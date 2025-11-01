Nghiêm bị đánh nhập viện vì cưỡng bức Nga, nhóm 'Đại bản doanh' tái ngộ Đức

Tập 18 phim "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng với nhiều tình tiết mới, hấp dẫn. Trong tập phim, Nghiêm tỏ ra bị tổn thương khi cho rằng câu nói của Ngân ngụ ý rằng anh ta ép Ngân cưới, nếu không có bầu thì Ngân đã không cưới. Nghiêm tháo nhẫn cưới khi cả hai nói chuyện với nhau, tuyên bố sẵn sàng trả tự do cho Ngân.



Ngân nghĩ rằng câu nói của mình đã khiến chồng tổn thương nên đã dịu giọng nói rằng quyết định cưới hoàn toàn tự nguyện. Ngân tiết lộ không rút cổ phần ở công ty của Viễn nhưng sẽ rút khỏi vai trò quản lý để tránh những gặp gỡ không cần thiết.

Sau khi thấy chồng đã bớt nóng giận, Ngân đưa lại nhẫn cưới cho Nghiêm, nói rằng với Tép, Nghiêm luôn là ông bố tuyệt vời và cô không muốn chồng vắng bóng giây phút nào trong sự trưởng thành của con. Nghiêm nói sẽ ở lại Viện nghiên cứu vài ngày vì dù sao cũng muốn suy nghĩ và cân đối lại cảm xúc sau mọi chuyện, Nghiêm đã đeo lại chiếc nhẫn cưới.

Ngân đã phải hạ mình nói tốt về chồng để gia đình được êm ấm. Ảnh VTV

Trong cuộc nói chuyện khác sau đó với bạn, Nghiêm nhận về lời khuyên cẩn thận mối quan hệ giữa Ngân và Viễn, vì "chẳng biết ma ăn cỗ lúc nào". Câu nói của người bạn càng làm Nghiêm thêm bực bội, sự căm ghét dành cho Viễn lại bùng lên. Người bạn sau đó tiếp tục tư vấn: "Ông phải nói Ngân bằng mọi giá rút cổ phần về... Mình cần sự ủng hộ của Ngân. Vấn đề không phải là tiền bạc mà là các đối tác làm ăn, khách hàng thân quen mà Ngân có trong tay".

Nghiêm cảm thấy như mình được gợi mở rất nhiều sau cuộc nói chuyện này. Khuôn mặt toan tính và những xấu xa hiện lên rõ nét trên mặt Nghiêm về một tương lai mà anh ta nghĩ có thể thâu tóm được vợ mình.

Bạn của Nghiêm tư vấn tìm cách thâu tóm và lợi dụng các mối quan hệ của Ngân. Ảnh VTV

Sau khi uống rượu và trở về Viện nghiên cứu, Nghiêm đi qua phòng thí nghiệm và phát hiện Nga - thực tập sinh vẫn còn đang làm việc chưa về. Nhìn trang phục của Nga, Nghiêm bỗng nảy sinh suy nghĩ đồi bại. Anh ta lấy cớ nhờ Nga làm hộ tài liệu vì ngày mai có cuộc họp sớm mà lại vừa đi uống rượu về nên không đủ tỉnh táo để làm.



Không thể chối, Nga đành tới phòng làm việc của Nghiêm. Nghiêm nhân lúc cơ quan vắng vẻ đã chốt cửa phòng và sau đó cưỡng bức Nga. Đúng lúc này, Đức đang đợi Nga ở sân của Viện nghiên cứu, gọi mãi mà thấy Nga không nghe máy nên quyết định chạy lên tìm. Đức nghe thấy tiếng của Nga từ phòng của Nghiêm nên vội đạp cửa xông vào rồi lao tới đấm tới tấp vào mặt khiến Nghiêm phải nhập viện sau đó.

Đức đã vung ta liên tiếp những cú đấm vào mặt Nghiêm vì đã giở trò đồi bại với Nga. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Trọng hẹn Đức ra bờ sông nói chuyện, thực chất là mang Đức cho Tú. "Xin lỗi nếu như có bán đứng mày" - Trọng nói câu cuối cùng này và sau đó chạy mất. Khi Trọng vừa bỏ chạy thì Đức nghe giọng Tú gọi tên mình. "Em cao hơn chị thật rồi. Tại sao nói đi là đi luôn, bao nhiêu năm qua không cho chị một tin tức nào?" - Tú hỏi Đức.

Đáp lại, Đức chỉ nói: "Chị Tú, đã lâu không gặp" và định bỏ đi nhưng Tú đã nhanh tay giữ chặt Đức lại. Cô nói mọi người đều mong nhớ Đức. Đức cảm thấy rất tự ti về vị trí của mình của hiện tại và định bỏ chạy nhưng đứng sau lưng Đức lúc này là Thư "ống bơ" và Chiến "đo".

Tú bật khóc và nói rằng dù Quyên đã sang thế giới khác thì Đức vẫn là em trai của cô, không thể khác được, dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa. "Thằng ôn con này, bao nhiêu năm nay mày đi đâu hả?" - Chiến "đo" vừa đấm vào người Đức vừa gào lên trong nước mắt. Rồi những người bạn đã đoàn tụ cùng nhau trong nước mắt và hạnh phúc.

Nhóm bạn đoàn tụ với nhau trong nước mắt của hạnh phúc. Ảnh VTV

Đức đã nói ra lý do vì sao lẩn tránh mọi người. Anh cho rằng thời gian trôi qua và mọi người đã thay đổi, ký ức có thể đã phai nhạt nên không muốn làm phiền ai, cứ để ký ức đẹp ngày xưa còn lại trong ký ức. Một phần cũng do 2 năm trước Đức đã gặp Bách nhưng Bách không hề nhận ra Đức và phản ứng của Bách khiến Đức bị xấu hổ trước những người xung quanh.

Đến lúc này, Tú, Thư và Chiến mới cho Đức biết sự thật về vụ tai nạn của Bách vào ngày nhà Đức rời đi, rằng Bách đã đạp xe đuổi theo rồi gặp tai nạn và sau đó mất hoàn toàn trí nhớ.

Đức tâm sự về những lý do tránh mặt nhóm bạn "Đại bản doanh". Ảnh VTV

Cả nhóm còn nhắc tới Biên, như lời Chiến nói thì Biên đã không còn liên lạc với cả nhóm 5 năm trước nhưng Chiến cũng cho biết đã tìm được nơi ở của Biên, thậm chí là chụp được ảnh của Biên. Thông tin của Chiến khiến cả nhóm có thêm niềm tin rằng "Đại bản doanh" của làng Mây cuối cùng đã sắp đoàn tụ.

Trên thực tế, Biên vẫn âm thầm theo dõi những người bạn của mình và bảo vệ họ bằng cách này, cách khác như hỗ trợ Chiến lấy lại đồ, bảo vệ Thư trước gã đàn ông xấu xa trong công viên... Biên âm thầm ở bên những người bạn của mình nhưng các bạn anh thì đang muốn Biên từ bỏ sự lặng lẽ ấy, đối mặt với họ.

Biên vẫn âm thầm dõi theo, giúp đỡ các bạn và chưa muốn lộ diện vì tự ti. Ảnh VTV

Tập 19 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 6/11 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Doãn Quốc Đam bất ngờ vào vai 'đại ca' phim hành động sắp chiếu rạp GĐXH - Doãn Quốc Đam sau các bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh", "Lằn ranh" sẽ xuất hiện với vai diễn hành động, hài hước ở phim điện ảnh.