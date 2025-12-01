Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Con trâu màu đen giá 70 tỷ, anh nông dân vẫn "chưa ưng bán"

Thứ hai, 12:00 01/12/2025 | Tiêu điểm
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Anh nông dân coi con trâu này như "báu vật" trong nhà. Chú trâu này đã được anh nuôi gần 10 năm, trọng lượng lên đến 1,5 tấn.

Tại Ấn Độ thường có những cuộc giao dịch trâu tiền tỷ. Nơi tập trung những chú trâu khủng. Điển hình, anh nông dân Arvind Jangid, ở Ấn Độ đang sở hữu trong tay một "báu vật" đó là chú trâu khổng lồ Bheem. Chú trâu này đã được anh nuôi gần 10 năm, trọng lượng lên đến 1,5 tấn.

Đáng chú ý khi con trâu nặng 1,3 tấn, anh đã đưa nó đến tham gia một hội chợ, có người hỏi mua nhưng anh vẫn không chịu bán. Bây giờ, nó đã nặng 1,5 tấn, giá cũng tăng lên. Nhiều người muốn sở hữu con trâu, song anh từ chối bán dù giá đưa ra có cao đến đâu.

Con trâu màu đen giá 70 tỷ, anh nông dân vẫn &quot;chưa ưng bán&quot;- Ảnh 1.

Con trâu đã tham dự nhiều sự kiện và nhận được các giải thưởng.

Vào năm 2022, một người tới nhà anh Arvind Jangid rồi trả giá 240 triệu rupee (gần 70 tỷ đồng) để mua lại. Số tiền lớn nhưng anh lại từ chối. Từ trước đến nay, anh Arvind Jangid chưa bao giờ có ý định bán con trâu. Anh muốn đưa nó đến nhiều sự kiện để nâng cao nhận thức của mọi người trong bảo tồn giống trâu Murrah chuyên nuôi lấy sữa. Bheem là con trâu thuộc giống này.

Để chăm sóc con trâu khủng này chủ nhân cũng khá tốn kém. Anh Arvind Jangid chịu chi tiền để cho nó uống 25 lít sữa và ăn 1kg bơ, 1kg hạt điều và hạnh nhân mỗi ngày.

Trong các lần tham dự hội chợ khắp nơi, con trâu Bheem đã nhận nhiều giải thưởng. Nó thực sự là niềm tự hào của anh Arvind và gia đình.

Tổng chi phí nuôi con trâu này một tháng lên đến hàng vạn Rupee. Với vóc dáng của con trâu này, nhiều người đã mua lại tinh trùng của nó từ anh Arvind để nhân giống. Các con nghé sinh ra từ tinh trùng này nặng nhất lên đến 50kg và có thể tạo ra 20-30 lít sữa khi lớn lên.

Mới đây, cũng tại Ấn Độ một chú trâu trị giá 8 crore Rupee (23,7 tỷ đồng) đã trở thành tâm điểm chú ý tại Hội chợ Nông dân Toàn Ấn Độ kéo dài 3 ngày được tổ chức tại Đại học IIMT ở Meerut. Sự kiện thu hút nông dân và những người đam mê chăn nuôi từ khắp cả nước. Hội chợ kết thúc tốt đẹp với chiến thắng chung cuộc thuộc về chú trâu vĩ đại mang tên Vidhayak.

Con trâu đen tuyền khổng lồ mang tên Vidhayak thuộc về người nông dân Narendra Singh đến từ Haryana, người đã đạt giải thưởng Padma Shri và là một nhân vật nổi bật trong lĩnh vực chăn nuôi trong nhiều năm. Singh cho biết Vidhayak xứng đáng với cái tên đầy uy lực của nó, với vóc dáng cường tráng, ngoại hình ấn tượng và năng suất vượt trội. Nó thuộc giống trâu Murrah.

Con trâu màu đen giá 70 tỷ, anh nông dân vẫn &quot;chưa ưng bán&quot;- Ảnh 2.

Cận cảnh con trâu khổng lồ có giá 23,7 tỷ đồng.

Con trâu này nổi bật với thân hình cao lớn, bộ lông đen bóng và vóc dáng vạm vỡ của con trâu khiến du khách vô cùng kinh ngạc. Đám đông chen chúc tại địa điểm này để được tận mắt chiêm ngưỡng con vật quý giá, được cho là kiếm được khoảng 60 lakh rupee (1,7 tỷ đồng) mỗi năm nhờ việc bán tinh dịch chất lượng cao.

Nông dân từ Haryana, Punjab, Delhi, Uttarakhand, Rajasthan và Madhya Pradesh đã tham gia hội chợ, mang đến những gia súc tốt nhất của họ. Tuy nhiên, Vidhayak đã vượt trội hơn tất cả, thu hút du khách từ những vùng xa xôi và thống trị mọi cuộc thi mà nó tham gia.

Nhiều người có mặt tại hội chợ thắc mắc sao những con trâu được định giá cao như vậy? Các chuyên gia giải thích rằng giá trị của những con trâu này phụ thuộc vào chất lượng và nhu cầu về tinh dịch của chúng. Trong trường hợp của Vidhayak, đây là con trâu đặc biệt, với đặc điểm di truyền vượt trội và thành tích liên tục giành giải thưởng tại các sự kiện quốc gia đã khiến nó trở thành một trong những con trâu đực giống được săn đón nhất Ấn Độ.

Trúc Chi (t/h)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Số người thiệt mạng vì vụ cháy chung cư ở Hong Kong tăng lên 146

Số người thiệt mạng vì vụ cháy chung cư ở Hong Kong tăng lên 146

Tiêu điểm - 4 giờ trước

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm nhiều thi thể trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong (Trung Quốc), nâng tổng số người thiệt mạng lên con số 146.

Vật thể bị nghi là tàu vũ trụ ngoài Trái Đất đã “đột biến”

Vật thể bị nghi là tàu vũ trụ ngoài Trái Đất đã “đột biến”

Tiêu điểm - 17 giờ trước

Một nghiên cứu mới đã lý giải phần nào sự khác thường của vật thể bí ẩn 3I/ATLAS.

Cuộc sống hiện tại sau khi ra tù của tiểu thư 'Anna lừa đảo' gây bất ngờ

Cuộc sống hiện tại sau khi ra tù của tiểu thư 'Anna lừa đảo' gây bất ngờ

Tiêu điểm - 23 giờ trước

GĐXH - Tiểu thư "Anna lừa đảo" đã biến vòng theo dõi điện tử ở mắt cá chân thành phụ kiện thời trang và làm người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Số phận nghiệt ngã của 'thần đồng' từng khiến cả nước chấn động khi đỗ Đại học Thanh Hoa với điểm số gần như tuyệt đối

Số phận nghiệt ngã của 'thần đồng' từng khiến cả nước chấn động khi đỗ Đại học Thanh Hoa với điểm số gần như tuyệt đối

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Từng đỗ Đại học Thanh Hoa với số điểm gần như tuyệt đối, được kỳ vọng nhiều, nhưng người đàn ông này lại chọn công việc chẳng ai ngờ tới.

Loài quái vật chưa từng biết lộ mặt ở "Suối Địa Ngục"

Loài quái vật chưa từng biết lộ mặt ở "Suối Địa Ngục"

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Loài quái vật mới thuộc chi Nanotyrannus cho thấy các nhà cổ sinh vật học đã "lạc lối" suốt nhiều thập kỷ.

Lộ diện 3 hành tinh mới giống Trái Đất

Lộ diện 3 hành tinh mới giống Trái Đất

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Một "hệ Mặt Trời đôi" cách Trái Đất 73,5 năm ánh sáng có thể sở hữu tới 3 mục tiêu cho các sứ mệnh tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.

Nhân chứng kể vụ cháy chung cư kinh hoàng như 'ngày tận thế' ở Hong Kong

Nhân chứng kể vụ cháy chung cư kinh hoàng như 'ngày tận thế' ở Hong Kong

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Nhân chứng miêu tả vụ cháy chiều 26/11 là cơn ác mộng, khói đen cuộn lên từ một tòa nhà cao tầng và ngọn lửa lan rộng với tốc độ khiến nhiều người không kịp trở tay.

Hé lộ nguyên nhân khiến đám cháy ở Hong Kong lan rộng khắp 8 toà nhà 31 tầng làm ít nhất 44 người tử vong

Hé lộ nguyên nhân khiến đám cháy ở Hong Kong lan rộng khắp 8 toà nhà 31 tầng làm ít nhất 44 người tử vong

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Tính đến sáng sớm 27/11, 44 người đã thiệt mạng và 279 người khác mất tích sau khi một đám cháy dữ dội thiêu rụi một khu nhà ở tại khu Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc) từ chiều 26/11.

Toàn cảnh vụ cháy thảm họa nhất 3 thập kỷ ở Hong Kong (Trung Quốc): Số người tử vong chạm mốc 36, 10 tiếng cả thành phố vật lộn trong kinh hoàng

Toàn cảnh vụ cháy thảm họa nhất 3 thập kỷ ở Hong Kong (Trung Quốc): Số người tử vong chạm mốc 36, 10 tiếng cả thành phố vật lộn trong kinh hoàng

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Hơn 140 xe cứu hỏa và hơn 800 lính cứu hỏa cùng nhân viên y tế đã được triển khai để dập tắt đám cháy.

Khung cảnh "đường phân chia âm dương" đẹp đến nín thở, hai mùa cách nhau chỉ một sợi chỉ

Khung cảnh "đường phân chia âm dương" đẹp đến nín thở, hai mùa cách nhau chỉ một sợi chỉ

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Trời đất đã dệt nên một bức màn mộng mơ, "thế gian và tiên cảnh chỉ cách nhau một ranh giới mong manh".

Xem nhiều

Hé lộ nguyên nhân khiến đám cháy ở Hong Kong lan rộng khắp 8 toà nhà 31 tầng làm ít nhất 44 người tử vong

Hé lộ nguyên nhân khiến đám cháy ở Hong Kong lan rộng khắp 8 toà nhà 31 tầng làm ít nhất 44 người tử vong

Tiêu điểm

GĐXH - Tính đến sáng sớm 27/11, 44 người đã thiệt mạng và 279 người khác mất tích sau khi một đám cháy dữ dội thiêu rụi một khu nhà ở tại khu Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc) từ chiều 26/11.

Người đàn ông lẻn vào đám cưới trộm 1,4 tỷ đồng với chiêu thức ít ai ngờ tới

Người đàn ông lẻn vào đám cưới trộm 1,4 tỷ đồng với chiêu thức ít ai ngờ tới

Tiêu điểm
Toàn cảnh vụ cháy thảm họa nhất 3 thập kỷ ở Hong Kong (Trung Quốc): Số người tử vong chạm mốc 36, 10 tiếng cả thành phố vật lộn trong kinh hoàng

Toàn cảnh vụ cháy thảm họa nhất 3 thập kỷ ở Hong Kong (Trung Quốc): Số người tử vong chạm mốc 36, 10 tiếng cả thành phố vật lộn trong kinh hoàng

Tiêu điểm
Thực hư đàn 'phượng hoàng trắng' bất ngờ xuất hiện, bay lượn giữa trời: Ở Việt Nam cũng có loài này

Thực hư đàn 'phượng hoàng trắng' bất ngờ xuất hiện, bay lượn giữa trời: Ở Việt Nam cũng có loài này

Tiêu điểm
Số phận nghiệt ngã của 'thần đồng' từng khiến cả nước chấn động khi đỗ Đại học Thanh Hoa với điểm số gần như tuyệt đối

Số phận nghiệt ngã của 'thần đồng' từng khiến cả nước chấn động khi đỗ Đại học Thanh Hoa với điểm số gần như tuyệt đối

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top