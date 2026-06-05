Phim hoạt hình chiếu hè có doanh thu 1.580 tỷ đồng gây chú ý với chuyện tình Bạch Xà - Hứa Tiên đổ bộ phòng vé Việt
GĐXH - Bom tấn hoạt hình Trung Quốc "Bạch Xà: Một kiếp nhân gian" vừa chính thức tung poster và trailer, đồng thời xác nhận sẽ khởi chiếu tại các rạp Việt Nam từ ngày 19/6/2026.
Gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả châu Á, truyền thuyết Bạch Xà một lần nữa trở lại màn ảnh rộng qua Bạch Xà: Một kiếp nhân gian – phần phim mới nhất thuộc thương hiệu hoạt hình nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm sẽ được phát hành với cả hai định dạng lồng tiếng và phụ đề khi ra mắt tại Việt Nam, giúp khán giả ở nhiều độ tuổi dễ dàng thưởng thức.
Được đạo diễn bởi bộ đôi Chen Jianxi và Li Jiakai, "Bạch Xà: Một kiếp nhân gian" là chương mới nhất trong vũ trụ hoạt hình Bạch Xà của Light Chaser Animation – studio thường được truyền thông quốc tế ví như "Pixar của Trung Quốc". Đây cũng là đơn vị đứng sau nhiều tác phẩm hoạt hình nổi tiếng, góp phần đưa hoạt hình Trung Quốc đến gần hơn với khán giả toàn cầu.
Chuyện tình kéo dài 500 năm giữa Bạch Xà và Hứa Tiên
Tiếp nối câu chuyện từ các phần phim trước, "Bạch Xà: Một kiếp nhân gian" đưa khán giả trở lại với truyền thuyết Bạch Xà dưới góc nhìn hiện đại và giàu cảm xúc. Sau 500 năm chờ đợi, Tiểu Bạch cuối cùng cũng tìm thấy Hứa Tiên – hóa thân của người yêu cũ A Tuyên. Cuộc hội ngộ định mệnh trên cầu Gãy mở ra chương mới cho mối tình tưởng chừng đã bị thời gian vùi lấp.
Cùng em gái Tiểu Thanh, Tiểu Bạch bắt đầu cuộc sống giữa thế giới loài người. Từ những ngày tháng bình dị bên Hứa Tiên, mở hiệu thuốc cứu người và xây dựng tổ ấm, cả hai dần tìm thấy hạnh phúc mà họ đã chờ đợi suốt nhiều kiếp.
Thế nhưng, bình yên nhanh chóng bị phá vỡ khi hàng loạt sự kiện kỳ lạ xảy ra tại Hàng Châu. Sự xuất hiện của pháp sư Pháp Hải khiến thân phận thật của Tiểu Bạch đứng trước nguy cơ bị phơi bày.
Không chỉ là câu chuyện tình yêu giữa xà yêu và người phàm, bộ phim còn đặt ra những xung đột giữa tình yêu và định kiến, giữa khát vọng tự do và những quy luật khắt khe của tam giới. Đó là hành trình đi tìm quyền được yêu và được lựa chọn số phận của chính mình.
Poster hé lộ đại chiến giữa các thế lực, trailer choáng ngợp với đại cảnh công phu
Poster chính thức của phim gây ấn tượng với hình ảnh Tiểu Bạch đứng ở vị trí trung tâm giữa những đợt sóng dữ dội. Hai gam màu đỏ - xanh đối lập bao trùm toàn bộ khung hình, gợi mở cuộc đối đầu khốc liệt giữa các thế lực trong phim.
Sự xuất hiện của Hứa Tiên, Pháp Hải, Tiểu Thanh cùng nhiều nhân vật khác cho thấy câu chuyện không chỉ xoay quanh tình yêu mà còn là hành trình chiến đấu để bảo vệ những người thân yêu. Tạo hình Tiểu Bạch được xây dựng theo hướng vừa thanh thoát vừa huyền bí, giữ được vẻ đẹp liêu trai quen thuộc nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại.
Bên cạnh đó, nhiều nhân vật mới cùng các sinh vật huyền thoại như hồ ly và yêu thú được thiết kế sáng tạo, góp phần mở rộng thế giới thần thoại trong phim. Dù bám sát tinh thần của nguyên tác Bạch Xà, tác phẩm vẫn tạo dấu ấn riêng bằng ngôn ngữ hình ảnh giàu sức tưởng tượng.
Trong khi đó, trailer chính thức tiếp tục khiến người xem choáng ngợp với những đại cảnh được đầu tư công phu, từ vẻ đẹp cổ kính của Hàng Châu thời Nam Tống đến các màn pháp thuật quy mô lớn giữa Bạch Xà, Tiểu Thanh và Pháp Hải.
Bom tấn thị giác và âm thanh dành cho màn ảnh rộng
Sức hút của "Bạch Xà: Một kiếp nhân gian" đã được chứng minh tại quê nhà khi thu về hơn 60 triệu USD doanh thu (1580 tỷ đồng) và bán ra khoảng 7 triệu vé chỉ sau những ngày đầu công chiếu. Thành tích này giúp bộ phim trở thành một trong những tác phẩm hoạt hình Trung Quốc có màn ra mắt nổi bật nhất năm phát hành.
Không chỉ nổi bật bởi câu chuyện tình yêu xuyên kiếp, tác phẩm còn được đánh giá cao nhờ chất lượng hình ảnh hàng đầu của hoạt hình Trung Quốc hiện nay. Với thời lượng hơn 130 phút, bộ phim sử dụng công nghệ hoạt hình 3D hiện đại để tái hiện thế giới thần thoại phương Đông bằng những khung hình giàu chi tiết và quy mô hoành tráng.
Sau thành công của các phần phim trước, "Bạch Xà: Một kiếp nhân gian" được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục khán giả bằng câu chuyện tình yêu vượt thời gian, đồng thời mang đến bữa tiệc hình ảnh và âm thanh xứng đáng để thưởng thức trên màn ảnh rộng.
Phim chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 19/6/2026.
Trailer của phim có doanh thu 1.580 tỷ đồng.
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