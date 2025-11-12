Phát hiện "thủy quái" trên biển, người dân cả vùng chấn động và đặt cùng 1 câu hỏi

Một chú cá voi lưng gù trắng hiếm vừa xuất hiện ngoài khơi Kaikōura, New Zealand khiến người dân địa phương "vô cùng phấn khích".

Quản lý của khu nghỉ dưỡng Mangamaunu Retreat, cô Georgia Phelps, nói với hãng tin 1News rằng cô được bạn mình báo tin về cảnh tượng độc đáo này qua một cuộc trò chuyện nhóm vào tối thứ Sáu (10/10) tuần trước.

Phelps kể lại: "Chúng tôi phóng xe xuống bãi biển Goose Bay và phát hiện một nhóm cá voi lưng gù. Thật tuyệt vời, tôi đã sống ở đây vài năm rồi mà chưa từng thấy điều gì như vậy."

Phelps cho biết bạn đời của cô là một hướng dẫn viên chèo thuyền kayak và anh ấy cũng chưa từng phát hiện một con cá voi trắng nào trước đây.

Cô suy đoán: "Con cá voi trắng này bơi theo sát một con khác, nên tôi tự hỏi liệu đó có phải là một cá voi con hay nó đang có một cá voi con hay không?". Nhóm bạn đã theo dõi đàn cá voi khoảng một tiếng rưỡi và kịp thấy con cá voi trắng ngoi lên khỏi mặt nước nhiều lần.

Phelps đã chụp được một vài bức ảnh, nhưng cô nói rằng rất khó để có được những bức ảnh đẹp khi ở khoảng cách xa như vậy.

Nhiều người dân địa phương cũng đang tự hỏi liệu con cá voi họ nhìn thấy có phải là con Migaloo nổi tiếng hay không. Migaloo được nhìn thấy lần đầu tiên ở Byron Bay, Úc vào năm 1991. Migaloo từng xuất hiện ở vùng biển New Zealand vào năm 2015, khi nó được phát hiện đi qua eo biển Cook.

Tiến sĩ Rochelle Constantine, giáo sư Sinh thái học Biển tại Đại học Auckland, nói với chương trình Morning Report của RNZ rằng có bốn con cá voi trắng được biết là thường đi qua vùng biển phía đông Úc, và nếu không có ảnh chụp mặt dưới đuôi hoặc mẫu sinh thiết, sẽ không thể xác định liệu đó có phải chính xác là Migaloo hay không.

Bà nói: "Chúng nổi bật, bạn không thể bỏ lỡ những con cá voi trắng."

Hình ảnh của chú cá nổi tiếng Migaloo trước đây

Tuy nhiên, Tiến sĩ Constantine cho biết, lần cuối cùng Migaloo được nhìn thấy là vào năm 2020 và tình trạng của nó không tốt lắm khi được quan sát trước đó vào năm 2019.

Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi đã không thấy nó trong một thời gian dài rồi, và như tôi đã nói, những con cá voi trắng thực sự rất dễ nhận ra."

Nguồn: 1News