giấu giếm tôi suốt bằng ấy năm. 

Mười năm chung gối, vậy mà anh lại mang một gánh nặng tâm lý lớn đến thế một mình, coi tôi như người ngoài trong góc khuất sâu thẳm nhất của tâm hồn anh.

Bị chồng phát hiện 300 triệu 'quỹ đen', tôi bình tĩnh xử lý khiến anh ấy phải gật đầu đồng ýBị chồng phát hiện 300 triệu "quỹ đen", tôi bình tĩnh xử lý khiến anh ấy phải gật đầu đồng ý

Những người phát hiện vợ hoặc chồng giấu tài khoản riêng thường cảm thấy bị phản bội.

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
Sau ly hôn, phụ nữ không chỉ đối diện tổn thương mà còn cần một "bờ vai" để đứng vững. Nhưng điều họ cần nhất lại không phải là một người đàn ông.

Ngoại tình không chỉ nằm ở hành động mà còn có thể bắt đầu từ suy nghĩ. Khi phát hiện vợ "ngoại tình trong tư tưởng", nhiều người đàn ông có những phản ứng bất ngờ, từ sốc, ghen tuông đến kiểm soát – điều có thể âm thầm phá vỡ hôn nhân.

Phụ nữ ngoại tình thường dễ bị phát hiện hơn đàn ông. Nguyên nhân không phải do giấu kém mà đến từ những thay đổi cảm xúc và hành vi khó che giấu.

Từ những điều rất đời thường như quan tâm, lắng nghe hay giữ thái độ tích cực, nhiều nàng dâu đã vô tình tạo được thiện cảm lớn trong mắt mẹ chồng mà không cần cố gắng quá nhiều.

Việc nhà tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu không được chia sẻ hợp lý, rất dễ tạo áp lực vô hình. Ngược lại, khi mọi người cùng nhau san sẻ, gia đình sẽ trở nên hài hòa hơn.

Vợ chồng tôi hoàn toàn độc lập với nhau về tài chính sau khi kết hôn, tiền ai nấy tiêu, việc nhà ai người ấy chi tiền. Nhiều người thấy lạ, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm, thoải mái.

Không phải lời nói, chính những hành động rất nhỏ trong cuộc sống mới cho thấy một người đàn ông có thực sự yêu vợ hay không. Chỉ cần để ý kỹ, bạn sẽ nhận ra những dấu hiệu này rất rõ ràng.

Nhiều ông chồng thường thắc mắc: "Sao dạo này vợ mình lạnh nhạt, chẳng bao giờ chủ động quan tâm hay gần gũi như xưa?".

Không phải nói nhiều mới là thông minh, đôi khi sự im lặng đúng lúc lại thể hiện rõ nhất bản lĩnh và giá trị của một người phụ nữ. Có những điều nếu nói ra không đúng thời điểm có thể làm giảm ấn tượng và ảnh hưởng đến các mối quan hệ.

Một người chồng đã rơi vào tình huống trớ trêu khi cố gắng bắt quả tang vợ ngoại tình, nhưng cuối cùng chính mình lại là người phải lãnh hậu quả.

Một người chồng đã rơi vào tình huống trớ trêu khi cố gắng bắt quả tang vợ ngoại tình, nhưng cuối cùng chính mình lại là người phải lãnh hậu quả.

