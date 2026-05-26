Tin sáng 26/5: Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều nơi trên 40 độ; Công an TPHCM đánh sập tụ điểm ma túy trong bar Revo, bắt giữ hàng chục đối tượng

Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều nơi trên 40 độ

Theo dự báo thời tiết ngày 26/5 đến ngày 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%; thời gian nắng nóng từ 9-19 giờ.

Các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu), TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%; thời gian nắng nóng từ 09-18 giờ.

Thời tiết Hà Nội ngày 26/5: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất: 29-31 độ. Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5, từ ngày 28/5 nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần; khu vực Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28/5, từ ngày 29/5 nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

TPHCM yêu cầu thi thử tốt nghiệp THPT thực chất, không gây áp lực cho học sinh

Theo GD&TĐ, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường THPT nâng cao chất lượng ôn thi và tổ chức thi thử tốt nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả. Theo đó, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác ôn thi theo chỉ đạo của ngành.

Trong đó, các trường cần chú trọng tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh có nhu cầu ôn thi tốt nghiệp đúng quy định theo các văn bản hiện hành về dạy học 2 buổi/ngày và dạy thêm, học thêm. Giúp học sinh lớp 12 làm quen với cấu trúc, định dạng đề thi tốt nghiệp THPT và cách thức tổ chức kỳ thi theo công bố của Bộ GD&ĐT.

Trước đó, Sở GD&ĐT TPHCM đã đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai công tác tổ chức thi thử. Theo yêu cầu, các trường căn cứ điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch tổ chức thi thử phù hợp và hoàn thành trước ngày 31/5.

Việc tổ chức thi thử nhằm đánh giá thực chất mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của học sinh theo Chương trình GDPT 2018; xác định những nội dung kiến thức học sinh còn hạn chế để điều chỉnh kế hoạch dạy học và ôn tập; đồng thời rèn luyện kỹ năng làm bài, quản lý thời gian và tâm lý phòng thi cho học sinh.

(Ảnh minh họa)

Phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh băng vệ sinh giả mạo nhiều thương hiệu

Ngày 25/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh băng vệ sinh giả mạo hàng loạt thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, thu giữ hàng chục nghìn gói thành phẩm cùng lượng lớn nguyên phụ liệu, máy móc phục vụ sản xuất.

Lực lượng chức năng vừa tiến hành kiểm tra đột xuất phương tiện ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-240.51 do ông Nguyễn Xuân Th. điều khiển và phát hiện xe này đang vận chuyển 11.040 gói băng vệ sinh thành phẩm mang các nhãn hiệu "Kotex", "Thạch Thảo" có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Chủ sở hữu số hàng hóa trên được xác định là bà Đỗ Thị T., trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. (Xem thêm tại đây)

Hải Phòng: Xác định đối tượng hành hung nữ sinh trong đêm

Theo Công an nhân dân, ngày 25/5, thông tin từ Công an xã Vĩnh Hải (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc em Đ.D.T (SN 2011, trú thôn Lương Trạch) nghi bị hạ nhục, hành hung dã man.

Trước đó, vào ngày 24/5, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ mặc áo phông đỏ liên tục bị một cô gái khác đánh vào mặt và đầu.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Hải lập tức vào cuộc, xác minh, làm rõ. Bước đầu Công an xác định, nạn nhân bị hành hung là em Đ.D.T. Vào tối 18/5, em T. đi ăn chè cùng nhóm bạn, sau đó em bị đối tượng Đ.T.T.N (SN 2009) và một số người khống chế, đưa ra chỗ vắng hành hung, làm nhục.

Đ.T.T.N chính là cô gái trực tiếp đánh chửi em T., ngoài ra tại hiện trường còn có N.T.N (SN 2009) cùng 2 nam thanh niên nữa chứng kiến sự việc không những không can ngăn, mà còn dùng điện thoại quay video, ghi lại hình ảnh.

Công an xã Vĩnh Hải cũng đã tiến hành triệu tập làm việc với đối tượng Đ.T.T.N và những người liên quan để làm rõ hành vi vi phạm, xử lý theo quy định.

Hình ảnh nạn nhân (mặc áo đỏ) bị hành hung (ảnh cắt từ clip).

Công an TPHCM đánh sập tụ điểm ma túy trong bar Revo, bắt giữ hàng chục đối tượng

Theo Tiền phong, ngày 25/5, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã triệt phá thành công tụ điểm phức tạp về ma túy tại quán bar Revo (số 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu), bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, PC04 phát hiện quán bar Revo có dấu hiệu hoạt động quá giờ quy định, tập trung đông khách, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự và ma túy. Từ đó, đơn vị tham mưu Ban Giám đốc Công an TPHCM xác lập chuyên án bí số VX1326D nhằm đấu tranh, triệt xóa tụ điểm này.

Rạng sáng 12/4, Đội 5 thuộc PC04 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra quán bar Revo. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 người dương tính với chất ma túy, 30 trường hợp sử dụng pod chill và bắt quả tang nhân viên quán là Hoàng Đình Toàn đang mua bán trái phép chất ma túy ngay trong cơ sở kinh doanh.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an.

Đến nay, từ việc kiểm tra tụ điểm ma túy tại quán bar Revo và mở rộng truy xét, PC04 đã bắt giữ, khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cơ quan chức năng xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.