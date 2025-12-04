Mới nhất
Thông tin mới nhất về máy bay MH370 mất tích: Những hy vọng khi chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn được nối lại

Thứ năm, 14:18 04/12/2025 | Tiêu điểm
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích bí ẩn 11 năm trước lại được tiếp tục từ ngày 30/12, với thời gian thực hiện 55 ngày không liên tục.

Thông tin mới nhất về máy bay MH370 mất tích và hy vọng tìm kiếm trở lại - Ảnh 1.Xuất hiện thông tin mới về vị trí rơi của máy bay MH370 mất tích bí ẩn hơn 10 năm?

GĐXH - Một hy vọng mới đang được kỳ vọng giúp tìm thấy máy bay MH370 mất tích cách đây hơn một thập kỷ.

Malaysia mở lại cuộc tìm kiếm máy bay MH370


Thông tin mới nhất về máy bay MH370 mất tích và hy vọng tìm kiếm trở lại - Ảnh 2.

Chuyến bay MH370 mất tích khi đang trên đường bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8/3/2014 - Ảnh: CNN


Ngày 4/12, Malaysia thông báo, công ty khảo sát biển Ocean Infinity sẽ bắt đầu tìm kiếm MH370 từ ngày 30/12, với thời gian thực hiện 55 ngày không liên tục.

Đợt tìm kiếm MH370 mới nhất là bước tiếp theo của kế hoạch do Malaysia công bố tháng 11 năm ngoái. Theo kế hoạch này, Ocean Infinity khảo sát khoảng 15.540km2 ở Ấn Độ Dương.

Tháng 3 năm nay, công ty điều tàu Armada 78 06 dài 78m tới khu vực cách bờ biển Perth, Australia khoảng 1.600km, quét lại vùng biển từng được tìm kiếm nhưng vẫn còn trống dữ liệu. Sau đó, tàu mở rộng khảo sát sang khu vực mới do 2 nhà điều tra độc lập người Pháp xác định có khả năng là nơi MH370 rơi xuống.

Tổng cộng, tàu Armada 78 06 đã tìm kiếm khoảng 5.180km2, tương đương 1/3 khu vực dự kiến trước khi Ocean Infinity thông báo tạm dừng tìm kiếm ngày 3/4 do thời tiết không phù hợp.

Hiện là mùa hè ở nam bán cầu, thời tiết thuận lợi cho việc tìm kiếm nốt ở những khu vực còn lại. Tàu nhiều khả năng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm MH370 lần này là Armada 86 05, con tàu hiện đại hạ thủy đầu năm nay.

Kịch bản tìm kiếm máy bay MH370 lần thứ 3

Thông tin mới nhất về máy bay MH370 mất tích và hy vọng tìm kiếm trở lại - Ảnh 3.

MH370 vẫn là bí ẩn của lịch sử hàng không thế giới dù từng tìm được một vài bộ phận rơi trên biển được cho là của chiếc máy bay này


Tàu tìm kiếm MH370 trong lần tìm kiếm thứ 3 này đang khảo sát tàu đắm ở eo biển San Bernardino giữa đảo Samar và Luzon, Philippines. Sau khi hoàn thành, tàu sẽ di chuyển khoảng 2.400km tới Singapore để tiếp nhiên liệu, lấy đồ tiếp tế và đổi người, rồi tiếp tục di chuyển 4.350km xuống vùng tìm kiếm MH370, nơi có độ sâu gần 5km.

Tại khu vực tìm kiếm, tàu Armada 86 05 sẽ triển khai 3 thiết bị lặn tự động Hugin AUV, những robot ngầm màu cam giống ngư lôi, có thể hoạt động ở độ sâu gần 6,4km liên tục 3 ngày trước khi đưa lên sạc lại. Mỗi AUV có thể quét khoảng 110 km2/ngày bằng sonar quét ở bên cạnh, tạo ra hình ảnh gần giống ảnh chụp.

Với tốc độ đó, 3 AUV có thể tìm kiếm trong khu vực hơn 10.300km2 trong khoảng 1 tháng. Tuy nhiên, Ocean Infinity đang cùng lúc triển khai nhiều dự án khảo sát biển toàn cầu, nên tàu có thể được điều đi nơi khác trước khi tìm kiếm xong toàn bộ khu vực.

Hy vọng nào trong cuộc tìm kiếm mới chuyến bay MH370 mất tích

Các hoạt động tìm kiếm bắt đầu ở Biển Đông giữa Malaysia và Việt Nam, sau đó mở rộng ra biển Andaman và phía nam Ấn Độ Dương. Úc, Malaysia và Trung Quốc đã phối hợp thực hiện cuộc tìm kiếm dưới nước lớn nhất trong lịch sử, bao phủ khoảng 120.000 km vuông đáy biển ngoài khơi phía tây Úc. Máy bay, tàu được trang bị sonar và tàu ngầm robot đã lùng sục khắp đại dương để tìm dấu vết của chiếc máy bay.

Các tín hiệu được cho là từ hộp đen máy bay hóa ra lại đến từ các nguồn khác, và không tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ nào. Mảnh vỡ đầu tiên được xác nhận là một cánh tà được phát hiện trên đảo Réunion vào tháng 7.2015, với các mảnh vỡ bổ sung sau đó được tìm thấy dọc theo bờ biển phía đông châu Phi. Cuộc tìm kiếm đã bị đình chỉ vào tháng 1 năm 2017.

Năm 2018, công ty robot hàng hải Ocean Infinity của Mỹ đã tiếp tục cuộc tìm kiếm theo thỏa thuận "không tìm thấy, không lấy phí", tập trung vào các khu vực được xác định thông qua nghiên cứu trôi dạt mảnh vỡ, nhưng đã kết thúc mà không thành công.

Một lý do khiến một cuộc tìm kiếm mở rộng như vậy không đưa ra manh mối là vì không ai biết chính xác nơi cần tìm. Ấn Độ Dương là vùng biển lớn thứ ba thế giới và cuộc tìm kiếm được tiến hành ở một khu vực khó khăn, nơi những người tìm kiếm gặp phải thời tiết xấu và độ sâu trung bình khoảng 4 km.

Máy bay không thường xuyên biến mất ở vùng biển sâu, nhưng khi chúng xảy ra, việc xác định vị trí các xác máy bay có thể rất khó khăn. Theo Mạng lưới An toàn Hàng không, trong 50 năm qua, hàng chục máy bay đã biến mất.

Máy bay MH370 cất cánh từ Kuala Lumpur trong chuyến bay đêm tới Bắc Kinh ngày 8/3/2014, chở 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn. Tuy nhiên, chiếc Boeing 777 đột ngột biến mất khỏi hệ thống liên lạc khoảng 40 phút sau khi cất cánh.

Những tín hiệu vệ tinh bí ẩn sau đó cho thấy máy bay đã đi đến một khu vực hẻo lánh thuộc nam Ấn Độ Dương trước khi lao xuống biển. Đến nay, chỉ vài mảnh vỡ MH370 được tìm thấy trôi dạt vào bờ.

Một trong những bí ẩn lớn nhất của vụ MH370 là vì sao xác máy bay vẫn chưa được tìm thấy. Dựa trên những dữ liệu có được, các nhà khoa học Australia từng tính toán bản đồ xác suất, cho rằng trong 119.140km2 có 97% khả năng là nơi tìm ra xác máy bay MH370. Tuy nhiên, khu vực này không mang lại kết quả, tương tự như 111.370km2 mà Ocean Infinity đã khảo sát thêm trong cuộc tìm kiếm thứ 2.

Điều này cho thấy rất có thể đã xảy ra điều gì đó khác thường. Tín hiệu gửi tới vệ tinh Inmarsat ngay sau khi máy bay cạn nhiên liệu cho thấy MH370 rơi gần như thẳng đứng.

Việc không tìm thấy xác trong vùng lân cận khiến các chuyên gia đặt giả thuyết rằng ai đó trong buồng lái, nhiều khả năng là cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah, đã chủ động kéo máy bay thoát khỏi cú lao thẳng và cho máy bay lượn thêm, vượt ra ngoài khu vực tìm kiếm.

Dựa trên kích thước nhỏ của các mảnh vỡ nội thất máy bay MH370 trôi dạt vào bờ phía tây Ấn Độ Dương, MH370 được cho là rơi mạnh xuống biển.

