Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc rét đậm đêm Noel và Tết Dương lịch 2026?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp Noel và Tết Dương lịch 2026, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, trong đó miền Bắc chịu ảnh hưởng rõ rệt của không khí lạnh.
Không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét đậm?
Cơ quan khí tượng đã đưa ra nhận định ban đầu về thời tiết Hà Nội, khu vực Bắc Bộ và nhiều tỉnh thành trên cả nước dịp Noel (24/12) và Tết Dương lịch 1/1/2026 do ảnh hưởng bởi không khí lạnh.
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (23/12), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 24-27 độ.
Dự báo từ đêm 24/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7.
Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.
Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 24/12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; riêng vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ ngày 25/12 và 26/12 trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ 10-13 độ, có nơi dưới 8 độ.
Thời tiết Hà Nội: Đêm 24/12 và ngày 25/12 có mưa, mưa rào; từ đêm 24/12 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tại TP.HCM, thời tiết trong ngày 24-25/12 phổ biến có mưa, xác suất mưa dao động 50-55%, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến mức 30-32°C, thấp nhất 24-26°C.
Ngày Tết Dương lịch 1/1/2026, thời tiết TP.HCM tương đối thuận lợi, ngày trời phổ biến không mưa, xác suất mưa dự báo chỉ khoảng 10-15% tuỳ từng xã, phường. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, nhiệt độ cao nhất được dự báo ở mức 32-34°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá cao.
"Thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe", Đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ cho biết.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới nhiều khu vực trên cả nước ảnh hưởng bởi không khí lạnh
- Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; riêng vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ có rét đậm, có nơi rét hại.
- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: Có mưa, mưa rào rải rác; riêng thời kỳ từ khoảng đêm 25-26/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng đêm 25/12, Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
