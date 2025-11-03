Phó Bí thư Sách 'choáng váng' khi sếp cũ nhờ thăng chức cho con trai
GĐXH - Trong tập 4 phim "Lằn ranh", Phó bí thư Sách đau đầu vì hết cháu vợ gặp rắc rối đến lời nhờ vả thăng chức cho con trai của sếp cũ. Trong khi đó, Triển bị người khác dọa dẫm nhằm kết nối để "chạy án".
Trong trích đoạn tập 4 "Lằn ranh", tập phim sẽ được lên sóng tối nay (ngày 3/11), trong bối cảnh trung ương sắp về kiểm tra, các nhân vật chủ chốt của tỉnh Việt Đông buộc phải đối mặt với lựa chọn khó khăn giữa bảo vệ danh tiếng, lợi ích và nguyên tắc của mình. Gần đến ngày trung ương về kiểm tra, ông Sách (NSND Trung Anh) - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhận nhiều thông tin không tốt từ cấp cơ sở, đặc biệt có thông tin tố cáo nhiều sai phạm của Phó Chủ tịch xã Thuận Dương cũ là cháu vợ ông.
Người cháu vợ của ông Sách đã lợi dụng thời điểm trước sáp nhập để dùng ngân sách xây nhà văn hoá sai mục đích, hợp thức hoá đất cá nhân dẫn tới tranh chấp. "Sao bây giờ mới báo cáo tôi? Trung ương sắp xuống kiểm tra cậu có biết không?" - ông Sách trách mắng cấp dưới.
Ông Sách không chỉ áp lực vì phải xử lý các vấn đề còn tồn đọng trước thềm kiểm tra mà còn áp lực vì người sếp cũ của mình đang có ý muốn gửi gắm, nhờ nâng đỡ cho cậu con trai. Ông cho rằng con trai ngồi ở ghế Phó Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai chưa đủ để gia đình nở mày nở mặt và nếu được nhấc lên vị trí cao hơn thì cơ hội cống hiến nhiều hơn.
"Anh muốn đưa cậu ấy lên vị trí nào?" - ông Sách hỏi. Vị sếp cũ (Tất Bình) đáp: "Phó Giám đốc Sở là được rồi".
Ở diễn biến khác trong tập phim, Triển (Mạnh Trường) - Chánh Văn phòng UBND tỉnh được nhờ vả kết nối với cô bạn thân là Viện phó Viện Kiểm sát Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để "chạy trọt" liên quan đến vụ án đang được xử. Người đối diện Triển cảnh báo: “Quan trọng hơn là sẽ có kẻ chết, kẻ bị thương. Anh không muốn điều đó xảy ra chứ?”.
Dù bị doạ nạt vụ điều tra có thể ảnh hưởng đến tỉnh, Triển vẫn bình tĩnh nói chẳng liên quan gì tới mình. "Đừng có chơi trò lợn leo cây nữa. Có vấn đề gì ông cứ nói thẳng ra đây" - Triển nói.
Ngay lập tức tay luật sư nói chỉ muốn một cuộc gặp với Thu, nếu không cô rất có thể sẽ gặp rắc rối. Không đạt được mục đích, tay luật sư này nói Triển bố trí cho gặp ông Sách.
Tập 4 phim "Lằn ranh" sẽ được phát sóng trên VTV1 Đài truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối 3/11. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Lằn ranh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
