Nghiêm nhập viện vì bị đánh, Ngân sốc khi biết chồng cưỡng bức cô gái trẻ

Trong trích đoạn giới thiệu tập 19 "Cách em 1 milimet", sau nhiều lần tranh luận, bảo vệ chồng trước sự khó chịu, coi thường của Viễn, giờ đây Ngân đã thấy được bộ mặt thật của chồng. Ngân đã chọn Nghiêm, cô chấp nhận rút vai trò quản lý của mình ở công ty Viễn cốt để gia đình yên ấm, để Nghiêm thôi không ghen tuông, cáu giận vô cớ.

Cuối cùng, Ngân đã nhầm, ngay khi cô làm mọi thứ vì Nghiêm thì anh ta lại giáng cho cô một cú sốc khi giở trò cưỡng bức bạn gái của Đức ngay tại phòng làm việc ở Viện nghiên cứu. Sự việc tệ hại vô cùng khi cô phải đối mặt với Viễn, với Tú và những người bạn của cô. Đây có lẽ là nỗi xấu hổ Ngân chưa từng phải vướng vào với những người bạn thời thơ ấu của mình.

Ngân xấu hổ khi đối diện với Viễn và những người em, người bạn từ thủa ấu thơ. Ảnh VTV

Nhưng tệ hơn nữa là Nghiêm không biết điều, sau khi cưỡng bức bạn gái Đức lại còn đòi kiện Đức ra toà. Viễn đã gặp trực tiếp Ngân và nói rằng: "Bà định xử lý việc này thế nào? Không sao đâu, bà xử lý thế nào tôi cũng hiểu được mà". Ngây thấy mình hoàn toàn mất mặt trước Viễn.

Ngân sau đó đã đến bệnh viện gặp Nghiêm và nói thẳng rằng nhóm Tú sẽ thuê luật sư giỏi cho Đức nếu anh ta kiện Đức vì tội hành hung mình. Và khi đã ra toà thì sự việc sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều, Ngân bóng gió nói rằng lúc đó Nghiêm sẽ chẳng còn thể diện gì.

Nghiêm muốn kiện Đức vì đã ra tay đánh người. Ảnh VTV

"Viễn, Tú và Thư chắc chắn sẽ tìm cho cậu ta một luật sư giỏi. Lúc đó anh đương đầu được không? - Ngân hỏi thẳng chồng. Ý của Ngân đã rõ, cô muốn chồng để sự việc đi quá xa khi mà lỗi ban đầu thuộc về anh ta. Tuy nhiên, bỏ qua những lời khuyên của vợ, Nghiêm vẫn một mực muốn kiện và khiến người đã đánh mình phải chịu hậu quả nặng nề.

Tập 19 phim "Cách em 1 milimet" sẽ được phát sóng vào ngày 6/11 trên kênh VTV3, lúc 20h. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

