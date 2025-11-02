Nữ diễn viên quê Lào Cai 'gây sốt' với vai diễn trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Diễn viên Việt Hoa sinh năm 1996 ở Lào Cai, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô gây chú ý với khán giả và thành công với nhiều vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ như: Đào trong "Cô gái nhà người ta", Yến trong "Trở về giữa yêu thương", Lệ trong "Anh có phải đàn ông không?", Diễm trong "Độc đạo"... Việt Hoa công tác ở Nhà hát Kịch Việt Nam, cô từng giành huy chương vàng cuộc thi "Tài năng trẻ diễn viên kịch nói năm 2020", vai Phồn Y trong vở "Lôi Vũ".

Sau một thời gian, diễn viên Việt Hoa đánh dấu sự trở lại với bộ phim truyền hình mới của VTV "Gió ngang khoảng trời xanh", bộ phim đang phát sóng trên VTV và nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong phim, cô đảm nhận vai Kim Ngân, một cô gái cá tính, độc lập, đại diện cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại, không ngừng đấu tranh để khẳng định bản thân.

Diễn viên Việt Hoa sinh năm 1996 tại Lào Cai. Ảnh VTV

Kim Ngân là một nhân vật thú vị và thông minh, quyết đoán và đầy kiêu hãnh. Sau một cú sốc tình cảm lớn, Kim Ngân chọn cách trở về quê hương, rồi lại quay lại thành phố với một ý chí mạnh mẽ hơn. Cô biến nỗi đau thành động lực, biến tổn thương thành sức mạnh để khẳng định giá trị của chính mình...



Về vai diễn, Việt Hoa chia sẻ với VTV: "Ngân là hình mẫu của người phụ nữ độc lập, luôn tin rằng có thể kiểm soát cuộc sống mà không cần dựa vào đàn ông". Để thể hiện một nhân vật có chiều sâu như vậy, Việt Hoa tiết lộ: "Tôi luôn nghĩ rằng, mỗi nhân vật là một cuộc đời khác nhau. Mình phải thực sự hiểu họ để lối diễn trở nên tinh tế và chân thực. Có những điều rất khó để giải thích bằng lời, mà phải đặt mình vào cảm xúc của nhân vật".

Việt Hoa vai Kim Ngân phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Ảnh VTV

Trong "Gió ngang khoảng trời xanh", Việt Hoa gây chú ý là một cô nàng độc thân, xinh đẹp và yêu thích công việc của mình. Ngoài những cuộc gặp gỡ với nhóm bạn thân, Kim Ngân khiến khán giả nhớ tới ở các màn hẹn hò xem mắt đầy "sóng gió" với anh Dũng "con bác Bơ", doanh nhân rởm Đồng Văn Tiền... Nhất là cuộc tình lãng mạn, đầy ngủi với "Tổng tài" Mạnh Trường (Denis Đặng).

Việt Hoa hóa thân đầy xuất sắc vào vai diễn của mình, nhất là những cảnh lãng mạn với "Tổng tài" Trường. Khán giả rất ấn tượng với một Kim Ngân xinh đẹp, quý phái, ngọt ngào trong nụ hôn dưới mưa với "Tổng tài" Mạnh Trường. Đây là một trong những cảnh đẹp và điểm nhấn nghệ thuật riêng trong phim.

Cảnh hôn lãng mạn trong mưa giữa Việt Hoa và Denis Đặng. Ảnh VTV

Trái tim vụn vỡ vì bị tổng tài lừa gạt tình cảm, công việc mà cô phấn đấu mãi cũng không giữ được. Khán giả như lặng người trước những giọt nước mắt bẽ bàng của Kim Ngân khi bị "Tổng tài" lừa dối. Nhưng rồi sau đó người xem tiếp tục được chứng kiến một Kim Ngân mạnh mẽ, dám buông bỏ nơi không thuộc về mình. Vai diễn nội tâm của Việt Hoa trong "Gió ngang khoảng trời xanh", hoàn toàn trái ngược với những vai diễn có phần gây ác cám với khán giả trước đó của nữ diễn viên.

Cảm thấy thành phố không còn gì để níu chân mình ở lại, Kim Ngân quyết định bỏ lại thành phố để về quê với gia đình. Trên đường ra bến xe, cô đã nhớ lại thời điểm hàng chục năm trước, khi cô mới 18 tuổi và hân hoan lên thành phố học đại học. Hồi ức ấy của Kim Ngân đầy đáng nhớ nhưng tạo hình của Việt Hoa mới khiến khán giả bất ngờ.

Cô để mặt mộc, buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc giản dị… nhưng vẫn khoe được nhan sắc rạng rỡ. Ai cũng bất ngờ khi Việt Hoa không hề trang điểm vẫn rất xinh xắn, trong trẻo, vẫn giữ được các đường nét hài hòa trên gương mặt. Việt Hoa diễn được cảm xúc háo hức của cô gái trẻ lần đầu lên thủ đô, ánh mắt lấp lánh tràn đầy nhiệt huyết hay nụ cười sáng bừng bất chấp khó khăn bủa vây.

Việt Hoa được nhiều khán giả yêu mến, khen ngợi bởi nhan sắc xinh đẹp, mỹ miều. Ảnh VTV

Ngoài khả năng về diễn xuất, Việt Hoa với vai Kim Ngân thường xuyên gây sốt với gương mặt gần như không khuyết điểm, tỏa sáng trong từng khung hình, bất chấp cả loạt cảnh quay cận mặt. Kim Ngân còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, mỹ miều. Dù áp dụng toàn những kiểu tóc đơn giản như tóc búi, tóc xõa, vẻ đẹp của Kim Ngân vẫn tỏa sáng, thậm chí các đường nét xinh đẹp càng được tôn lên hiệu quả hơn.

Bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" là câu chuyện về ba người phụ nữ Mỹ Anh (Phương Oanh), Trúc Lam (Quỳnh Kool) và Kim Ngân (Việt Hoa) - ba lựa chọn sống, ba hành trình riêng đầy va vấp và thức tỉnh. Từ hôn nhân tan vỡ, sự nghiệp bấp bênh, đến tình yêu trắc trở, họ học cách đứng lên, bước tiếp và yêu chính mình theo một cách trưởng thành, bản lĩnh. Không chỉ là câu chuyện về tình yêu, "Gió ngang khoảng trời xanh" còn là hành trình đi tìm giá trị bản thân của những người phụ nữ dám lựa chọn, dám từ bỏ và dám sống cho chính mình.

