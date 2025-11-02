Mới nhất
Hoàng Bách hát 'Chuyện chàng cô đơn' khép lại hành trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh'

Chủ nhật, 15:00 02/11/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập cuối “Chuyến xe âm nhạc xanh”, ca sĩ Hoàng Bách cùng dàn thí sinh "Điểm hẹn tài năng" đã đưa khán giả đắm chìm trong không gian âm nhạc ngập tràn cảm hứng.

Trong tập 15 - tập cuối của "Chuyến xe âm nhạc xanh", khán giả được sẽ gặp lại những gương mặt quen thuộc của "Điểm hẹn tài năng"hành trình đặc biệt kết hợp giữa âm nhạc, du lịch và những câu chuyện nhân văn. Với điểm dừng chân tại Hải Phòng, chương trình khép lại mùa đầu tiên bằng không khí trẻ trung, tươi mới và nhiều cảm xúc.

Khách mời đặc biệt là ca sĩ Hoàng Bách, nam ca sĩ mang đến chương trình loạt ca khúc giàu năng lượng tích cực như: "Chuyện chàng cô đơn", "Welcome to Việt Nam", "Yêu nụ cười Việt Nam"… Cùng đồng hành là bốn giọng ca "Điểm hẹn tài năng": Minh Khôi, Quang Huy, Quang Anh và Hoài Anh. 

Ca sĩ Hoàng Bách khuấy động không gian âm nhạc Trong Chuyến xe âm nhạc xanh - Ảnh 1.

Ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ, biểu diễn tại "Chuyến xe âm nhạc xanh". Ảnh VTV

Xen giữa các phần biểu diễn là những cuộc trò chuyện ngắn, nơi Hoàng Bách chia sẻ về hành trình sáng tác, cảm hứng nghệ thuật và trách nhiệm của người nghệ sĩ với cộng đồng... Tập cuối cũng là dịp nhìn lại hành trình 15 tập phát sóng của "Chuyến xe âm nhạc xanh" - hành trình kết nối âm nhạc với con người, khơi dậy cảm xúc và lan tỏa năng lượng sống tích cực. 

Bắt đầu lên sóng từ ngày 27/7, “Chuyến xe âm nhạc” - chương trình nghệ thuật của VTV3 đã mang đến làn gió tươi mới cho khán giả truyền hình khi kết hợp giữa âm nhạc, du lịch và hoạt động cộng đồng. Không đơn thuần là một chương trình ca nhạc, “Chuyến xe âm nhạc” mang mô hình đột phá khi đưa âm nhạc đến với các địa danh nổi tiếng trên dải đất hình chữ S – từ di sản thiên nhiên Tràng An, vịnh Hạ Long, đến thành phố cảng Hải Phòng. 

Ca sĩ Hoàng Bách khuấy động không gian âm nhạc Trong Chuyến xe âm nhạc xanh - Ảnh 2.

“Chuyến xe âm nhạc” không chỉ phục vụ giải trí mà còn là cầu nối đưa hình ảnh địa phương và con người Việt Nam đến gần hơn với khán giả. Ảnh VTV


Mỗi tập “Chuyến xe âm nhạc” kéo dài 50 phút, được chia làm ba phần gồm khám phá địa phương, trình diễn âm nhạc và hoạt động cộng đồng. Khán giả không chỉ được thưởng thức những ca khúc mới mẻ, những bản hit được phối lại đầy cảm hứng, mà còn theo chân nghệ sĩ đến với các lớp học vẽ cho trẻ em, mô hình kinh doanh của người khuyết tật hay các dự án thiện nguyện tại địa phương.

Tập 15 Chương trình "Chuyến xe âm nhạc xanh" được phát sóng lúc 21h30 ngày 2/1 trên VTV3.

Lan Phương xuất sắc nhưng vẫn gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Diễn viên Lan Phương đánh dấu sự trở lại sau gần 2 năm vắng bóng, tuy nhiên nhân vật Linh 'tiểu tam' trong "Gió ngang khoảng trời xanh" của nữ diễn viên đang gây nhiều tranh cãi.

Nghiêm bị đánh nhập viện vì cưỡng bức Nga, nhóm 'Đại bản doanh' tái ngộ Đức

GĐXH - Trong tập 18 "Cách em 1 milimet", lấy cớ hẹn sinh viên thực tập đến phòng riêng, Nghiêm đã cưỡng bức Nga và bị Đức phát hiện, lao vào đánh để giải cứu bạn gái.


Thanh Hằng (th)
