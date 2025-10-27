Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 77 tuổi gãy xương hàm có tiền sử u não 23 năm





Phẫu thuật cho bệnh nhân T.H 77 tuổi. Ảnh BVCC

Trường hợp lâm sàng "thách thức" y khoa

Bệnh nhân là bà N.T.H, 77 tuổi, có tiền sử u não đã 23 năm, thường xuyên phải đối mặt với các cơn động kinh. Trong một lần lên cơn động kinh không may, bệnh nhân bị ngã, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng vùng mặt.

Tại Bệnh viện E, sau khi thăm khám và chụp CT-scan, các bác sĩ chẩn đoán một tình trạng gãy xương hàm dưới vô cùng phức tạp: gãy 2 ổ, bao gồm vùng cành ngang bên phải và lồi cầu bên đối diện (bên trái).

Ảnh BVCC

Thách thức lớn nhất đối với kíp phẫu thuật là tình trạng nền của bệnh nhân:

Bệnh nhân lớn tuổi (77 tuổi), tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, sức khỏe suy giảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong phẫu thuật kéo dài. Bệnh lý u não nền đòi hỏi phải có sự phối hợp xử lý đồng thời. Tình trạng xương hàm đặc biệt khó: Bệnh nhân bị mất răng toàn bộ hàm dưới lâu năm, dẫn đến tình trạng tiêu xương sống hàm nghiêm trọng, chiều cao xương hàm dưới chỉ còn dưới 2cm. Điều này khiến việc nắn chỉnh và cố định xương theo phương pháp truyền thống gần như không thể đảm bảo độ chính xác và vững chắc.

Công nghệ 3D - "Chìa khóa vàng" cho phẫu thuật chính xác tuyệt đối

Đứng trước ca bệnh khó, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Hàm mặt, Bệnh viện E đã quyết định ứng dụng công nghệ 3D cá thể hóa để tìm ra giải pháp tối ưu.

Quy trình được thực hiện bài bản:

Chẩn đoán và lập kế hoạch ảo: Dữ liệu CT-scan của bệnh nhân được đưa vào phần mềm chuyên dụng. Trên môi trường ảo 3D, các bác sĩ đã tiến hành "phẫu thuật thử", di chuyển từng mảnh gãy xương hàm về đúng vị trí giải phẫu trước chấn thương, đồng thời đặt lại lồi cầu về chính xác vị trí trong ổ khớp.

Dữ liệu CT-scan của bệnh nhân được đưa vào phần mềm chuyên dụng. Trên môi trường ảo 3D, các bác sĩ đã tiến hành "phẫu thuật thử", di chuyển từng mảnh gãy xương hàm về đúng vị trí giải phẫu trước chấn thương, đồng thời đặt lại lồi cầu về chính xác vị trí trong ổ khớp. In 3D mẫu hàm lập thể: Sau khi có được kế hoạch nắn chỉnh ảo hoàn hảo, một mẫu lập thể (stereolithographic model) khối xương hàm dưới của bệnh nhân (với vị trí xương đã được nắn chỉnh) đã được in ra bằng công nghệ 3D.

Sau khi có được kế hoạch nắn chỉnh ảo hoàn hảo, một mẫu lập thể (stereolithographic model) khối xương hàm dưới của bệnh nhân (với vị trí xương đã được nắn chỉnh) đã được in ra bằng công nghệ 3D. Chuẩn bị nẹp tạo hình tiền phẫu: Dựa trên mẫu in 3D này, một chiếc nẹp titan dùng để kết xương đã được bẻ tạo hình từ trước, đảm bảo độ khít sát tuyệt đối với bề mặt xương sau khi nắn chỉnh. Chiếc nẹp này sau đó được hấp tiệt trùng, sẵn sàng cho ca mổ.

Cuộc phẫu thuật "hai trong một" phối hợp đa chuyên khoa

Ca phẫu thuật được tiến hành với sự phối hợp nhịp nhàng của hai kíp phẫu thuật: Ngoại Thần kinh và Phẫu thuật Hàm mặt.

Đầu tiên, kíp phẫu thuật Ngoại Thần kinh đã ứng dụng hệ thống máy định vị trong mổ (Navigation) hiện đại. Công nghệ này hoạt động như một "Google Maps" y học, cho phép phẫu thuật viên xác định chính xác ranh giới khối u và các cấu trúc não lành, từ đó lấy bỏ tổ chức u não một cách tỉ mỉ và an toàn tối đa.

Tiếp đó, kíp phẫu thuật Hàm mặt vào cuộc. Nhờ có chiếc nẹp titan được "cá thể hóa" chuẩn bị từ trước, phẫu thuật viên không mất thời gian bẻ nẹp trong mổ. Chiếc nẹp này đóng vai trò như một phương tiện hướng dẫn phẫu thuật (surgical guide) hoàn hảo, giúp đưa các mảnh xương gãy về đúng vị trí đã lập kế hoạch một cách nhanh chóng và cố định chúng một cách vững chắc.

Ưu điểm vượt trội và ý nghĩa của thành công

Việc ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật chấn thương hàm mặt tại Bệnh viện E đã mang lại những lợi ích vượt trội, đặc biệt với ca bệnh phức tạp này:

Chính xác tối đa: Đảm bảo xương gãy được trả về đúng vị trí giải phẫu, phục hồi chức năng và thẩm mỹ hoàn hảo.

Đảm bảo xương gãy được trả về đúng vị trí giải phẫu, phục hồi chức năng và thẩm mỹ hoàn hảo. Rút ngắn thời gian mổ: Việc chuẩn bị nẹp từ trước giúp giảm đáng kể thời gian phẫu thuật, giảm thiểu nguy cơ tai biến cho bệnh nhân lớn tuổi.

Việc chuẩn bị nẹp từ trước giúp giảm đáng kể thời gian phẫu thuật, giảm thiểu nguy cơ tai biến cho bệnh nhân lớn tuổi. Giải quyết bài toán khó: Khắc phục được nhược điểm của xương hàm bị tiêu xương nặng, nơi mà các kỹ thuật truyền thống rất khó áp dụng.

Thành công của ca phẫu thuật "kép" này không chỉ cứu sống, cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân mà còn khẳng định mạnh mẽ trình độ chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện E. Đây là minh chứng cho việc bệnh viện không ngừng cập nhật và làm chủ các công nghệ y học tiên tiến (3D, Navigation) để mang lại giải pháp điều trị hiệu quả và an toàn nhất cho người bệnh, ngay cả trong những trường hợp phức tạp và thách thức nhất.