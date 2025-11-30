Cuộc sống hiện tại sau khi ra tù của tiểu thư 'Anna lừa đảo' gây bất ngờ

Tiểu thư "Anna lừa đảo" là ai?

Anna thời điểm hầu tòa vào năm 2019. (Ảnh: Chụp màn hình)

Anna Delvey (tên khai sinh Anna Sorokin, SN 1991) chào đời tại thị trấn Domodedovo, nằm ở vùng ven Moscow, Nga. Tuy nhiên, tuổi thơ của cô gắn bó chủ yếu với nước Đức.

Anna cùng anh trai trưởng thành trong gia đình có điều kiện kinh tế ổn định. Cha cô từng hành nghề lái xe tải, còn mẹ kinh doanh cửa hàng tiện lợi quy mô nhỏ.

Năm 19 tuổi, Anna rời Đức để theo học ngành Thiết kế thời trang tại Paris (Pháp) và bắt đầu sử dụng cái tên Anna Delvey. Mùa hè năm 2013, cô tham dự Tuần lễ thời trang New York với vai trò đại diện cho tạp chí Purple - nơi cô đang cộng tác - trước khi quyết định định cư tại thành phố này.

Trước khi phải hầu tòa, Anna đã trà trộn và qua mặt giới thượng lưu của New York trong một thời gian dài.

Ít ai biết rằng, Anna từng khiến dư luận chú ý khi chiếm đoạt hàng trăm nghìn USD từ cá nhân, tổ chức tài chính và doanh nghiệp nhằm phục vụ cuộc sống xa hoa trong những năm 2010.

Khi sinh sống tại New York (Mỹ), Anna đã tự dựng lên vỏ bọc là người thừa kế giàu có đến từ Đức nhằm thâm nhập giới thượng lưu thành phố. Với danh tính giả, cô dễ dàng tiếp cận những cộng đồng có ảnh hưởng và thực hiện loạt hành vi lừa đảo tinh vi.

Anna thường xuyên sử dụng thẻ tín dụng không hợp lệ hoặc cung cấp sao kê ngân hàng giả mạo để củng cố hình ảnh giàu sang. Cô còn lập ra quỹ Anna Delvey - một câu lạc bộ tư nhân kiêm quỹ nghệ thuật - nhằm thu hút các nhà đầu tư tiềm năng.

Anna thường xuyên lưu trú tại các khách sạn cao cấp nhưng không thanh toán chi phí, dẫn đến việc bị trục xuất khỏi nhiều địa điểm. Đến tháng 10/2017, cô bị bắt giữ tại một trung tâm điều trị cai nghiện ở Los Angeles, Mỹ.

Theo hồ sơ truy tố, tổng số tiền Anna chiếm đoạt từ ngân hàng, khách sạn và một số cá nhân tại New York để phục vụ lối sống xa hoa cùng dự án kinh doanh riêng lên tới khoảng 275.000 USD (hơn 7,1 tỷ đồng).

Ngày 25/4/2019, cô bị Tòa án Tối cao bang New York tuyên án với 8 tội danh bao gồm âm mưu lừa đảo, trộm cắp tài sản cấp độ 2 và 3, trộm cắp dịch vụ.

Một tháng sau, Anna bị kết án 4-12 năm tù, bị phạt 24.000 USD (khoảng 624 triệu đồng) và buộc phải bồi thường gần 199.000 USD (hơn 5,1 tỷ đồng).

Sau khi bị kết án, Anna được đưa đến Cơ sở Cải huấn Bedford Hills trước khi chuyển tới trại giam Albion tại New York. Đến tháng 2/2021, cô ra tù sớm và nhanh chóng quay lại mạng xã hội Instagram - nơi từng giúp cô xây dựng hình ảnh người thừa kế xa hoa.

Chỉ một tháng sau, Anna bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ do vi phạm quy định lưu trú, cụ thể là ở lại quá hạn thị thực.

Ngày 5/10/2022, cô được trả tự do khỏi cơ sở ICE tại New York. Theo Bloomberg, để được thả, Anna phải nộp tiền bảo lãnh 10.000 USD (khoảng 260 triệu đồng) và bị cấm sử dụng mạng xã hội.

Cuộc sống sau khi ra tù tiếp tục gây choáng váng

Anna ra phố với thiết bị theo dõi đeo ở chân như một món "phụ kiện" thời trang. Ảnh: PAGE SIX





Theo các cập nhật mới nhất vào năm 2024, phạm vi đi lại của cô đã được nới lỏng, cho phép cô di chuyển rộng hơn trong phạm vi thành phố New York trong khi vẫn đang tích cực đấu tranh chống lại lệnh trục xuất về Đức.

Điều đáng kinh ngạc là Anna đã biến tình trạng quản thúc thành một bối cảnh cho các dự án mới. Cô không chỉ bán các tác phẩm nghệ thuật của mình với mức giá đáng kể nhằm tận dụng chúng để trang trải chi phí sinh hoạt và thuê căn hộ đắt đỏ mà còn nhanh chóng tấn công vào lĩnh vực giải trí. Cô cho ra mắt podcast "The Anna Delvey Show", nơi cô phỏng vấn những người nổi tiếng ngay tại nhà mình. Thậm chí, cô còn bắt đầu quay một loạt chương trình thực tế mang tên "Delvey's Dinner Club" với ý tưởng tổ chức các bữa tiệc tối riêng tư.

Anna hiện cũng hoạt động tích cực trên MXH, với tài khoản Instagram có hơn 1,1 triệu người theo dõi (tính đến tháng 10/2025). Cô thường xuyên khoe các bức hình thời trang mình chụp cho tạp chí.

Cô thậm chí còn tham gia show nổi tiếng Dancing With the Stars





Đỉnh điểm của sự tái tạo hình ảnh này là khi Anna tham gia chương trình "Dancing With the Stars" vào tháng 9 năm 2024. Hình ảnh cô bước lên sân khấu với chiếc vòng chân điện tử lấp lánh đã trở thành một biểu tượng cho nỗ lực chuyển mình từ kẻ lừa đảo thành người nổi tiếng.

Mặc dù bị loại sớm, sự xuất hiện này đã khẳng định một điều: Anna Sorokin đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát câu chuyện của chính mình, biến quá khứ tai tiếng thành một thương hiệu có thể kiếm tiền, tiếp tục thách thức những quan niệm truyền thống về thành công và sự trừng phạt.