Phố đi bộ sầm uất ở Nghệ An rơi cảnh 'chết lâm sàng'
GĐXH - Phố đi bộ và khu phố mua sắm về đêm ở trung tâm TP Vinh (cũ) từng thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi đêm hiện nay đang trong tình cảnh vắng lặng, 'chết lâm sàng', không một bóng người.
Hơn 3 năm trước, Nghệ An đưa phố đi bộ tại TP Vinh (cũ) vào hoạt động với kỳ vọng tạo điểm nhấn cho kinh tế đêm. Thế nhưng, sau thời gian ngắn nhộn nhịp, tuyến phố này đã phải dừng hoạt động vì ngày càng vắng khách.
Từ điểm hẹn cuối tuần thành khu phố vắng khách
Tối cuối tuần, khu phố đi bộ ở phường Trường Vinh gần như không còn không khí nhộn nhịp từng có cách đây vài năm. Dọc các tuyến Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tài, nhiều gian hàng đóng kín cửa. Khu nhạc nước ngừng hoạt động, một số hạng mục trang trí bong tróc, phủ rêu. Thỉnh thoảng mới có vài nhóm người đi ngang qua rồi nhanh chóng rời đi vì "không có gì để chơi". Ít ai nghĩ nơi này từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn của kinh tế đêm ở TP Vinh cũ.
Tháng 5/2023, Nghệ An chính thức khai trương tuyến phố đi bộ với bốn tuyến chính gồm Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tài và ngõ nối Nguyễn Trung Ngạn. Không gian đi bộ hoạt động tối thứ sáu và thứ bảy hằng tuần với kỳ vọng tạo thêm điểm vui chơi, mua sắm, thu hút khách du lịch lưu trú về đêm.
Những ngày đầu, khu phố này khá đông đúc. Người dân kéo đến chụp ảnh, ăn uống, xem biểu diễn nghệ thuật. Nhiều hộ kinh doanh kỳ vọng đây sẽ là cơ hội làm ăn mới. "Tối nào cuối tuần cũng đông kín người. Muốn tìm chỗ gửi xe cũng khó", chị Nguyễn Thị Hiền, một tiểu thương từng bán đồ ăn tại phố đi bộ, nhớ lại.
Tuy nhiên sự sôi động kéo dài không lâu. Chỉ sau hơn một năm hoạt động, lượng khách bắt đầu giảm mạnh. Các gian hàng thưa dần rồi đóng cửa hàng loạt. Thời điểm cao nhất có hơn 200 hộ kinh doanh cố định và lưu động tham gia, sau đó giảm còn khoảng một nửa rồi tiếp tục rút đi vì buôn bán ế ẩm. "Tôi thuê quầy bán được vài tháng đầu, sau đó khách càng lúc càng ít. Có hôm ngồi cả buổi tối không đủ tiền điện nên phải nghỉ", chị Hiền nói.
Theo nhiều người dân, phố đi bộ thiếu những hoạt động đủ hấp dẫn để giữ chân khách. "Tôi từng rất kỳ vọng đây sẽ là điểm đến cuối tuần cho gia đình, nhưng đi vài lần thì thấy gần như không có gì mới. Hàng quán na ná nhau, hoạt động biểu diễn ít đổi mới nên nhanh chán", ông Nguyễn Văn Thanh, trú phường Trường Vinh, nói.
Sau khi thực hiện chính quyền hai cấp từ tháng 7/2025, phố đi bộ này cũng dừng hoạt động vì không còn đơn vị vận hành trực tiếp.
Không riêng phố đi bộ Trường Vinh, phố đêm Cao Thắng trước chợ Vinh cũng rơi vào cảnh tương tự. Năm 2019, TP Vinh cũ đầu tư nhiều tỷ đồng nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan để xây dựng tuyến phố mua sắm, giải trí về đêm với hơn 100 gian hàng. Ngoài mua sắm, nơi đây còn tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian nhằm tạo thêm trải nghiệm cho du khách. Nhưng sự nhộn nhịp chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Hiện tại, nhiều ki ốt đóng cửa im lìm. Một số ít tiểu thương còn bám trụ chủ yếu bán quần áo nhưng sức mua rất thấp. Theo các tiểu thương, điểm yếu lớn nhất là khu phố đêm không có sản phẩm đặc trưng, thiếu hoạt động trải nghiệm và không tạo được lý do để người dân quay lại. "Khách đến một vòng là đi vì hàng hóa không khác gì ngoài chợ. Trong khi đó các hoạt động giải trí cũng không đều đặn", một tiểu thương cho biết.
Sau dịch COVID-19, chính quyền địa phương từng tìm cách khôi phục hoạt động nhưng không hiệu quả.
Không thể chỉ dựng sân khấu là thành kinh tế đêm
Nhiều chuyên gia du lịch cho rằng không gian đi bộ hay phố đêm muốn tồn tại phải gắn với bản sắc văn hóa, trải nghiệm đặc trưng và dòng khách du lịch ổn định. Có thêm những tuyến phố đi bộ trong lòng đô thị là tốt, nhất là khi không gian công cộng ngày một ít, nhịp sống ngày một gấp gáp. Phố đi bộ ra đời như một giải pháp tạo không gian thư giãn và cũng là để phát triển du lịch, thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa. Nhưng nhiều quá thì lại trở nên vô lý, lãng phí, vì "phong trào" mà ép phải triển khai bất chấp việc khu vực ấy có phù hợp, có đủ sức hút hay không.
Trong khi đó, các mô hình phố đêm ở Nghệ An thời gian qua chủ yếu thiên về hàng quán nhỏ lẻ, thiếu sản phẩm văn hóa và chưa tạo được chuỗi hoạt động đủ hấp dẫn. "Không thể chỉ đóng đường, dựng sân khấu rồi kỳ vọng hình thành kinh tế đêm. Điều quan trọng là phải có trải nghiệm riêng để giữ chân du khách", một người làm du lịch lâu năm nhận định.
Hiện nhiều hạng mục tại phố đi bộ Trường Vinh đã xuống cấp. Các điểm check-in, vườn hoa nghệ thuật, khu nhạc nước xuất hiện bong tróc, nứt vỡ, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
Theo ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh, hiện phường đang đề xuất tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa, chỉnh trang các hạng mục xuống cấp, đồng thời kiến nghị chuyển giao công trình cho đơn vị cấp tỉnh quản lý, vận hành.
Tuy nhiên, bài toán khó nhất hiện nay vẫn là làm sao để kéo người dân và du khách quay trở lại.
Sau vài năm từ lúc khai trương rầm rộ, những tuyến phố từng được kỳ vọng trở thành "điểm hẹn kinh tế đêm" giờ chỉ còn ánh đèn thưa thớt và những gian hàng đóng cửa. Câu hỏi vẫn bỏ ngỏ là địa phương sẽ làm gì để các phố đêm không tiếp tục "sớm nở tối tàn".
Phố đi bộ xuống cấp sau hơn 3 năm vận hành
Được đưa vào vận hành thử nghiệm từ tháng 4/2022 và khai trương chính thức vào tháng 5/2023, phố đi bộ trung tâm TP Vinh (cũ), nay thuộc phường Trường Vinh, từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cảnh quan đô thị và góp phần thúc đẩy kinh tế đêm.
Tuy nhiên, sau hơn 3 năm hoạt động, nhiều hạng mục tại đây đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp. Tại khu vực vườn hoa nghệ thuật và đài phun nước, nhiều vị trí đá ốp bong tróc, nứt vỡ, lộ cốt thép. Hệ thống tủ điện ngoài trời có dấu hiệu mất an toàn, trong khi nền gạch, bồn cây, lan can và một số hạng mục trang trí bị hư hỏng, bạc màu theo thời gian. Nhiều khu vực còn xuất hiện lá khô, rác thải, ảnh hưởng đến mỹ quan chung.
Phố đi bộ Vinh gồm bốn tuyến chính: Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tài và ngõ nối Nguyễn Trung Ngạn.
Theo Sở Xây dựng Nghệ An, căn cứ quy định hiện hành về phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật, trách nhiệm quản lý, vận hành, sửa chữa và bảo trì các hạng mục tại khu vực vườn hoa nghệ thuật thuộc UBND phường Trường Vinh. Sở đã đề nghị địa phương kiểm tra hiện trạng, xác định nguyên nhân các hư hỏng và sớm có phương án khắc phục nhằm bảo đảm an toàn, đồng thời giữ gìn cảnh quan đô thị.
