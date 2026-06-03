Phim 'Tây du ký' chiếu hè có phiên bản đặc biệt

Lấy cảm hứng từ một trong những tác phẩm kinh điển nổi tiếng nhất châu Á, "Tây du ký đại náo" không lựa chọn kể lại hành trình thỉnh kinh quen thuộc mà mở ra một câu chuyện hoàn toàn mới, kết hợp giữa yếu tố kỳ ảo, hài hước và cảm xúc gia đình. Sau những suất chiếu đầu tiên tại Việt Nam, bộ phim đang nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ màu sắc giải trí gần gũi cùng thông điệp nhân văn dành cho khán giả ở nhiều lứa tuổi.

Một Tây du ký vừa quen vừa lạ

Phim mở đầu bằng bối cảnh quen thuộc khi Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không và Sa Tăng tiếp tục hành trình sang Tây Thiên thỉnh kinh. Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng thay đổi khi nhóm bị hàng loạt yêu quái truy đuổi nhằm bắt Đường Tăng để đạt được sự trường sinh bất tử.

Trong trận chiến hỗn loạn, Tôn Ngộ Không bất ngờ bị quạt Ba Tiêu của Bà La Sát (Thiết Phiến Công Chúa) thổi bay qua một khe nứt không gian và rơi xuống Thái Lan hiện đại. Xa rời thế giới thần thoại quen thuộc, Tề Thiên Đại Thánh tỉnh dậy giữa một bãi rác khổng lồ và được một gia đình nghèo cưu mang.

Tôn Ngộ Không trở thành bạn của nhóm trẻ em Thái Lan.

Từ đây, Tây du ký đại náo không còn đơn thuần là câu chuyện đánh yêu quái hay thỉnh kinh, mà trở thành hành trình khám phá tình người, tình bạn và sự gắn kết gia đình. Chính hướng đi bất ngờ này giúp bộ phim tạo nên màu sắc khác biệt so với nhiều phiên bản Tây du ký từng xuất hiện trên màn ảnh.

Không chỉ có tiếng cười

Đứng sau dự án là đạo diễn Poj Arnon - người nổi tiếng với khả năng kết hợp hài hước và cảm xúc trong các tác phẩm điện ảnh đại chúng. Bên cạnh những màn tung hứng quen thuộc của danh hài Jazz Padung trong vai Tôn Ngộ Không, bộ phim còn dành nhiều thời lượng để xây dựng mối quan hệ giữa nhân vật chính với những đứa trẻ nghèo mà anh gặp gỡ tại thế giới hiện đại.

Nội dung phim cài cắm nhiều nút thắt về tình cảm gia đình.

Tác phẩm khéo léo lồng ghép thông điệp về tình thân, lòng trắc ẩn và giá trị của sự sẻ chia. Đây cũng là yếu tố khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi phía sau nội dung giả tưởng, hài hước lại là một câu chuyện gia đình giàu cảm xúc.

Khán giả phản hồi tích cực sau các suất chiếu đầu tiên

Bên cạnh những phản hồi tích cực từ thị trường Thái Lan, bộ phim cũng đang nhận được nhiều đánh giá khả quan từ khán giả Việt Nam sau các suất chiếu đầu tiên.

Trên các nền tảng đặt vé trực tuyến, nhiều người xem cho biết họ bất ngờ trước cách bộ phim cân bằng giữa yếu tố hài hước và cảm xúc gia đình. Không ít phụ huynh chia sẻ các em nhỏ tỏ ra thích thú với hình tượng Tôn Ngộ Không phiên bản mới nhờ tạo hình vui nhộn, màu sắc rực rỡ và liên tục xuất hiện trong những tình huống gây cười.

Một số khán giả nhận xét đây là tác phẩm phù hợp để cả gia đình cùng thưởng thức trong dịp cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ dành cho thiếu nhi. Thông điệp về tình bạn, sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và lòng tốt giữa những con người xa lạ cũng được nhắc đến như một trong những điểm sáng của bộ phim.

Tây du ký đại náo đang chiếu tại các cụm rạp toàn quốc.