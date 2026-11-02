Phối đồ với áo cổ lọ đơn giản mà vẫn xinh, diện đi làm hay đi chơi đều hợp

Áo cổ lọ + quần jeans: Công thức đơn giản không bao giờ lỗi mốt

Đây là combo dành cho những ngày không biết mặc gì nhưng vẫn muốn trông thật có gu. Một chiếc áo cổ lọ dáng ôm phối cùng jeans ống đứng hoặc ống rộng tạo nên tổng thể cân bằng, vừa gọn gàng vừa trẻ trung.

Nếu thích phong cách tối giản, hãy thử áo cổ lọ đen hoặc trắng cùng jeans xanh và sneaker. Muốn tổng thể trang phục trông thời thượng hơn, bạn có thể chọn jeans cạp cao, thắt lưng da và một đôi bốt mũi nhọn là diện mạo đã khác hẳn.

Áo cổ lọ + chân váy: Nữ tính mà không hề sến

Đừng nghĩ áo cổ lọ chỉ hợp với quần dài. Khi kết hợp cùng chân váy chữ A, chân váy midi hoặc chân váy xếp ly, chiếc áo này mang đến vẻ ngoài nữ tính nhưng vẫn hiện đại.

Áo cổ lọ ôm nhẹ phối cùng chân váy midi satin là lựa chọn lý tưởng cho những ai thích phong cách thanh lịch. Trong khi đó, chân váy ngắn chữ A kết hợp bốt cao cổ lại tạo cảm giác trẻ trung, cá tính hơn. Vào những ngày lạnh, bạn có thể thêm quần tất và áo khoác dáng dài để hoàn thiện outfit.

Áo cổ lọ + blazer: Mặc đi làm chuẩn chỉnh, đi chơi vẫn xinh

Nếu muốn diện áo cổ lọ theo cách trưởng thành hơn một chút, hãy thử phối cùng blazer. Đây là công thức vừa phù hợp với môi trường công sở, vừa có thể mặc khi đi cà phê hay gặp gỡ bạn bè.

Blazer oversized đi cùng áo cổ lọ ôm sát và quần âu ống rộng tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng, hiện đại. Bạn có thể chọn bảng màu đen - trắng - xám để dễ phối, hoặc thử nâu chocolate, kem và be nếu thích cảm giác ấm áp, nịnh mắt.

Áo cổ lọ + cardigan: Nhẹ nhàng, trẻ trung và dễ mặc

Cho những ngày muốn ăn mặc thoải mái nhưng vẫn có điểm nhấn, combo áo cổ lọ và cardigan là lựa chọn rất đáng thử. Hai lớp áo giúp tổng thể trang phục có chiều sâu hơn mà không cần phối đồ quá cầu kỳ.

Bạn có thể mặc áo cổ lọ trắng bên trong cardigan đỏ burgundy, xanh navy hoặc nâu, kết hợp cùng quần jeans và giày búp bê. Nếu yêu thích phong cách Hàn Quốc nhẹ nhàng, hãy chọn cardigan dáng ngắn, quần cạp cao và túi xách nhỏ.



