Lan Phương xuất sắc nhưng vẫn gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Sau gần 2 năm, kể từ vai diễn Hà trong "Gia đình mình vui bất thình lình" (2023), Lan Phương mới trở lại với bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Được biết, trong thời gian qua, Lan Phương dành nhiều thời gian cho gia đình và chăm sóc con nhỏ nên ít tham gia các dự án phim. Tuy nhiên, với tài năng của nữ diễn viên đã được chứng minh qua nhiều vai diễn đình đám, sự trở lại của Lan Phương khiến khán giả chờ đợi bởi nữ diễn viên vốn quen thuộc với khán giả phim VTV.

Diễn viên Lan Phương đánh dấu sự trở lại phim ảnh sau gần 2 năm vắng bóng. Ảnh VTV

Bổ sung vào dàn diễn viên nổi tiếng của "Gió ngang khoảng trời xanh" từ tập 26, Lan Phương vào vai "tiểu tam", dự đoán sẽ là người phá vỡ hôn nhân của Mỹ Anh (Phương Oanh) và Đăng (Doãn Quốc Đam), trở thành “ngòi nổ” cho những mâu thuẫn nhỏ nhưng âm thầm tích tụ trong hôn nhân của cặp Mỹ Anh - Đăng từ những tập trước.

Dù không đảm nhận vai chính, nhưng vai diễn Linh - Giám đốc sản xuất của một công ty truyền thông lớn của Lan Phương cũng mang một màu sắc mới mẻ. Trong những tập phim đã lên sóng gần đây, Lan Phương thể hiện Linh là một cô gái cá tính, nhanh nhẹn, hoạt ngôn, thông minh nhưng trái với sự chỉn chu của Mỹ Anh, Linh sống rất bản năng. Bởi vậy, Lan Phương xây dựng tạo hình của Linh cũng rất cá tính và trẻ trung.

Nhân vật "tiểu tam" Linh của Lan Phương gây sự chú ý của khán giả. Ảnh VTV



Trước "Gió ngang khoảng trời xanh", Lan Phương và Doãn Quốc Đam từng kết hợp ăn ý trong vai vợ chồng trong phim "Gia đình mình vui bất thình lình". Ở lần hội ngộ này lại hoàn toàn khác, trong vai trò của "người tình một đêm" của nhau. Sự xuất hiện đúng lúc của Linh khiến cho Đăng vốn đang rạn nứt với vợ đã rẽ sang hướng mới, cả hai hợp nhau trong công việc, say mê cống hiến. Nhưng cũng từ đây mà phát sinh sự cố, Linh và Đăng đã qua đêm với nhau.

Linh bất ngờ thành "tiểu tam" xen vào cuộc sống riêng của Đăng, người vốn đang hạnh phúc, chỉ có những mâu thuẫn nhỏ trong quan điểm và quản lý công ty với Mỹ Anh. Vai diễn của Lan Phương gây ra nhiều tranh cãi trên một số diễn đàn phim Việt, nhiều ý kiến cho rằng, cả hai chỉ nên là tri kỷ trong công việc, chứ không thể đi quá giới hạn. Mỹ Anh luôn làm tất cả để công ty phát triển, gia đình đầy đủ, hạnh phúc, bị phản bội quả thiếu công bằng với cô.

Linh cảm thấy bẽ bàng, tủi thân khi Đăng lái xe tới đón Mỹ Anh khi trời mưa. Ảnh VTV

Một số ý kiến của khán giả cũng cho rằng, Doãn Quốc Đam và Lan Phương đã quá thành công khi thể hiện đôi vợ chồng trong bộ phim trước đó là "Gia đình mình vui bất thình lình", bởi vậy họ không thấy cô giống "tiểu tam" phá hoại hạnh phúc gia đình của Đăng. Nhiều người còn đùa rằng, họ thấy Lan Phương và Doãn Quốc Đam hợp và đẹp đôi hơn là với Phương Oanh.

Tuy nhiên, một số ít khán giả cũng bênh vực Lan Phương và chờ mong sự đổi mới trong kịch bản của "Gió ngang khoảng trời xanh" so với bản gốc. Bởi dù trên phim, thực tế cũng có thể diễn ra tình huống như vậy, cách nhân vật đối diện và vượt qua những cám dỗ, thử thách đó mới cuốn hút khán giả. Vai diễn của Lan Phương thành công ở chỗ, cô đã nhập vai quá đạt, một người vui vẻ, tính có phần bốc đồng và cảm tính. Chính nhân vật Linh trong phim cũng đã thừa nhận điều này.

Lan Phương tái ngộ với Doãn Quốc Đam, nhưng lần này cả hai lại là "tình một đêm" của nhau. Ảnh VTV

Sau những tranh cãi của khán giả còn cho thấy sự xuất hiện của Lan Phương vào thời điểm nhiều người có phần "ngán ngẩm" với các nhân vật trước đó, quanh quẩn những chuyện vụn vặt gia đình xem ra lại là yếu tố bất ngờ, "giữ" lại khán giả. Với sự góp mặt của Lan Phương, "Gió ngang khoảng trời xanh" hứa hẹn sẽ thêm phần kịch tính, hấp dẫn, đồng thời mang đến những bất ngờ khó đoán trong chặng đường phía trước.

Diễn viên Lan Phương đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả VTV qua hàng loạt vai diễn đa dạng, từ chính diện đến phản diện, từ bi kịch đến hài hước. Từ Diệu trong Cả một đời ân oán (2017), Hoàng Yến trong "Nàng dâu order" (2019), Dung trong "Trói buộc yêu thương" (2020) đến Hà trong "Gia đình mình vui bất thình lình" (2023), Lan Phương luôn có những biến hóa bất ngờ trong từng vai diễn.

